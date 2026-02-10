Xu hướng du lịch nghỉ Tết 2026: 4 điểm đến hấp dẫn để cả gia đình dành thời gian bên nhau

Xu hướng "nghỉ Tết" thay vì "đi chơi Tết": 4 điểm đến - 4 sắc thái riêng biệt

Những năm gần đây, người Việt dần thay đổi thói quen: rời phố thị để tái tạo năng lượng và dành thời gian chất lượng bên người thân. Thấu hiểu điều đó, Flamingo Hotels & Resorts đã kiến tạo một hệ sinh thái lễ hội hòa quyện giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và không khí Tết truyền thống tại 4 quần thể trên cả nước.

Mỗi tọa độ nghỉ dưỡng của Flamingo năm nay được "may đo" theo những concept riêng biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của du khách:

Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc): Tết giữa miền xanh rừng thông và mặt hồ. Du khách sẽ được trải nghiệm không gian Bắc bộ xưa với múa lân, xin chữ đầu năm và những bữa cơm đoàn viên ấm cúng giữa kiến trúc "Forest in the Sky".

Nạp đầy năng lượng cùng hội bạn thân tại Flamingo Đại Lải Resort

Flamingo Cát Bà Resorts (Hải Phòng): Tết bên bờ vịnh Lan Hạ, nơi bình minh trên biển hòa cùng tiếng sóng. Điểm nhấn là phiên chợ Tết 3 miền với bánh chưng, trò chơi dân gian và liệu pháp Onsen chuẩn Nhật nhìn ra biển.

Những phút giây chữa lành tại Flamingo Cát Bà Resorts.

Flamingo Golden Hill (Hà Nam): Sự kết hợp giữa du xuân tâm linh tại chùa Tam Chúc và phố hội rực rỡ. Ban ngày tĩnh lặng chiêm bái, ban đêm sôi động với phố đi bộ, lễ hội đường phố và pháo hoa khai xuân.

Flamingo Heritage Onsen & Resort (Tuyên Quang): Tết vùng cao đậm đà bản sắc tại miền di sản Tân Trào. Du khách sẽ đắm mình trong làn điệu Then, bếp lửa hồng, cơm lam, bánh chưng gù và liệu pháp khoáng nóng để tìm lại sự cân bằng nội tâm.

Khoảnh khắc gia đình sum vầy tại Flamingo Heritage Onsen & Resort.

Dịch vụ xuyên suốt – Ưu đãi "Lì xì Bính Ngọ"

Để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, hệ thống Spa, Onsen và nhà hàng tại tất cả các resort đều hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ. Đặc biệt, chương trình "Du xuân đón lộc" dành riêng cho khách hàng đặt phòng trực tuyến.

* Mức giá: Chỉ từ 2.550.000 VNĐ/khách/đêm. * Thời gian lưu trú: 18/02/2026 – 21/02/2026. * Đặc quyền tự chọn: Tặng 02 vé Buffet Lễ Tết đặc biệt HOẶC Miễn phí cho 02 trẻ em (<12 tuổi)/01 người lớn phát sinh.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG: - Ưu đãi chỉ có hiệu lực khi đặt phòng trực tiếp trên website: https://flamingoresorts.vn/ - Số lượng ưu đãi có hạn. Quý khách vui lòng ghi chú rõ loại quà tặng muốn lựa chọn khi đặt phòng.

Hành trình Tết 2026 tại Flamingo không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là cơ hội để mỗi người hít thở sâu hơn, gần nhau hơn và khởi đầu năm mới với một phiên bản tươi mới nhất của chính mình.



