Hiện tượng lạ, hàng trăm con giun đất bò lên mặt đường ở Đồng Nai: Một tin đồn sai sự thật được làm rõ

"Sáng 20/11, khu vực sân vận động phường Trảng Dài ở Đồng Nai bỗng xuất hiện hàng nghìn con giun đất bò kín mặt sân khiến người dân choáng váng. Ai đang đi bộ hay tập thể dục cũng phải khựng lại vì giun tràn lên dày đặc. Có người lo lắng, có người lấy điện thoại quay lại vì hiện tượng ít gặp. Người dân sống quanh đây nói họ tập ở sân này hằng ngày nhưng chưa bao giờ thấy cảnh giun nhiều như sáng nay", dòng chia sẻ đính kèm đoạn clip dài 21 giây ghi lại hiện tượng lạ.

Trong đoạn clip, rất nhiều con giun đất bỏ lên mặt đường khiến nhiều người đi qua đây không khỏi bất ngờ.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Kiên - Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (Đồng Nai) cho biết ngay khi nghe thông tin, lãnh đạo phường trực tiếp đến hiện trường khảo sát. Ở khúc cua trên mặt đường đi bộ quanh sân bóng còn xác một số con giun đất đã chết khô.

"Thông tin có hàng ngàn con giun đất bao quanh sân vận động là không đúng. Qua xác minh thực tế cho thấy một đoạn đường khoảng 10m có giun bò lên với khoảng vài trăm con", ông Kiên nói trên Tuổi Trẻ.

Lý giải việc giun đất bò lên mặt đường, ông cho rằng điều kiện khúc cua nơi phát hiện giun đất bò lên ngay vị trí cống thoát nước, trũng thấp hơn nên hứng toàn bộ nguồn nước ở sân banh. Bên trong đường đi bộ là bãi đất trống, cỏ mọc dày tạo điều kiện thuận lợi cho giun đất sinh sống số lượng lớn."Đây là hiện tượng tự nhiên thôi chứ không có gì kỳ biến, lạ cả", ông Kiên khẳng định.

Trước đó, vào sáng 14/11, người dân khu đô thị Phú Mỹ, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi không khỏi rùng mình khi bắt gặp cảnh hàng nghìn con giun đất bất ngờ trồi lên mặt đất, bò dày đặc trên vỉa hè, sau đó nằm cuộn thành từng mảng và chết khô la liệt. Hiện tượng lạ xuất hiện trong đêm khiến nhiều người vừa tò mò vừa lo lắng, nghi ngờ dưới lòng đất có sự bất thường.

Liên quan tới hiện tượng này thì vào sáng 15/11, thông tin trên tờ VTC News, Tiến sĩ Kỹ thuật Lê Thị Mỹ Diệp chia sẻ hiện tượng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, mưa lớn gây ngập úng dẫn đến đất thiếu oxy và giun bò ra để thở.

Tiếp theo, việc giun đất bò lên khỏi mặt đất với số lượng nhiều có thể do rung động địa chất. Các rung động mạnh do mưa rơi trên bề mặt đất có thể khiến giun đất nhầm lẫn với rung động của các loài săn mồi như chuột chũi. Vì tập tính, chúng sẽ chui lên khỏi mặt đất để chạy trốn.

"Ngoài những nguyên nhân trên thì việc thay đổi chất lượng đất (ô nhiễm hoặc độ pH không phù hợp) hoặc giun tới kỳ giao phối hoặc đẻ trứng cũng là những lý do khiến giun đất trồi lên bề mặt. Vì vậy, nếu giun xuất hiện nhiều bất thường, có thể là dấu hiệu ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém" - Tiến sĩ Diệp nói trên VTC News.