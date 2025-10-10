Được tuyển thẳng vào tất cả trường Y vẫn từ bỏ, bị bố mẹ giận: 4 năm sau nam sinh miền núi "soái ca" khiến cả nhà ngỡ ngàng

Nguyễn Thế Phương, 22 tuổi, là sinh viên lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với điểm trung bình xuất sắc 3.99/4, Phương trở thành thủ khoa tốt nghiệp khối ngành đào tạo giáo viên của trường năm nay.

Thế Phương sinh ra ở Yên Bái (nay là Lào Cao), một tỉnh miền núi phía Bắc. Hồi nhỏ, gia đình Phương không có điều kiện. Bố em làm công nhân may, sau chuyển sang làm nghề lái xe khách. Thời gian bố em ở nhà ít đến nỗi, bây giờ nhớ lại, trong ký ức của em không có hình ảnh của bố thời trẻ. Mẹ em cũng bôn ba đủ nghề, hiện làm phụ xe với bố.

Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn.

"Dù bố mẹ không được học lên cao, nhưng họ chính là những người đầu tiên dạy em những con số, những cột mốc lịch sử và tình yêu đối với việc học. Dù gia đình em có khó khăn đến đâu, bố mẹ luôn cố gắng cho em một góc học tập riêng, dù đó chỉ là một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà với chiếc ghế có dính đinh mà đến bây giờ chân của em vẫn còn vết sẹo", Phương chia sẻ trong chương trình Trường học hạnh phúc (VTV7).

Trước khi vào lớp 1, do bố mẹ bận công việc, em được gửi lên nhà bà con ở một xã vùng cao. Đó chỉ là một lớp học tạm trên nền đất mấp mô, trơn trượt khi mưa xuống. Chỉ duy nhất em là học sinh có cặp sách. Một chiếc cặp có hình công chúa em xin được từ chị họ. Các bạn còn lại hoặc là xách bao tải hoặc một túi cám Con Cò. Trong điều kiện như vậy, em đã nhận được món qùa đầu tiên trong hành trình đi học, đó là điểm 10 của cô giáo vùng bản. Cô cũng là người đầu tiên dạy em những nét chữ.

Sau đó, em đã có cơ hội trở về thành phố. Lên cấp 2, cấp 3, điều kiện học tập của em ngày càng tốt. Em cảm thấy mình vô cùng may mắn. Phương có năng khiếu và niềm yêu thích với môn Sinh học. Và thành tích đầu tiên là giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm lớp 9. Sau đó, em thi đỗ vào trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) với danh hiệu thủ khoa môn Sinh học.

Chính thành tích ấy đã cho Phương cơ hội tham gia các chương trình trường hè ở Hà Nội với hàng trăm bạn học giỏi trên cả nước. Chính những người thầy cô trong các lớp học ấy đã nhìn ra em, giúp đỡ em và khiến em tự tin hơn. Em suy nghĩ, mình mong muốn có thể trở thành người thầy như vậy để tạo ra các cơ hội cho các bạn học sinh đến từ vùng núi.

"Em đã tự đặt ra câu hỏi: liệu có cách nào để mọi đứa trẻ dù đến từ đâu, dù xuất phát điểm thế nào vẫn có cơ hội học tập như nhau", Phương trăn trở.

"Đi ngược" số đông

Đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm lớp 12, Phương được tuyển thẳng vào tất cả trường Y. Mọi người xung quanh em đều nghĩ rằng, em sẽ lựa chọn ngành Y để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Bản thân Phương đã từng rất hoang mang: Liệu mình có đủ đam mê để theo đuổi ngành Y hay không? Và câu trả lời là không. Dù rất ngưỡng mộ các bạn sinh viên Y và các bác sĩ, nhưng đối với bản thân, Phương cảm thấy mình chưa đủ đam mê với ngành nghề ấy.

Phương quyết tâm chọn Sư phạm Sinh học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Quyết định đó không hề dễ dàng. Bố mẹ em buồn, giận.

"Mỗi khi có người hỏi con học nghề gì, bố mẹ trả lời con học Sư phạm thì họ đều không ấn tượng. Ngược lại họ còn hỏi: tại sao không học Y? Em cũng hiểu cảm giác của bố mẹ, nhưng em cũng nghĩ nếu mình không làm điều mình yêu thì mình không thể gắn bó với nó cả đời. Thậm chí em còn tìm các thông tin tuyển dụng giáo viên để cho bố mẹ thấy cơ hội việc làm rất rộng mở. Nhưng em cũng biết, để bố mẹ thực sự an tâm và tin tưởng thì em phải chứng minh bằng hành động", Phương chia sẻ.

Sắp tới, Phương sẽ sang Pháp theo học chương trình thạc sĩ ngành Vi sinh vật học.

Trong suốt 4 năm học, Nguyễn Thế Phương luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và nghiên cứu. Cậu không chỉ duy trì thành tích xuất sắc mà còn tích cực tham gia các cuộc thi học thuật. Phương từng giành giải Nhất Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc và giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhận nhiều học bổng danh giá của trường.

Nhờ những thành tích nổi bật, Phương được khoa Sinh học cử sang Đại học Nữ Nara (Nhật Bản) tham gia chương trình trao đổi sinh viên. Những trải nghiệm trong môi trường nghiên cứu quốc tế đã khơi dậy trong Phương ước muốn được đi xa hơn để học hỏi. Cuối năm cuối đại học, Phương tự ứng tuyển và giành học bổng thực tập 3 tháng tại Viện Y học Phân tử, Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan) – nơi cậu được tiếp cận với các công trình nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực sinh học phân tử.

Không dừng lại ở đó, Phương tiếp tục nhận được học bổng toàn phần theo học thạc sĩ tại chính Đại học Quốc lập Thành Công, chuyên ngành Y học phân tử và Khoa học sự sống. Trùng hợp, đúng ngày nhận bằng tốt nghiệp, Phương lại nhận thêm thư chúc mừng từ Đại học Paris-Saclay (Pháp) cùng học bổng trị giá 10.000 Euro/năm (hơn 300 triệu đồng) để theo học chương trình thạc sĩ ngành Khoa học sự sống hoặc Vi sinh vật học.

Chọn hướng đi mới, Phương quyết định sang Pháp du học ngành Vi sinh vật học, tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học mà cậu ấp ủ từ những năm đầu đại học.

Đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau, Phương nhận ra: Nền giáo dục có thể khác nhưng tình yêu dành cho học trò thì ở đâu cũng giống nhau. Và em tin rằng, nếu như, mỗi người thầy đều mang trong mình tình yêu thương và sự hiểu biết thì khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa những người có điều kiện và những người chưa có sẽ dần được thu hẹp lại.

Em biết ơn các thầy cô giáo từ lớp học vùng cao cho tới giảng đường đại học đã gieo vào em những hạt giống của tri thức, của niềm tin và tình yêu với nghề. Chính họ đã cho em thấy giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Em đã lựa chọn nghề giáo bằng lý trí và cả con tim của mình", Phương chia sẻ.