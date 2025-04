Xôn xao nghi vấn 1 nữ diễn viên đình đám xứ Hàn có liên quan đến vụ trộm ở căn hộ gần 100 tỷ đồng: Người trong cuộc nói gì?

Vào ngày 14/4, công ty quản lý của Park Na Rae đã đưa ra thông báo chính thức về vụ trộm nhà nữ diễn viên. "Sau khi xác định rằng đây là 1 vụ xâm nhập từ bên ngoài, chúng tôi đã cung cấp cảnh quay CCTV tại nhà cho cảnh sát vào ngày 8/4. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm, và lệnh bắt giữ đã được ban hành. Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn cơ quan thực thi pháp luật vì cuộc điều tra nhanh chóng" - E&P Company thông báo.

Công ty này cũng phản hồi tin đồn kẻ cướp là người thân cận của Park Na Rae: "Những tuyên bố cho rằng vụ việc do người thân cận gây ra là không chính xác. Chúng tôi trân trọng yêu cầu chấm dứt lan truyền thông tin không đúng sự thật". E&P Company cảnh báo có các biện pháp pháp lý đối với hành vi lan truyền suy đoán vô căn cứ và thông tin sai lệch.

Công ty thông báo cảnh sát đã bắt được kẻ trộm nhà Park Na Rae

Thông báo của công ty Park Na Rae đã "giải oan" cho diễn viên hài đình đám Jang Do Yeon. Sau khi tin đồn vụ trộm nhà Park Na Rae do người quen gây ra, trên YouTube đã xuất hiện 1 số video buộc tội Jang Do Yeon. Jang Do Yeon vốn được biết đến là người bạn thân thiết của Park Na Rae. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của Jang Do Yeon.

Jang Do Yeon được giải oan

Park Na Rae hiện đang sống trong ngôi nhà sang trọng ở Itaewon, Seoul. Cô tậu căn nhà này năm 2021 với giá 5,5 tỷ won (97 tỷ đồng). Nội thất và ngoại thất ngôi nhà được tiết lộ nhiều lần qua chương trình I Live Alone của đài MBC, nơi Park Na Rae là thành viên cố định. Điều này có thể là "miếng mồi ngon" khiến kẻ trộm nắm được kết cấu căn nhà, thói quen sinh hoạt của Park Na Rae, dẫn đến việc đột nhập và lấy đi những món đồ giá trị.

Vì sự cố mất trộm mà Park Na Rae đã vắng mặt trong chương trình Son Tae Jin's Trot Radio ngày 7/4. Ban đầu, lý do Park Na Rae đưa ra là "chuyện cá nhân", nhưng nguồn tin thân cận cho biết nữ diễn viên bị sốc và đang ở trong trạng thái tinh thần hết sức khó khăn. Nữ diễn viên được netizen gọi là "người khổ nhất hiện nay" vì còn bị kéo vào ồn ào BoA livestream say rượu, phát ngôn thiếu chuẩn mực. Trong livestream này, BoA đã hạ thấp Park Na Rae, cho rằng cô không xứng hẹn hò với Jun Hyun Moo. BoA đã phải xin lỗi công chúng và gọi điện xin lỗi riêng Park Na Rae.

Nữ diễn viên nhiều lần công khai nhà riêng trên truyền hình

Nguồn: Kbizoom