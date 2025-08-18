Xót xa hoàn cảnh người đàn ông bỏng nặng khi đi làm thuê kiếm tiền chạy chữa cho vợ

Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào chiều ngày 20/7, anh Hoàng Đình Lam Phương (38 tuổi, trú thôn Tân Tài, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) làm công nhân vận hành lò hơi ở Lao Bảo (cách nhà gần 10km). Khi đang làm việc thì xảy ra sự cố khiến anh Phương cùng một đồng nghiệp bị cát nóng xối vào người gây bỏng nặng.

Chị Thu vừa bị tai nạn cách đây 2 năm, mất sức lao động thì giờ đây, anh Phương lại bị bỏng nặng.

2 nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng, anh Phương được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị với kết luận bị bỏng đến 60% cơ thể, nặng nhất phần lưng, mông.

Tính đến nay, anh Phương đã trải qua 8 ca phẫu thuật cắt lọc phần da thịt bị hoại tử và cấy ghép da. Sức khỏe đang trong quá trình theo dõi.

Anh Phương bị bỏng đến 60% cơ thể, nặng nhất vùng đùi và mông.

Chị Lê Thị Thái Thu (34 tuổi, vợ của anh Phương) vốn mất sức lao động sau vụ tai nạn cách đây 2 năm, giờ lại bơ phờ, mệt mỏi sau gần một tháng chăm sóc chồng nằm viện. Chị ngồi bệt bên giường bệnh nhìn cơ thể người chồng bị băng kín rồi thở dài.

"Gần một tháng trôi qua chồng tôi đã phải gánh chịu quá nhiều đau đớn rồi. Tôi chỉ biết cầu mong những vết thương của anh ấy chóng lành để bớt đau, để về nhà. Ở nhà còn 2 con nhỏ, chúng đang mong ngóng cha mẹ từng ngày. Bản thân tôi từng bị tai nạn nên sức khỏe yếu, cơ thể đau nhức thường xuyên, cố gắng chăm sóc chồng được ngày nào biết ngày đó thôi", chị Thu lo lắng.

2 đứa con của vợ chồng anh Phương (lớn 10 tuổi, nhỏ vừa 9 tuổi).

Ông Phạm Lự- Trưởng thôn Tân Tài, xã Tân Lập cho biết, cách đây 2 năm, trong một lần trèo lên cây cao hái mận bán, chị Thu không may bị ngã xuống đất, chấn thương rất nặng, gãy 2 đốt xương sống, vỡ trụ tay phải, vỡ xương chậu. Chị phải phẫu thuật và nằm điều trị suốt hơn một năm mới có thể đi lại được.

Một mình anh Phương vừa chăm sóc vợ vừa lo cho 2 con nhỏ là Hoàng Lê Thanh Trúc (10 tuổi) và Hoàng Đình Tuấn Kiệt (9 tuổi) khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Chị Thu dù đi lại được nhưng thuốc thang vẫn phải duy trì thường xuyên nên rất tốn kém.

Chị Thu ốm yếu vẫn gắng gượng để hàng ngày túc trực, chăm sóc cho chồng.

"Dù đã đi lại được nhưng sau vụ tai nạn sức khỏe chị Thu rất yếu, cơ thể gầy gò, không thể lao động. Hiện chị đang được hưởng trợ cấp xã hội 740.000 đồng/tháng.

Khó khăn chưa qua thì nay anh Phương gặp nạn, vất vả nhân đôi. Anh em nội ngoại, bà con hàng xóm ai cũng thương nhưng chỉ giúp đỡ được phần nhỏ.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để chị Thu bớt phần gánh nặng kinh tế, có tiền chạy chữa cho chồng, để anh Phương sớm hồi phục, trở về tiếp tục làm chỗ dựa cho vợ con", ông Lự chia sẻ.

Từ ngày anh Phương gặp nạn, chị Thu túc trực chăm chồng ở viện. 2 con nhỏ gửi ông bà nội chăm sóc. Chị Thu cho biết, chi phí điều trị của anh Phương phụ thuộc vào bảo hiểm, hỗ trợ của công ty nơi chồng làm việc và gia đình vay mượn thêm. Tuy nhiên, thời gian điều trị cho anh Phương còn rất lâu dài, chi phí tốn kém, trong khi số tiền vay mượn hàng trăm triệu đồng cho 2 vợ chồng ngày càng lớn dần.

Nhìn thấy vợ khóc, anh Phương hướng mặt vào trong để giấu cảm xúc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh từng là trụ cột, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Tai họa ập đến khiến anh bỏng nặng, hàng ngày phải gồng mình với những cơn đau, ngứa ngáy khó chịu và trở thành gánh nặng cho vợ con. "Vợ đau, con nhỏ, giờ tôi lại ra nông nỗi này, biết phải làm sao đây? Tôi mong nhận được sự giúp đỡ để tiếp tục chữa trị, sớm hồi phục để vợ con bớt khổ"- anh Phương nghẹn lời.