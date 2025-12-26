Xôn xao vụ miếng lót giày pickleball bị thổi phồng công dụng, dân tình tranh cãi cực gắt

Gần đây, cộng đồng người chơi Pickleball đang xôn xao trước lời quảng cáo về một loại lót giày có khả năng "căn chỉnh hoàn toàn gân cơ" và giúp người chơi "không bao giờ chấn thương". Tuy nhiên, đằng sau mức giá ngất ngưởng 8 triệu đồng là những nghi vấn về dấu hiệu thổi phồng sự thật.

Giá "trên trời" cho một miếng silicone

Trên các hội nhóm Pickleball, không khó để bắt gặp những bài đăng quảng cáo về một loại lót giày được giới thiệu là "cứu cánh" cho mọi chấn thương. Mức giá được đưa ra khiến nhiều người ngỡ ngàng khoảng 7.990.000 VNĐ cho một cặp lót giày.

Để tương xứng với mức giá "xa xỉ" này, hãng sản xuất không ngần ngại tung ra những tuyên bố gây sốc như: giúp lưu thông máu, điều chỉnh thần kinh, tái tạo vòm bàn chân. Đáng nói hơn, đoạn video minh họa công nghệ trên trang web chính thức của hãng lại bị cộng đồng mạng bóc mẽ là sản phẩm từ AI với những chuyển động thiếu tính thực tế.

Miếng lót giày gây xôn xao cộng đồng pickleball Việt Nam (Ảnh: Tâm sự pickleball)

Cộng đồng pickleball chỉ ra chiêu trò

Trước những bài đăng thổi phồng, dân tình chơi pickleball lập tức tìm ra những chi tiết vô lý. Đầu tiên phải kể đến việc chấn thương trong thể thao nói chung và Pickleball nói riêng đến từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố như kỹ thuật di chuyển, cường độ vận động, mặt sân, tuổi tác và cả tiền sử bệnh lý. Việc khẳng định chỉ cần đặt một miếng lót vào giày là có thể "hết chấn thương" là một tuyên bố đi ngược lại nền tảng y học cơ bản.

Dưới góc độ chuyên môn, các tạp chí y khoa uy tín như Journal of Foot and Ankle Research chỉ ra rằng: Vai trò chính của lót giày là phân bổ lại áp lực bàn chân và giảm tải sinh cơ học. Lót giày không có khả năng "tái tạo cấu trúc xương" hay thay thế các phác đồ phục hồi chức năng chuyên sâu.

Miếng lót giày có giá gần 8 triệu đồng (Ảnh: Tâm sự pickleball)

Cận cảnh miếng lót giày (Ảnh: Tâm sự pickleball)

Mức giá quá cao

Để thấy rõ sự vô lý của mức giá 8 triệu đồng, hãy nhìn vào thị trường trang thiết bị thể thao thế giới. Các thương hiệu danh tiếng như Bauerfeind, Superfeet hay Sidas hiện đang cung cấp các dòng lót giày thể thao cao cấp với giá chỉ từ 40 đến 120 USD (khoảng 1 - 3 triệu VNĐ).

Thậm chí, những loại lót giày "cá nhân hóa" (được đo đạc riêng theo áp lực bàn chân của từng người) cũng chỉ dao động trong khoảng 150 - 300 USD. Trong khi đó, sản phẩm đang gây tranh cãi thực chất là dạng silicone hoặc gel đúc sẵn với các gai massage thụ động, một công nghệ đã cũ và có giá thành sản xuất rất thấp.

Những quảng cáo thổi phồng công dụng (Ảnh: Tâm sự pickleball)

Một trong những chiêu trò nguy hiểm nhất của nhãn hàng này là sử dụng danh nghĩa "chuyên gia" và "nghiên cứu khoa học" nhưng lại không hề dẫn nguồn cụ thể. Không có tên công trình nghiên cứu, không có phương pháp thực nghiệm và cũng không có sự phê duyệt từ các tổ chức y tế uy tín.

Cũng vì vậy, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các sản phẩm được "y khoa hóa" bằng ngôn từ bóng bẩy nhằm đánh vào tâm lý lo sợ chấn thương.