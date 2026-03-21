Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin, hình ảnh về sự việc một chiếc ô tô bán tải dừng đỗ ngang đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác. Khi người dân phản ánh thì chủ xe có thái độ thách thức.

Theo bài đăng, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/3 tại khu vực khối 12, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, một tài xế điều khiển ô tô di chuyển trên đường thì gặp chiếc bán tải mang BKS 37C-136.XX dừng, đỗ giữa lòng đường nên không thể tiếp tục lưu thông. Thấy vậy, người này đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy ai ra.

Sau đó, tài xế đã vào trong nhà để nhờ chủ xe bán tải đánh xe đi nhưng người này ngồi gác chân và nói “lùi xe đi đường khác vì đang bận việc”. Theo phản ánh, chủ xe bán tải còn có thái độ thách thức tài xế tự mà đi qua.

Hình ảnh chiếc bán tải dừng đỗ chắn ngang đường được người dân ghi lại.

Tài xế ô tô sau đó đã chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng xã hội. Thông tin về sự việc khiến nhiều người bức xúc trước hành vi dừng đỗ, cũng như thái độ của chủ xe bán tải.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân trí , ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Công an xã Quỳ Hợp đang vào cuộc kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Ông Giang bày tỏ, quan điểm của địa phương là nếu người điều khiển phương tiện có hành vi dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông hoặc có ứng xử không phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định nếu vi phạm.