Các vết nứt dài xuất hiện đồng thời với hiện tượng giun trồi lên mặt đất chết khô dưới chân Đèo Ngang.

Người dân xã Phú Trạch ngày 4/12 cho biết nhiều con giun đất tiếp tục được phát hiện chết khô trên lối đi lên Đảo Cỏ (thôn Thọ Sơn), cách vị trí ghi nhận ban đầu khoảng 3 km. Đây là khu vực ít người qua lại nên dấu hiệu bất thường chỉ được phát hiện khi người dân chủ động kiểm tra.

Trước đó, ngày 1/12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên mặt đất, bò ra mặt đường, sân vườn rồi chết khô, trải dài theo QL1A. Đến nay nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Giun trồi lên mặt đất chết hàng loạt.

Không chỉ dừng ở hiện tượng giun chết hàng loạt, tuyến QL1 đoạn qua Đèo Ngang nối Quảng Trị – Hà Tĩnh cùng thời điểm xuất hiện vết nứt rộng khoảng 3 cm , kéo dài liên tiếp hàng chục mét trên mặt nhựa. Một số điểm nứt có thể lọt cả ngón tay, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, rơi vỡ mặt đường, nhất là khi taluy đoạn này gần như thẳng đứng.

Vết nứt dài xuất hiện trên mặt đường.

Dù sự cố đã được Hạt Quản lý đường bộ nắm thông tin và báo cáo cấp trên, nhưng theo ghi nhận, khu vực nứt vẫn chưa có biển cảnh báo cho phương tiện qua lại.

Người dân địa phương tỏ ra lo lắng vì hai hiện tượng diễn ra gần như đồng thời và cùng trong một phạm vi địa lý. Một số ý kiến cho rằng có thể nền đất đang bị tác động bởi mưa lớn kéo dài hoặc yếu tố địa chất, song đến nay nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định.

Vết nứt có thể lọt cả ngón tay.

Đại diện UBND xã Phú Trạch khẳng định đây là “hiện tượng chưa từng xảy ra” tại địa phương. Xã đã tổng hợp thông tin và báo cáo cơ quan chuyên môn để sớm kiểm tra, kết luận.