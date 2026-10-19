Ánh mắt cầu cứu của bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa

Gần một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu khiến sức khỏe bé Trần Minh Phúc (6 tuổi, trú tại tổ dân phố Phương Xuân, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) suy kiệt. Bé Phúc nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, xanh xao, bụng phình to bất thường, như chực nổ tung. Khuôn mặt đứa trẻ lúc nào cũng nhăn nhó, ngấm lệ vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Thi thoảng Phúc lại rên rỉ, cầm bàn tay mẹ đặt lên những chỗ đau trên cơ thể mình như để cầu cứu, xoa dịu bớt cơn đau.

"Mẹ ơi đau quá, con đau ở đây, ở đây nữa. Con đau lắm mẹ ơi".

Mới 6 tuổi, sự sống của bé Phúc đang bị đe dọa từng ngày vì bệnh hiểm nghèo.

Nghe từng lời con nói, chứng kiến từng giọt nước mắt con rơi khiến lòng chị Võ Thị Thủy (38 tuổi, mẹ của Phúc) đau nhói. Chị chỉ biết ôm đứa con bé bỏng vào lòng rồi khóc cùng con, động viên con. Có lẽ, đó là những gì người mẹ có thể làm được cho con lúc này.

Chị Thủy kể, tháng 12 năm ngoái, đi học về, bé Hưng bị sốt cao, kêu đau khắp người. Suốt nhiều ngày điều trị nhưng không cắt được sốt, vợ chồng chị Thủy ôm con vào bệnh viện Trung ương Huế thì bàng hoàng khi nhận kết luật mắc bệnh ung thư máu.

"Tôi ngã quỵ, chỉ biết ôm con khóc. Con sinh ra bình thường, khỏe mạnh lại rất ngoan. Vậy mà… Con nhập viện điều trị triền miên, từ đó đến nay chỉ về nhà 2 lần, một lần 3 ngày và một lần 7 ngày. Sức khỏe của con ngày càng yếu, có thời điểm phải phụ thuộc vào máy thở, có thời điểm phải nhịn ăn nửa tháng để điều trị viêm tụy. Bụng ngày càng phình to, da bủng beo, xót xa vô cùng. Nhìn con mà bất lực, tôi chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Thủy nghẹn lời.

Chị Thủy chia sẻ về nỗi đau bệnh tật của con trai, chị mong nhận được sự hỗ trợ để con có thêm cơ hội sống.

Chị Thủy trước đây là nhân viên cho một hợp tác xã. Từ ngàycon mắc bệnh hiểm nghèo, chị phải nghỉ việc ôm con nằm viện. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào người chồng là anh Trần Văn Luyn (43 tuổi). Ngoài mấy sào ruộng, anh Luyn ai thuê gì cũng nhận làm, từ phụ hồ đến bốc vác keo, tràm. Những ngày có việc, anh kiếm được khoảng 300.000 đồng tiền công; ngày không có việc, thu nhập gần như không có.

Ngoài bé Phúc bệnh tật, vợ chồng chị Thủy còn 2 đứa con lớn, đang học lớp 7 và lớp 4, phụng dưỡng bố mẹ chồng đã 70 tuổi.

Cũng theo chị Thủy, chuỗi ngày nằm viện, những đồng tiền chồng kiếm được, vay mượn gửi lên, chị đều dành trọn để thuốc thang, bỉm, sữa cho con. Hàng ngày chị trông chờ vào những suất cơm từ thiện cầm cự qua ngày.

"Hiện con đã vào được 4 vòng hóa chất nhưng bệnh và thể trạng của con không đáp ứng được hóa chất do bảo hiểm chi trả nên phải đặt mua bên ngoài, chi phí mỗi đợt như vậy hơn 20 triệu. Đó là chưa kể các loại thuốc kháng sinh ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, ăn uống, bỉm sữa, đi lại. Gần một năm qua, để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng tôi đã vay mượn hơn 200 triệu đồng rồi.

Vợ chồng tôi kiệt quệ rồi, trong nhà cũng không còn gì đáng giá để bán, cũng không biết trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp. Mong mọi người thương con, giúp đỡ, cho con thêm cơ hội điều trị, thêm cơ hội sống. Con vừa 6 tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước", chị Thủy khẩn cầu.

Ông Trần Thế Tài, Tổ trưởng tổ dân phố Phương Xuân cho biết, từ ngày bé Phúc mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Thủy rơi vào cảnh khó khăn, không tiền cứu chữa. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào ruộng đồng và tiền làm thuê làm mướn bấp bênh của anh Luyn hàng ngày kiếm được.

"Địa phương, bà con hàng xóm cũng đã đến thăm hỏi, động viên nhưng chỉ một phần nhỏ. Hi vọng bé Phúc nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để cháu bé có thêm cơ hội chữa trị cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Tài chia sẻ.

Phía trước của bé Phúc vẫn là hành trình điều trị đầy đau đớn và gian nan trong khi những khoản chi phí thuốc men tiếp tục đè nặng. Sự sống của bé Phúc lúc này đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ dành cho bé Phúc xin gửi về địa chỉ: chị Võ Thị Thủy (mẹ bé Phúc) trú tại tổ dân phố Phương Xuân, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Số tài khoản của chị Võ Thị Thuỷ: 7918769089, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0918769089.