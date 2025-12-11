Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang bầu, công bố luôn ảnh siêu âm thai nhi

Sáng 11/12, tờ Top Star News đưa tin, nữ diễn viên Nam Bo Ra (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) đang mang thai con đầu lòng sau 7 tháng tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí. Được biết, minh tinh họ Nam hiện ở tuần thứ 12 của thai kỳ và tình trạng sức khỏe của cô đang rất ổn định.

Trên trang cá nhân, Nam Bo Ra xác nhận tin vui của gia đình, đồng thời đăng ảnh ăn mừng nhân dịp sắp lên chức mẹ. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Xportsnews vào sáng 11/12, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hạnh phúc bày tỏ: "Tôi đã mang thai được 12 tuần rồi. Vợ chồng tôi tổ chức hôn lễ vào tháng 5, nhưng đã lên kế hoạch cho việc mang thai con đầu lòng ngay từ tháng 3 rồi. Tôi và ông xã cùng mong muốn sẽ chào đón thành viên mới trong năm nay mà, và thật may mắn vì điều đó đã đến rất nhanh. Tôi dự kiến lâm bồn vào khoảng giữa tháng 6 năm sau".

Nam Bo Ra công bố ảnh siêu âm thai nhi trên trang cá nhân

Người hâm mộ đã gửi tới nữ diễn viên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất

Cũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên mới đây, Nam Bo Ra chia sẻ thêm về những khó khăn trong giai đoạn mang bầu: "Tình trạng sức khỏe của tôi hiện đang rất ổn định. Nhưng trước đó trong những tuần đầu của thai kỳ, tôi cứ liên tục thấy buồn ngủ, khiến mọi công việc trở nên khó khăn. Nhưng qua tuần thứ 10, sự mệt mỏi giảm đi đáng kể và tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Tôi bị ốm nghén nặng trong khoảng tuần 8-9 của thai kỳ và tình trạng này đã biến mất sau tuần thứ 10".

Nam Bo Ra cho biết bố mẹ đã rất vui mừng khi hay tin cô mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên còn hài hước chia sẻ về phản ứng của đấng sinh thành: "Tôi đưa cho bố xem ảnh siêu âm thai nhi, thế rồi bố tôi đã cười và bảo rằng ông không cần xem nữa. Và nguyên nhân là do bố tôi đã thấy quá nhiều ảnh siêu âm thai nhi trong đời rồi". Được biết, bố mẹ cô sinh đến 13 người con, Nam Bo Ra là chị cả.

Còn nhớ Nam Bo Ra tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí hồi tháng 5 năm nay ở 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Minh tinh 8X dâng trào niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình

Nam Bo Ra sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí qua vai nữ chính trong MV Ache Aching của nữ ca sĩ Sol Flower. Cô trở nên nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge,...