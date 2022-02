Xu hướng sống và làm việc kiểu “du mục kỹ thuật số” lan rộng tại Mỹ: Làm việc tự do trên nền tảng số, kiếm tiền được ở bất cứ nơi đâu!

Diego Bejaran Gerke, năm nay 29 tuổi. Anh lớn lên ở Đức nhưng đã quen với việc di chuyển nơi ở, khoảng 2 hoặc 3 năm một lần vì sự nghiệp của cha ông trong ngành dầu mỏ. Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Kent ở Anh và hiện đang điều hành một công việc kinh doanh khá độc đáo. Anh thành lập nên cộng đồng Wifi Tribe vào năm 2006 và công ty này sẽ cung cấp dịch vụ nhà ở tập thể cho những người lao động tự do hoặc những người hiện đang làm những công việc có tính chất từ xa, ví dụ như các nhóm người lao động theo kiểu thời vụ, doanh nhân tự do…Họ sẽ có điều kiện để sống cùng nhau trong những ngôi nhà tập thể, tại những địa điểm khác nhau như Bolivia, Bali, Oman.. với thời gian kéo dài trong khoảng 1 tháng tại mỗi quốc gia. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ có cơ hội để làm quen và mở rộng các mối quan hệ của mình, trong một không gian sống khá thân mật. Đây thật sự là một sự trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và khó mà có được trong một thời đại mà cuộc sống của chúng ta đang bị chi phối quá lớn, bởi những sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật.

Gerke chia sẻ: "Điều thực sự quan trọng đối với mọi người đó là, thông qua những chuyến du lịch này, họ sẽ được sinh sống cùng những con người tuyệt vời khác và hình thành nên những sự kết nối đầy sâu sắc và ý nghĩa".

Gerke là một trong những người theo đuổi xu hướng sống và làm việc theo phong cách "du mục kỹ thuật số". Những người "du mục kỹ thuật số" sẽ sử dụng công nghệ để kiếm sống tại bất cứ nơi nào mà họ sẽ đến, trên khắp hành tinh. Ý tưởng này đã sớm được tiếp cận bởi Tim Ferriss, tác giả của cuốn sách "The 4-Hour Workweek", và hiện đang là chủ đề trọng tâm của những cộng đồng như Tropical MBA và một loạt các kênh podcast khác. Đây là một lối sống rất thú vị đối với những ai yêu thích xu hướng này, bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội được chiêm ngưỡng thế giới, trong khi vẫn có thể thực hiện công việc kiếm sống của mình.

Theo một nghiên cứu gần đây của công ty MBO Partners, có đến 7,3 triệu người Mỹ tự mô tả bản thân là những người "du mục kỹ thuật số". So với năm trước, con số này đã tăng lên đến hơn 2,3 triệu. Vào tháng 3 năm 2019, MBO Partners đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 3.985 cư dân của Hoa Kỳ, với những sự hỗ trợ từ Hiệp hội Rockbridge và Emergent Research, và gần đây họ đã công bố kết quả của cuộc khảo sát này.

Gene Zaino, chủ tịch của MBO partners, cho biết: "Nếu bạn đang làm những công việc mang tính chất sáng tạo hoặc bạn là một nhà phát triển CNTT và bạn hiểu rõ rằng, bạn sẽ được trả công dựa trên những kết quả công việc mà bạn đã thực hiện được, chứ không phải dựa trên thời gian làm việc tiêu chuẩn, thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện những công việc đó tại bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào.

Anh ta cũng nói thêm: "Nó cũng là một xu hướng sống và làm việc mới, để mọi người có thể cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống, và cho phép họ làm những điều họ muốn, vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của mình"

Xu hướng này đặc biệt phù hợp với những doanh nhân độc lập, những người tự xây dựng nên công việc kinh doanh của mình và có thể điều hành nó từ bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, miễn là họ có một đường truyền kết nối internet tốt.

Những người lao động tự do thường là những đối tượng ưu tiên lựa chọn xu hướng làm việc từ xa hơn nhiều nhất. Theo nghiên cứu của MBO Partners, có đến 4,1 triệu người lao động hoặc 56% những người được phỏng vấn cho biết, họ là những người làm nghề tự do, nhà thầu độc lập hoặc đang tự điều hành những công việc kinh doanh của riêng mình. Trong đó, có 83% số người được hỏi cho biết, họ làm việc từ xa ít nhất là một phần thời gian trong ngày và 37% trong số họ cho biết, họ hoàn toàn làm việc từ xa.

Tuy nhiên, xu hướng này không chỉ giới hạn ở những người tự kinh doanh. Cũng có ít nhất là khoảng 3,1 triệu người lao động hoặc 44% số người được hỏi cho biết, họ cũng đang thực hiện những công việc mang tính truyền thống theo cách này.

Zaino nhận định: "Hình thức làm việc theo kiểu này đang dần trở nên phổ biến hơn. Công nghệ kỹ thuật số đang dần ăn sâu vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống".

