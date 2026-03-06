Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một cô gái cho biết đã làm rơi thẻ tín dụng cá nhân. Chiếc thẻ sau đó được một người nhặt được và nghi vấn người này đã chi tiêu hết 95 triệu đồng.

Theo bài đăng, người nhặt được thẻ đã mua các sản phẩm là iPhone, đồng hồ thông minh của Apple và các đồ khác ở Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội).

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cô gái cho biết thêm, nhân viên tại cửa hàng nói rằng người thực hiện giao dịch nói trên là một cô gái trẻ, ngoại hình xinh xắn và được cho là một Tiktoker. Ngoài ra, chủ thẻ cũng đăng tải thêm hình ảnh hoá đơn thanh toán, tin nhắn giao dịch và trích xuất camera an ninh tại cửa hàng.

Cô gái sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Đồng thời đăng tải lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ những thông tin liên quan.

Trao đổi trên báo Dân trí ngày 6/3, lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, xử lý vụ việc. Vị lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hồ nói, thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại sau.