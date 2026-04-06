Cách đây 7 năm, trong một lần đi phụ làm cơ khí thuê, anh Phan Văn Thiếu (40 tuổi, trú thôn Lương Viện, xã Phú Vang, TP Huế) không may bị điện giật, ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương nặng. Dù được tận tình cứu chữa nhưng hai chân anh cũng bị liệt, mù một mắt, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.



Thời điểm đó, chị Ngô Thanh Thúy (39 tuổi, vợ anh Thiếu) đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5, một mình vừa chăm chồng, vừa vượt cạn sinh con trong muôn vàn khó khăn, gánh nặng nợ nần.

Vượt qua biến cố, chị Thúy cố gắng gượng dậy, làm đủ nghề từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến dọn dẹp thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn chưa qua thì gia đình lại tiếp tục đối mặt với thử thách nghiệt ngã hơn.

Con gái của vợ chồng chị Thuý là bé Phan Tường Vy (6 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư máu sau khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, bầm tím chân tay. Suốt 5 tháng qua, bé Vy liên tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã trải qua 4 đợt hóa trị. Những lần truyền "hóa chất đỏ" khiến cháu bé kiệt sức, ăn uống kém và thường xuyên sốt cao.

Bé Vy đã trải qua 4 lần hoá chất, sức khoẻ yếu.

Mỗi lần ôm con nhập viện, chị Thúy lại người chồng tàn tật và con trai lớn là bé Phan Phúc Thiện (7 tuổi, học lớp 1) nhờ bà nội trông nom, chăm sóc.

Gia đình chị Thúy hiện không có đất đai, nhà cửa, phải ở nhờ nhà người thân. Nguồn thu nhập chính chỉ trông vào tiền trợ cấp xã hội gần 1 triệu đồng/thángcùng tình thương, giúp đỡ của 2 bên nội ngoại, các mạnh thường quân xa, gần.

"Số tiền hơn 100 triệu đồng trước đây vay mượn để chạy chữa cho chồng vẫn chưa trả hết. Nay con mắc bệnh hiểm nghèo, nợ cũ chưa xong, nợ mới lại chồng chất, một mình tôi không biết xoay xở thế nào. Phải làm sao để lo cho chồng, cứu con đây. Sao gia đình tôi lại lâm vào cảnh bế tắc, nghiệt ngã thế này", chị Thuý nghẹn lời.

Chị Thuý chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện.

Chị Thuý quê ở tận Sóc Trăng. Trước khi đến với anh Thiếu, chị đã qua một đời chồng và có một con gái riêng (nay đã 18 tuổi, đang sống chung với chồng cũ). Ngoài 32 tuổi, chị gặp và quyết định đi thêm bước nữa với anh Thiếu rồi theo chồng ra TP Huế làm dâu, cách nhà hàng nghìn km. Nhưng rồi, những tháng ngày bình yên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố liên tục xảy ra khi chồng gặp nạn, con mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị gánh nặng 2 vai.

Anh Thiểu bị liệt 2 chân, mù 1 mắt sau vụ tai nạn lao động.

Ông Phan Văn Hiệp, trưởng thôn Lương Viện, xã Phú Vang cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Thúy hết sức khó khăn. Chồng bị tai nạn tàn tật, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân chị là lao động chính, chỗ dựa duy nhất nhưng suốt ngày chăm chồng, ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Gia đình hiện sống nhờ vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, các nhà hảo tâm, cám cảnh vô cùng".

Chồng tàn tật, con mắc bệnh hiểm nghèo dồn gia đình chị Thuý vào cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để bé Phan Tường Vy có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật. Giúp chị Thúy vơi bớt phần nào gánh nặng, có thêm nghị lực để làm chỗ dựa cho chồng, con.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Thuý xin gửi về địa chỉ: Chị Ngô Thanh Thuý, thôn Lương Viện, xã Phú Vang, TP Huế.

Số tài khoản của chị Ngô Thanh Thuý: 100883370065, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0356195742.