Xôn xao tờ thư tay trong cặp cậu bé lớp 6: Dân mạng "xúc động" vì đáng yêu, chị gái dở khóc dở cười khi biết sự thật

Những câu chuyện học đường ngây thơ, hồn nhiên của các em học sinh luôn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây, một tài khoản MXH đã đăng tải dòng trạng thái vừa ngỡ ngàng vừa bối rối kèm theo hình ảnh mảnh giấy nhỏ nhặt được trong cặp em trai đang học lớp 6.

Cụ thể, người chị chia sẻ: "Trẻ con giờ lớn nhanh thế ạ? Mới đi học được 3 tuần mà đã thầm thương trộm nhớ bạn cùng lớp rồi. Trường hợp này nên nói chuyện với em như thế nào ạ?".

Mảnh giấy vở xé vội ghi lại đoạn "hội thoại" qua lại bằng nét chữ uốn lượn vô cùng đáng yêu: "H. ơi" -Sao vậy S?" - (Dòng chữ bị xoá mờ: "Tớ thích cậu").

Dưới góc độ tâm lý, ở độ tuổi chuyển giao từ tiểu học lên THCS (11-12 tuổi), các em bắt đầu có những sự thay đổi về cảm xúc.

Sự ngập ngừng, ngại ngùng rồi tự tay xoá đi dòng chữ "Tớ thích cậu" của cậu bé tên S. khiến nhiều người không khỏi bật cười vì nhớ lại chính tuổi thơ của mình. Chưa dừng lại ở đó, người chị còn hào hứng cập nhật thêm tình hình hành động của em trai: "Chắc cũng chưa yêu gì đâu, nhưng mà có vẻ thích bạn kia lắm vì nay đã thấy tí tởn đòi mua 2 gói bim bim rồi, ra là đem tặng bạn H. chứ tưởng nó tham ăn".

Dưới góc độ tâm lý, ở độ tuổi chuyển giao từ tiểu học lên THCS (11-12 tuổi), các em bắt đầu có những sự thay đổi về cảm xúc. Việc xuất hiện sự mến mộ, muốn gây chú ý hay chia sẻ đồ ăn với bạn bè là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Đó có thể chỉ là một tình bạn thân thiết, sự ngưỡng mộ thuần khiết hoặc những trò nghịch ngợm đáng yêu của tuổi học trò.

Thay vì quá lo lắng hay cấm đoán khắt khe, người lớn nên giữ thái độ nhẹ nhàng, cởi mở. Việc coi đây là cơ hội để trò chuyện, định hướng cho trẻ về tình bạn đẹp, sự chia sẻ và cân bằng giữa việc chơi - học sẽ giúp các em phát triển tâm lý một cách lành mạnh nhất.

Mảnh giấy truyền tay của cậu học sinh lớp 6 tuy nhỏ nhưng đã mang lại một "liều thuốc bổ" tinh thần vui vẻ cho cộng đồng mạng, nhắc nhở mỗi chúng ta về một khoảng thời gian đi học vô tư và đầy kỷ niệm.