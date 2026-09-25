Hàng chục trẻ nôn ói sau bữa trưa, cô giáo hé lộ cảnh khó tin trong bếp ăn: 11 người lập tức bị xử lý

Hàng chục trẻ nôn ói sau bữa trưa, cô giáo lên tiếng

Sự việc xảy ra tại Trường Mầm non trực thuộc Đại học Thông tin và Khoa học Khí tượng Nam Kinh, Trung Quốc. Ngày 30/6, cũng là ngày cuối cùng của học kỳ mùa xuân, nhiều trẻ tại trường xuất hiện tình trạng buồn nôn, nôn ói trong và sau khi dùng bữa trưa.

Theo Jiupai News, sau sự việc, một số phụ huynh liên tục đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến trẻ nôn ói cùng thời điểm. Tuy nhiên, đến khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9, những thắc mắc xung quanh vụ việc vẫn tiếp tục được đặt ra.

Bước ngoặt xuất hiện ngày 14/9, khi một giáo viên họ Vương, phụ trách công tác y tế đồng thời đảm nhiệm công việc liên quan đến an toàn thực phẩm tại trường, đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Theo phản ánh của cô Vương được Jiupai News đăng tải, khu vực bếp ăn tồn tại nhiều vấn đề về quản lý và vệ sinh. Một số bồn rửa được cho là bị sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bồn vốn dùng để rửa rau từng được sử dụng để ngâm, giặt màn chống muỗi, gội đầu và rửa giày bằng dung dịch khử trùng.

Đáng chú ý hơn, một số dụng cụ dùng để nấu ăn cho trẻ lại bị sử dụng vào những việc khó tin.

Những hình ảnh nữ giáo viên cung cấp cho truyền thông cho thấy chiếc nồi dùng để nấu ăn bị sử dụng để rửa nắp kim loại của hệ thống thoát nước và giặt cây lau nhà.

Ngày 21/9, khi trao đổi với Jiupai News, cô Vương cung cấp thêm các hình ảnh liên quan. Nữ giáo viên cho biết trước đó đã nhiều lần phản ánh những vấn đề trong bếp ăn với ban giám hiệu nhưng không được khắc phục như mong muốn.

Theo Caixin, những vấn đề liên quan đến hoạt động của bếp ăn không phải đến thời điểm này mới được nữ giáo viên chú ý. Cô từng báo cáo tình trạng mình phát hiện với người phụ trách nhà trường trước khi quyết định đưa sự việc ra bên ngoài.

Thông tin xuất hiện hơn hai tháng sau vụ trẻ nôn ói nhanh chóng khiến phụ huynh và dư luận chú ý. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức xác định việc sử dụng dụng cụ nhà bếp không đúng mục đích là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều trẻ gặp vấn đề sức khỏe sau bữa trưa ngày 30/6.

11 người bị xử lý

Sau khi những phản ánh về bếp ăn được công khai, cơ quan chức năng tại Khu mới Giang Bắc, Nam Kinh đã thành lập đoàn điều tra liên ngành để xác minh.

Theo thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 22/9, đoàn điều tra đã kiểm tra camera giám sát tại khu vực bếp ăn, làm việc với những người liên quan và rà soát quá trình quản lý.

Kết quả xác minh cho thấy công tác quản lý vệ sinh tại khu bếp của trường tồn tại những vấn đề nghiêm trọng.

Theo thông báo của đoàn điều tra được Tân Hoa Xã dẫn lại, hiệu trưởng họ Trâu, với tư cách người chịu trách nhiệm chính của trường, bị xác định đã cố tình che giấu vấn đề trong quản lý bếp ăn và không tiến hành khắc phục. Phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần họ Tần cũng bị xác định chưa thực hiện đầy đủ các quy định và thiếu sót trong quản lý hằng ngày.

Không chỉ những người trực tiếp làm việc tại trường, cuộc điều tra còn xem xét trách nhiệm của các đơn vị quản lý liên quan.

Theo People, cơ quan chức năng xác định một số đơn vị liên quan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của bếp ăn cũng được đưa ra xem xét.

Kết quả, 11 người có trách nhiệm liên quan thuộc các đơn vị như chính quyền địa phương, cơ quan quản lý thị trường và ngành giáo dục bị xử lý bằng những hình thức khác nhau. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần của trường bị cách chức, trong khi một đầu bếp họ Trương bị sa thải.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi kết quả xử lý được công bố, cô Vương tiếp tục chia sẻ về quyết định đưa sự việc ra ánh sáng. Nữ giáo viên cho biết đã suy nghĩ trong hai ngày hai đêm trước khi lên tiếng và cho rằng việc làm của mình xuất phát từ trách nhiệm đối với trẻ.

Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi khoảng thời gian hơn hai tháng từ khi nhiều trẻ nôn ói đến lúc những vấn đề bên trong khu bếp được công khai. Dù cơ quan chức năng đã xác định tồn tại những vấn đề nghiêm trọng về quản lý vệ sinh và xử lý hàng loạt cá nhân, hiện chưa có kết luận cho thấy những sai phạm này trực tiếp gây ra tình trạng nôn ói của trẻ ngày 30/6.

Theo Jiupai News, Tân Hoa Xã, People