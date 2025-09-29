Trong đêm 28 và rạng sáng 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đã đổ bộ vào địa bàn các tỉnh miền Trung với sức gió mạnh, thời gian tác động nhiều tiếng đồng hồ gây ra thiệt hại nặng nề về tính mạng, công trình Nhà nước, tài sản nhân dân.

Một địa phương ở tỉnh Thanh Hóa tan hoang, nhiều nhà dân bị tốc mái sau khi bão số 10 quét qua (Nguồn: Facebook)

Theo thông tin ban đầu bão số 10 đã làm 13 người chết và mất tích, 2 người bị thương. Trong đó, thành phố Huế có 1 người tử vong; Quảng Trị có 12 người mất tích tại biển Cửa Việt, xã Kim Phú và Cảng Gianh; 2 người bị thương tại Quảng Trị và thành phố Huế.

Trên toàn khu vực, có ít nhất 3 nhà sập, hơn 7.200 nhà tốc mái (riêng Hà Tĩnh gần 4.800 ngôi nhà), 142 hộ dân ở Nghệ An bị ngập sâu, cô lập, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở xã cũng bị hư hỏng, tốc mái.

Gần 3.100 ha lúa và hoa màu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa bị ngập, hỏng; hàng nghìn cây xanh gãy, đổ; hơn 25 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Tại Quảng Trị và thành phố Huế, 5 tàu thuyền bị chìm trong bão, nhiều đoạn bờ kè, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.





Một số hình ảnh thiệt hại do bão số 10 Bualoi gây ra tại miền Trung. Hàng loạt mái tôn nhà dân bị gió cuốn bay

Một căn hộ chung cư tại TP Vinh bị gió quật vỡ cửa kính, hư hại nhiều tài sản

Tại Nghệ An, một số khu vực nước dâng cao ngập đến ngang ngực, nhiều tài sản vật nuôi được người dân đưa lên khu vực cao để tránh thiệt hại

Ô tô đậu bên đường bị tường gạch đổ sập đè trúng khi bão quét qua

Một nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái tôn khi bão số 10 đổ bộ đất liền

Lực lượng chức năng tại các địa phương kịp thời có mặt để hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), sức gió giật dữ dội của bão số 10 Bualoi khiến trần thạch cao của căn hộ tại tòa chung cư cao tầng bất ngờ sập xuống

Khung cảnh tan hoang tại một nhà dân sau khi bão số 10 đổ bộ đất liền

Lực lượng chức năng cứu hộ, giải cứu người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Cột đèn giao thông bị hư hại tại ngã tư Hải Thượng Lãn Ông và Xuân Diệu phường Thành Sen, Hà Tĩnh (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Gió giật dữ dội khiến một chiếc xe tải đậu bên đường bị lật nghiêng cho thấy sức gió khủng khiếp khi bão số 10 quét qua các tỉnh miền Trung

Nước tràn vào nhà sau trận mưa lớn khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hại

Một khách sạn ở Cửa Lò (Nghệ An) bị gió bão thổi mạnh, nhiều tài sản bị hư hỏng

Toàn bộ phần mái nhà của khu khám bệnh tại Bệnh viện Đại Học Y Khoa Vinh bị tốc mái

Khuôn viên bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng bị thiệt hại khi bão quét qua

Nhiều tấm la phông bị thổi bay khắp nơi, bảng biển chỉ dẫn cũng bị gió quật ngã

Từ đêm qua khi bão số 10 đổ bộ, nhiều địa phương tại tỉnh miền Trung đã bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề (Nguồn ảnh: VOV)

Biển quảng cáo, mái tôn nhà dân bị gió mạnh thổi bay, nằm la liệt ngoài đường

Cột điện cao thế cũng bị quật đổ bởi bão số 10. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh