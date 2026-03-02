Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 28/2, Công an phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) nhận đơn trình báo của bà Lê Thị D (SN 1970, trú đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC cất trong két sắt đặt tại phòng khách gia đình. Đáng chú ý, thời điểm phát hiện sự việc, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, hàng chục triệu đồng tiền mặt trong két vẫn còn nguyên, riêng 3 cây vàng được để dưới tấm thảm lót két đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Thân Văn Nam đang chỉ két sắt nơi trộm 3 cây vàng

Bà D cho biết, ngày mùng 4 Tết âm lịch (20/2), gia đình tổ chức họp mặt đầu năm, mời đông đủ người thân, họ hàng đến dự. Vài ngày sau khi kiểm tra lại tài sản, bà mới phát hiện số vàng bị mất và trình báo cơ quan công an.

Từ những dấu hiệu bất thường tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là người quen, từng có mặt tại gia đình trong dịp Tết. Qua rà soát, sàng lọc các mối quan hệ, cơ quan điều tra xác định Thân Văn Nam (SN 2005, trú cùng tổ dân phố Thanh Mai) là nghi phạm nổi lên. Nam là cháu họ của bà D, gọi bà bằng bà và có mặt trong bữa cơm họp mặt ngày mùng 4 Tết. Hiện Nam là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Đại Nam tại Hà Nội.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến 15h30 ngày 1/3, Nam đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo lời khai, ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng), Nam đã lấy 3 cây vàng SJC trong két sắt nhà bà D.

2 cây vàng Nam chưa kịp bán, cơ quan chức năng đã thu lại

Sau khi trộm được tài sản, Nam mang 1 cây vàng đến Cửa hàng vàng bạc đá quý Phi Yến trên đường Kim Giang (Hà Nội) bán với giá 180 triệu đồng. Số tiền này được dùng để trả nợ, mua một chiếc iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái là T.H (trú tổ dân phố An Phú, cùng phường), phần còn lại chi tiêu cá nhân và gửi vào tài khoản. Hai cây vàng còn lại, Nam cất giấu trong nệm tại phòng ngủ của mình.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nam trong ngày 1/3, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 cây vàng SJC cùng một số tang vật liên quan. Cùng ngày, T.H cũng tự nguyện giao nộp lại chiếc iPhone 17 Pro Max cho cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.