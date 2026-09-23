Xót xa hình ảnh gia đình từng đẹp như mơ của siêu mẫu lừng danh vừa mất con trai 27 tuổi

Làng giải trí thế giới vừa chấn động trước thông tin Presley Gerber - con trai cả của siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford và doanh nhân tỷ phú Rande Gerber - đột ngột qua đời ở tuổi 27. Giữa lúc nỗi đau tột cùng đang bao trùm lấy gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood này, cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi nghẹn ngào, xót xa khi lật lại những khung hình cũ. Nhìn vào bức chân dung gia đình bốn người từng được ca tụng là hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ ấy, giờ đây người ta chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo, vĩnh viễn khuyết đi một góc hình mang tên Presley.

Gia đình siêu mẫu Cindy Crawford vĩnh viễn khuyết đi 1 thành viên. Ảnh: People

Gia đình biểu tượng của sự hoàn hảo

Trước khi bi ập xuống, gia đình Cindy Crawford từng là định nghĩa trọn vẹn nhất cho một "gia đình kiểu mẫu" quyền lực và đáng ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Mỹ. Ở đó, người ta nhìn thấy hình ảnh của một người cha - doanh nhân quyền lực kiêm cựu người mẫu Rande Gerber - với vẻ ngoài điển trai, phong độ ngời ngời, luôn là chỗ dựa vững chãi và vạm vỡ cho vợ con. Sánh đôi bên anh là Cindy Crawford - huyền thoại sống của làng mốt thế giới, biểu tượng nhan sắc bất tử của thập niên 1990 với nốt ruồi đặc trưng và thần thái quyến rũ chưa từng phai nhạt theo thời gian.

Ảnh: People

Ảnh: People

Trước khi bi ập xuống, gia đình Cindy Crawford từng là định nghĩa trọn vẹn nhất cho một "gia đình kiểu mẫu" quyền lực và đáng ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Mỹ. Ảnh: People

Trái ngọt của cuộc hôn nhân viên mãn ấy là sự ra đời của hai đứa con "đủ nếp đủ tẻ", sở hữu trọn vẹn những gen trội ưu tú nhất từ bố mẹ: cậu cả Presley Gerber và cô tiểu thư Kaia Gerber. Cả hai sinh ra đã ngậm "thìa vàng", lớn lên trong nhung lụa và sớm bước chân vào làng thời trang khi tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu gương mặt góc cạnh sắc sảo, chiều cao lý tưởng và thần thái ngút ngàn, Presley cùng em gái Kaia nhanh chóng được các nhà mốt hàng đầu thế giới săn đón, sải bước tự tin trên những sàn diễn quốc tế danh giá.

Trong mắt công chúng, đó là một gia đình không thiếu bất cứ thứ gì trên đời: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và tình yêu thương. Những bức ảnh chụp chung của bốn người trên thảm đỏ hay trong các kỳ nghỉ xa hoa luôn ngập tràn tiếng cười, rạng rỡ và hoàn mỹ đến mức khiến người ta có cảm giác họ miễn nhiễm với mọi giông bão của cuộc đời.

Ảnh: People

Ảnh: People

Công chúng vô cùng ngưỡng mộ khi ngắm nhìn gia đình 4 người hoàn hảo không tả xiết. Ảnh: People

Vết nứt âm thầm và bi kịch ập đến

Thế nhưng, ánh hào quang rực rỡ và đặc quyền của một gia đình giàu có đôi khi lại trở thành chiếc lồng kính ngột ngạt. Phía sau những khung hình hoàn hảo ấy, Presley Gerber dần bước vào một cuộc chiến khốc liệt và cô độc với những tổn thương tâm lý sâu sắc cùng chứng nghiện ngập.

Áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ huyền thoại, sự kỳ vọng khắc nghiệt từ công chúng và những bất ổn nội tâm không cách nào lấp đầy đã đẩy cậu trượt dài. Từ những lần nổi loạn, rắc rối pháp lý cho đến những năm tháng chật vật ra vào các trung tâm cai nghiện, cuộc đời của Presley trở thành nỗi trăn trở tột cùng của gia đình. Dù bố mẹ và em gái chưa từng buông tay, luôn kiên nhẫn làm điểm tựa, dùng mọi tình yêu thương để vực dậy tinh thần cho cậu, bi kịch cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi khi chàng trai trẻ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 27 xuân xanh.

Ảnh: People

Ảnh: People

Gia đình siêu mẫu đình đám luôn gắn kết và rất gần gũi. Ảnh: People

Ảnh: People

Dù gia đình chưa từng buông tay Presley, dùng mọi tình yêu thương để vực dậy tinh thần cho cậu, bi kịch cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi khi chàng trai trẻ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 27 xuân xanh. Ảnh: People



Nỗi đau khuyết thiếu trong bức ảnh gia đình

Sự ra đi của Presley Gerber để lại một cú sốc tâm lý nặng nề, một sự suy sụp hoàn toàn cho Cindy Crawford và gia đình. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại khoảnh khắc bốn người hạnh phúc bên nhau trong quá khứ, công chúng không khỏi thở dài tiếc nuối cho một mái ấm tưởng chừng hoàn mỹ tuyệt đối nay đã vĩnh viễn vỡ nát một góc.

Câu chuyện đau lòng của gia đình siêu mẫu lừng danh là một hồi chuông thức tỉnh đắt giá về mặt trái của sự nổi tiếng và những góc khuất tâm lý giấu kín đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng. Tiền bạc và danh vọng không thể mua được sự bình yên trong tâm hồn, và bi kịch của Presley là nỗi đau lớn nhất, để lại vết cắt không bao giờ lành trong trái tim 3 thành viên còn lại của gia đình.

Ảnh: People

Mỗi khi nhìn lại khoảnh khắc bốn người hạnh phúc bên nhau trong quá khứ, công chúng không khỏi thở dài tiếc nuối cho một mái ấm tưởng chừng hoàn mỹ tuyệt đối. Ảnh: People

Ảnh: People

Khung hình nhà Cindy Crawford giờ đây sẽ mãi khuyết thiếu Presley. Ảnh: People