Nghiên cứu của MBO Partners cho thấy, có khoảng 13% những người được hỏi cho biết, họ đang công tác trong những lĩnh vực như tư vấn, đào tạo và nghiên cứu, 13% trong các lĩnh vực như kinh doanh, tiếp thị và PR sản phẩm, 9% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 9% trong số họ làm những công việc mang tính chất sáng tạo.

Tuy nhiên, những công việc dạng này cũng đòi hỏi ở người lao động những kỹ năng độc đáo khác. Có khoảng 65% những người "du mục kỹ thuật số" cho biết, công việc của họ đòi hỏi phải có chuyên môn cao, được đào tạo và giáo dục một cách khá kỹ lưỡng. Trong số họ, có đến 51% là những người có trình độ Cao đẳng trở lên.

Hầu hết những người theo đuổi phong cách "du mục kỹ thuật số" ( khoảng 79%) chia sẻ rằng, họ cảm thấy rất hài lòng hoặc hài lòng với công việc và lối sống hiện tại của họ. Có đến 60% trong số họ cho rằng, họ sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách này trong ít nhất là khoảng 2 năm nữa.

Trong tương lai, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của xu hướng này, nó sẽ kéo theo sự phát triển của những hình thức hợp tác làm việc và chia sẻ không gian sống chung khác. Cùng với đó, xu hướng này cũng sẽ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của những lĩnh vực khác trong cuộc sống, ví dụ như sự xuất hiện của những loại hình dịch du lịch kết hợp làm việc, thay đổi xu hướng của thị trường lao động và cách thức vận hàng của những ngành nghề khác.

Gerke cho biết, cộng đồng doanh nhân toàn cầu Wifi Tribe của anh đã phát triển lên đến hơn 700 thành viên. Để tham gia vào các chuyến du lịch theo kiểu này, những người tham gia phải trả tiền thuê hàng tháng từ 1,100 USD đến 2,000 USD cho một phòng riêng hoặc từ 900 USD cho đến 1,800 USD cho một phòng chung. Họ có thể tham gia vào một chuyến đi kéo dài trong vòng một tháng hoặc chọn tham gia vào một cuộc hành trình, đến 5 địa điểm trở lên trong vòng một năm.

Bên cạnh đó, đi kèm với xu hướng này, còn có những hoạt động khác có liên quan xuất hiện, ví dụ như gói bảo hiểm y tế Safety Wing, chính sách thuế phí dành cho những lao động tự do...

Tuy nhiên, tương lai dành cho những người "du mục kỹ thuật số" sẽ vẫn còn rất nhiều vấn đề và những ẩn số khác. Với việc dự luật số 5 của Quốc hội tại bang California (AB-5) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 ở California và một dự luật tương tự có tên SB 4204, đang được xem xét ở New Jersey, nhiều người lao động tự do lo lắng rằng, dưới tác động của những điều luật ngày càng áp đặt một cách chặt chẽ hơn này, để xác định rõ hơn ai là đối tượng thuộc lực lượng lao động tự do, sẽ lấy đi sự tự do lựa chọn công việc của họ. Các bộ luật tương tự cũng đang được cân nhắc tại những địa điểm tập trung nhiều đối tượng lao động tự do khác như New York, Oregon và Washington.

Theo thông tin lấy từ một bản tóm tắt của Viện nghiên cứu về vấn đề Lao động và Giáo dục tại Berkeley, thì ước tính chỉ có khoảng 9% những người lao động tự do ở California, hoặc các chuyên gia được trả lương cao như luật sư, kế toán, bác sĩ, nha sĩ hoặc chuyên viên bất động sản…sẽ vẫn có thể tiếp tục làm việc theo hình thức này khi dự luật AB-5 có hiệu lực.

27% đối tượng lao động tự do trong các lĩnh vực có mức lương tầm trung, bao gồm công nhân xây dựng, thợ làm tóc, thợ cắt tóc, nhà thiết kế và các nghệ sĩ khác, nhà văn, biên tập viên, nhiếp ảnh gia hoặc đại diện kinh doanh, chỉ có thể tiếp tục hoạt động nếu đáp ứng được một số điều kiện nghiêm ngặt khác.

Mặc dù vậy thì trong hiện tại, xu hướng "du mục kỹ thuật số" vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Với việc càng ngày càng có nhiều người, ở nhiều độ tuổi hơn, muốn vừa được trải nghiệm và khám phá thế giới, vừa kết hợp làm việc kiếm sống, thì xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ.

Zaino nhận định: "Nếu bạn đang làm một công việc có liên quan đến lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số, miễn là bạn có máy tính xách tay của mình thì ở đâu bạn cũng có thể làm việc được cả".

https://cafebiz.vn/xu-huong-song-va-lam-viec-kieu-du-muc-ky-thuat-so-lan-rong-tai-my-lam-viec-tu-do-tren-nen-tang-so-kiem-tien-duoc-o-bat-cu-noi-dau-20220123122253549.chn