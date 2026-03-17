Sáng thứ Bảy, anh Tuấn dậy lúc 6 giờ, pha sữa cho con, cho con ăn sáng, chơi cùng con đến tận trưa. Vợ anh - chị Hà - ngủ đến 10 giờ, dậy uống cà phê một mình, đọc sách, không ai làm phiền. Chiều Chủ nhật, vai trò đổi lại: chị Hà trông con, anh Tuấn ra ngoài đạp xe, về nhà ăn tối cùng cả nhà.

"Hồi trước chúng tôi cãi nhau mỗi cuối tuần vì ai cũng mệt, ai cũng thấy mình làm nhiều hơn người kia" - anh Tuấn kể. "Từ khi chia ca, kỳ lạ lắm, tôi thấy thương vợ hơn. Vì tôi biết chính xác việc chăm con một mình mệt như thế nào."

Câu chuyện của anh Tuấn và chị Hà không còn là ngoại lệ. Năm 2026, một xu hướng nuôi dạy con mới đang lan rộng toàn cầu - và nó không đến từ chuyên gia tâm lý hay sách self-help (sách phát triển bản thân), mà đến từ chính những bà mẹ và ông bố trẻ chia sẻ kinh nghiệm thực tế với nhau trên mạng xã hội.

Người ta gọi nó là "split-shift parenting" - tạm dịch là "nuôi con theo ca" .

Nuôi con theo ca là gì - và tại sao nó đang viral?

Khái niệm này đơn giản đến mức ngạc nhiên: thay vì cả hai vợ chồng cùng trông con cùng một lúc - và cùng kiệt sức cùng một lúc - mỗi người đảm nhận một khung giờ riêng. Người kia trong thời gian đó được tự do hoàn toàn: ngủ, làm việc, tập thể dục, hay đơn giản là ngồi yên không làm gì cả.

Theo báo cáo xu hướng nuôi dạy con 2026 từ The Bump - một trong những nền tảng thông tin nuôi dạy con lớn nhất thế giới - mô hình này đang được các bậc cha mẹ trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Millennials (sinh từ 1981 đến 2012) áp dụng rộng rãi, đặc biệt trong giai đoạn con dưới 3 tuổi khi áp lực chăm sóc lớn nhất.

Một người dùng trên Reddit chia sẻ trong cộng đồng r/toddlers: "Chúng tôi đổi ca. Sáng thứ Bảy chồng tôi được ngủ nướng và nghỉ ngơi, sáng Chủ nhật đến lượt tôi. Buổi chiều cả nhà sinh hoạt cùng nhau. Những buổi sáng một mình đó cực kỳ quan trọng với cả hai chúng tôi." Bài đăng nhận về hàng nghìn lượt đồng tình - nhiều người bình luận rằng họ đang làm y chang nhưng không biết có tên gọi cho việc đó.

Vì sao cách cũ không còn hoạt động?

Để hiểu tại sao "nuôi con theo ca" đang được đón nhận mạnh mẽ đến vậy, cần nhìn lại mô hình nuôi con truyền thống đang dần bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng.

Trong mô hình cũ - dù là gia đình có cả hai vợ chồng đi làm hay chỉ một người - việc chăm con thường diễn ra theo kiểu "ai rảnh thì làm". Nghe có vẻ linh hoạt, nhưng thực tế nó tạo ra một vòng xoáy không lối thoát: không ai thực sự được nghỉ ngơi, không ai thực sự biết ca mình kết thúc lúc nào, và cả hai đều có cảm giác mình đang gánh nhiều hơn người kia.

Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Cassidy Blair, người thường xuyên tư vấn cho các cặp đôi mới có con, nhận xét rằng mô hình "ai rảnh thì làm" thường dẫn đến tình trạng kiệt sức cảm xúc (emotional exhaustion - trạng thái cạn kiệt năng lượng tinh thần) mà biểu hiện rõ nhất là vợ chồng dễ cáu gắt với nhau hơn, ít kiên nhẫn với con hơn, và dần mất đi kết nối với nhau.

"Khi bạn được giải phóng khỏi áp lực phải làm mọi thứ cùng lúc, bạn có không gian để thở" - bà Blair nói. "Và khi bạn thở được, bạn làm cha mẹ tốt hơn."

Không chỉ về việc nghỉ ngơi - mà về sự công bằng

Điều thú vị của xu hướng này không chỉ nằm ở việc ai được ngủ thêm hay ai được rảnh tay. Bản chất sâu xa hơn của "nuôi con theo ca" là nó buộc cả hai vợ chồng phải thực sự trải nghiệm việc chăm con một mình - không có người kia làm "mạng lưới an toàn".

