Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Vào thời điểm oi bức nhất trong ngày, khi hầu hết người dân đều tìm cách trốn trong phòng điều hòa, thì mạng xã hội mới đây lại được một phen dậy sóng trước hình ảnh một nhóm người vẫn thản nhiên ra sân tennis cày ải, đối đầu với cái nắng như thiêu như đốt.

Sự việc được một nhân viên văn phòng ghi lại từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội. Khoảng giờ trưa ngày 25/5, khi đang trong giờ nghỉ trưa, chị Thu Hiền tình cờ nhìn xuống sân thể thao phía dưới và không khỏi kinh ngạc khi thấy một nhóm 4 người đang miệt mài di chuyển, cứu bóng dưới cái nắng đổ lửa.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội, dư luận đã lập tức bùng nổ những ý kiến trái chiều. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự khó hiểu, thậm chí là hoảng sợ trước tinh thần thể thao "bất chấp nắng nôi" của nhóm người chơi này. Nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng đây không còn là tập luyện nâng cao sức khỏe mà là hành vi "hành xác" nguy hiểm.

Đây là rủi ro lớn nhất khi vận động cường độ cao dưới trời nắng gắt. Khi cơ thể sinh nhiệt do vận động cộng với việc hấp thụ nhiệt từ môi trường, hệ thống tự điều hòa thân nhiệt sẽ bị tê liệt. Người bị sốc nhiệt có thể đối mặt với tình trạng co giật, hôn mê, tổn thương não, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.