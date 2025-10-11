Xót xa hình ảnh trường học ở Thái Nguyên tan hoang sau bão lũ TRANG NHUNG/VTC News, 14:57 11/10/2025 Chia sẻ Thích0 Trận lũ lịch sử khiến hầu hết hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường...của trường Tiểu học Trưng Vương (phường Thái Nguyên) ngập trong bùn đất, hư hỏng nặng. Được tuyển thẳng vào tất cả trường Y vẫn từ bỏ, bị bố mẹ giận: 4 năm sau nam sinh miền núi "soái ca" khiến cả nhà ngỡ ngàng Thái Nguyên tan hoang sau cơn lũ lịch sử. Sau trận lũ lịch sử, mọi khu vực ở Thái Nguyên đều trở nên tan hoang, trong đó các trường học ngổn ngang bùn đất và rác thải. Trong ảnh là khu vực trước cổng trường Tiểu học Trưng Vương sau khi nước rút. Bà Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù nằm ngay trung tâm nhưng trường vẫn bị ngập úng nặng. Các vật dụng, thiết bị điện tử hầu như hư hỏng vì ngâm nhiều ngày trong nước. Khuôn viên trường biến thành bãi hoang tàn.Lớp học lộn xộn, bàn ghế đổ chồng chất sau mưa bão. "Chỉ mấy tháng trước, trường vừa sửa lại dãy nhà 3 tầng 18 phòng học. Phụ huynh còn chung tay trang trí, sắm sửa thiết bị để học sinh đón năm học mới. Bão đến khiến tất cả đổ nát trong chốc lát. Hàng trăm quyển sách, vở và chăn gối của học sinh bị chôn vùi trong bùn đất", Bà Mai bật khóc nói. Bão số 11 đi qua cũng để lại thiệt hại nặng nề tại Trường TH&THCS 915 Gia Sàng (phường Gia Sàng). Các lớp học đến nay vẫn ngập trong nước. Bùn đất bám kín toàn bộ bàn ghế và thiết bị, khó có thể khôi phục. Khu vực nhà ăn và phòng bếp của trường ngập trong nước đục. Dụng cụ nấu ăn (nồi niêu, bát đĩa) xỉn màu, dính cặn bẩn. Nước tràn vào phòng Ngoại ngữ tàn phá hầu hết máy tính và thiết bị điện tử, thiệt hại không thể đếm hết. Trường Mầm non Liên Cơ (phường Phan Đình Phùng) ngập trong biển nước mênh mông, chưa rút hết. Đại diện nhà trường cho biết: "Sau bão Matmo, toàn bộ tầng 1 của 3 dãy lớp học chính bị ngập sâu. Nhà của 50 cán bộ, giáo viên cũng bị lụt nghiêm trọng. Đến 8h ngày 9/10, nước trong sân trường còn khoảng 50 cm, điện và nước sạch đều bị cắ. Nhà trường đang tận dụng lượng nước còn lại để rửa bùn đất trong 12 phòng học tầng 1 và vận chuyển thiết bị hư hỏng". Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cũng là một trong những cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 11. Mưa lũ gây ngập sâu, hư hỏng thiết bị, hồ sơ và học bạ. Trong số 8 tòa nhà của trường, có đến 7 tòa bị ngập tầng 1. Hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường và phòng họp tầng 1 đều bị hư hỏng. Hệ thống lõi thư viện vừa được đầu tư hơn 80 tỷ đồng cũng bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Nhiều trường học Thái Nguyên đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ để đón học sinh trở lại trường, sớm nhất vào Thứ Hai tuần tới. Theo VTC News Copy link 10/11/2025 12:09 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/xot-xa-hinh-anh-truong-hoc-o-thai-nguyen-tan-hoang-sau-bao-lu-ar970578.html Chiếc bánh gây sốc toàn "cõi mạng": Chỉ nhìn qua, đủ biết cô gái này không được dạy dỗ tốt! Chia sẻ Thích0 mùa bão lũ