Đây là điểm mà nhiều ông bố tìm thấy sự thay đổi lớn nhất. Khi người bố phải một mình xử lý từ bữa sáng, thay tã, dỗ con khóc đến trưa - anh ấy không còn có thể nói "trông có vẻ không khó lắm" hay "em làm phức tạp quá" với vợ nữa. Anh ấy biết. Anh ấy biết từ trong cơ thể.

Ngược lại, người mẹ - vốn quen gánh tất cả - lần đầu tiên được phép buông tay thực sự mà không cảm thấy tội lỗi, vì có người đang chịu trách nhiệm hoàn toàn trong ca của họ.

Các nhà nghiên cứu gọi đây là bước đầu tiên để xây dựng sự công bằng trong nuôi dạy con (co-parenting equity - mô hình chia sẻ trách nhiệm nuôi con bình đẳng) - một khái niệm đang ngày càng được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu về hôn nhân và gia đình hiện đại.

Áp dụng thực tế: Không cần lịch phức tạp

Một trong những lý do xu hướng này được đón nhận rộng rãi là vì nó không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi lớn nào về lối sống. Không cần thuê thêm người giúp việc, không cần mua thêm thiết bị, không cần học thêm kỹ năng gì.

Chỉ cần một cuộc trò chuyện: "Tuần này mình chia ca thế nào?"

Với gia đình có con nhỏ dưới 1 tuổi, chia ca thường hiệu quả nhất khi áp dụng cho giờ ngủ đêm - một người trông từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, người kia từ 2 giờ sáng đến sáng. Với gia đình có con từ 1 đến 5 tuổi, cuối tuần là khung thời gian lý tưởng để bắt đầu thử.

Điều quan trọng là ranh giới phải rõ ràng: khi đang trong ca của ai, người kia thực sự không can thiệp - dù có nghe tiếng con khóc, dù thấy cách kia làm "chưa đúng". Đây là phần khó nhất, đặc biệt với các bà mẹ đã quen kiểm soát mọi thứ liên quan đến con.

Góc nhìn châu Á: Khi văn hóa "mẹ phải hi sinh" đang bị thách thức

Tại châu Á, xu hướng này đang va chạm trực tiếp với một quan niệm ăn sâu trong nhiều thế hệ: người mẹ tốt là người hi sinh tất cả, người bố tốt là người kiếm đủ tiền.

Ở Hàn Quốc và Nhật Bản - hai xã hội có áp lực làm cha mẹ thuộc hàng cao nhất thế giới - các cặp đôi trẻ đang dần phá vỡ khuôn mẫu này. Tỉ lệ ông bố Hàn Quốc nghỉ phép chăm con tăng gần gấp 13 lần chỉ trong 7 năm (từ 1.790 trường hợp năm 2012 lên 22.297 trường hợp năm 2019). Tại Nhật Bản, phong trào "Ikumen" - vận động người bố chủ động tham gia nuôi con - đang từng bước thay đổi văn hóa công sở vốn cứng nhắc.

Tại Việt Nam, dù chưa có số liệu chính thức, làn sóng thảo luận trên mạng xã hội về chủ đề "chồng phải chăm con" cho thấy thế hệ cha mẹ trẻ đang đặt câu hỏi nghiêm túc về cách phân chia trách nhiệm trong gia đình.

Hạnh phúc gia đình - không phải từ sự hi sinh, mà từ sự cân bằng

Năm 2026, định nghĩa về "gia đình hạnh phúc" đang được viết lại. Không phải gia đình nào cũng có người mẹ hi sinh tất cả hay người bố làm việc đến kiệt sức. Gia đình hạnh phúc - theo nghĩa ngày càng được nhiều người trẻ châu Á đồng thuận - là gia đình mà cả hai người lớn đều được nghỉ ngơi, đều được làm chính mình, và đều được thực sự hiện diện khi đến lượt mình.

"Nuôi con theo ca" không phải công thức vạn năng. Không phải gia đình nào cũng áp dụng được theo cùng một cách. Nhưng thông điệp cốt lõi của nó thì đơn giản và đúng với bất kỳ gia đình nào: bạn không thể cho con thứ tốt nhất khi bạn đang kiệt sức. Và bạn không thể không kiệt sức nếu không bao giờ được nghỉ.

Đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể làm cho con - là buông tay, về phòng ngủ, và để chồng lo phần còn lại.