Xót xa hình ảnh trường học ở Thái Nguyên tan hoang sau bão lũ

Đại diện nhà trường cho biết: "Sau bão Matmo, toàn bộ tầng 1 của 3 dãy lớp học chính bị ngập sâu. Nhà của 50 cán bộ, giáo viên cũng bị lụt nghiêm trọng. Đến 8h ngày 9/10, nước trong sân trường còn khoảng 50 cm, điện và nước sạch đều bị cắ. Nhà trường đang tận dụng lượng nước còn lại để rửa bùn đất trong 12 phòng học tầng 1 và vận chuyển thiết bị hư hỏng".