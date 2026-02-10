Xu hướng du lịch nghỉ Tết 2026: 4 điểm đến hấp dẫn để cả gia đình dành thời gian bên nhau
Thay vì tất bật với những lo toan thường nhật, Tết Bính Ngọ 2026 này, Flamingo Hotels & Resorts mời gọi du khách bước vào một hành trình nghỉ dưỡng đúng nghĩa - nơi mỗi chuyến đi đều mang theo cảm giác thân thuộc như trở về nhà.
Xu hướng "nghỉ Tết" thay vì "đi chơi Tết": 4 điểm đến - 4 sắc thái riêng biệt
Những năm gần đây, người Việt dần thay đổi thói quen: rời phố thị để tái tạo năng lượng và dành thời gian chất lượng bên người thân.
Mỗi tọa độ nghỉ dưỡng của Flamingo năm nay được "may đo" theo những concept riêng biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của du khách:
Dịch vụ xuyên suốt – Ưu đãi "Lì xì Bính Ngọ"
Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, hệ thống Spa, Onsen và nhà hàng tại tất cả các resort đều hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ.
* Mức giá: Chỉ từ 2.550.000 VNĐ/khách/đêm.
* Thời gian lưu trú: 18/02/2026 – 21/02/2026. * Đặc quyền tự chọn: Tặng 02 vé Buffet Lễ Tết đặc biệt HOẶC Miễn phí cho 02 trẻ em (<12 tuổi)/01 người lớn phát sinh.
ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
- Ưu đãi chỉ có hiệu lực khi đặt phòng trực tiếp trên website: https://flamingoresorts.vn/
- Số lượng ưu đãi có hạn. Quý khách vui lòng ghi chú rõ loại quà tặng muốn lựa chọn khi đặt phòng.
Hành trình Tết 2026 tại Flamingo không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là cơ hội để mỗi người hít thở sâu hơn, gần nhau hơn và khởi đầu năm mới với một phiên bản tươi mới nhất của chính mình.