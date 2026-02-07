Giải mã cơn sốt du lịch Tết 2026: Làm sao để đi chơi chất lượng mà không "đau ví"?

"Cơn khát" du lịch Tết và áp lực chi phí

Theo dữ liệu từ Du Lịch Việt, thị trường du lịch Tết 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với lượng khách đặt tour tăng khoảng 18–22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các tour quốc tế (outbound) đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90% ngay từ đầu tháng 2.

Tuy nhiên, đi kèm với nhu cầu cao là áp lực về tài chính. Mặt bằng giá tour Tết năm nay tăng trung bình từ 10–20% do chi phí vận chuyển và lưu trú leo thang. Đại diện Du Lịch Việt chia sẻ, khách hàng hiện nay có xu hướng chọn lọc kỹ hơn, ưu tiên các trải nghiệm chất lượng nhưng vẫn rất cân nhắc về mặt chi phí.

Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Hệ sinh thái ưu đãi "giải nhiệt" mùa cao điểm

Hợp tác giữa MobiFone và Du Lịch Việt được kỳ vọng là giải pháp "kép" giúp khách hàng vừa giảm áp lực chi tiêu, vừa nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Chương trình kéo dài 12 tháng (từ ngày 06/02/2026), áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của MobiFone trên toàn quốc.

Các đặc quyền nổi bật bao gồm:

- Dịch vụ Visa: Giảm 50% phí dịch vụ, tối đa 500.000 VNĐ/khách – hỗ trợ đắc lực cho xu hướng "ăn Tết xa nhà" tại các thị trường Hàn, Nhật, Âu, Mỹ.

- Tour quốc tế: Tặng séc du lịch xanh trị giá từ 500.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ tùy theo tuyến tour.

- Lưu trú cao cấp: Giảm 8% giá phòng khách sạn, tối đa lên tới 1.500.000 VNĐ/đơn hàng.

- Combo Phú Quốc: Tặng séc du lịch từ 200.000 – 300.000 VNĐ cho các gói bay – ở tại "Đảo Ngọc".

- Vé máy bay: Giảm trực tiếp 50.000 VNĐ cho vé nội địa, giúp khách hàng an tâm đặt vé qua kênh chính thức.

- Hành trang du lịch: Giảm 15% khi mua Vali (tối đa 500.000 VNĐ).

Không chỉ dừng lại ở các ưu đãi ngắn hạn, sự hợp tác này còn nằm trong lộ trình dài hơi nhằm thúc đẩy tiêu dùng du lịch nội địa và quốc tế. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu các chương trình theo mùa (hè, lễ dài ngày) để đóng góp vào mục tiêu chung của ngành du lịch Việt Nam: đón 25 triệu khách quốc tế và phục vụ 150 triệu khách nội địa trong năm 2026.