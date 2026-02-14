Tối 13/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Jisoo vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Theo kế hoạch, đám cưới của anh sẽ được diễn ra vào ngày 28/3 năm nay. Nguồn tin cho biết thêm, nam ca sĩ và vị hôn thê đã ở bên nhau được 8 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà.

Jisoo hé lộ về vợ tương lai với niềm hạnh phúc dâng trào: "Tôi sẽ kết hôn với người mà mình yêu chân thành vào ngày 28/3 tới đây. Cô ấy là 1 người bạn gái vĩ đại, người luôn sẵn sàng bao dung ngay từ khi tôi còn là 1 nhạc sĩ kém cỏi. Nếu không có cô ấy, tôi đã không thể được như ngày hôm nay".

Tin tức Jisoo kết hôn đã phủ kín truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi mới đây, rất nhanh chóng leo lên hạng nhất trong danh sách các bài báo hot nhất trên cả 2 cổng thông tin Naver - Nate.

Nam ca sĩ nổi tiếng Kbiz Jisoo tuyên bố kết hôn trong tháng 3 tới đây. Ảnh: Naver

Cũng trong tối 13/2, bạn thân của Jisoo - tài tử hạng S xứ Hàn Park Seo Joon, đã xác nhận sẽ tham dự hôn lễ nói trên. Trên trang cá nhân có gần 26 triệu người theo dõi, Park Seo Joon vừa khoe thiệp mời đám cưới của Jisoo, đồng thời không quên bày tỏ cảm xúc: "Tôi còn thấy hạnh phúc hơn nữa đây này". Được biết, Jisoo từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên thanh nhạc cho Park Seo Joon. Cũng từ đây, 2 ngôi sao dần trở nên thân thiết với nhau.

Tấm thiệp mời cũng hé lộ bức hình cưới đầu tiên của Jisoo và vị hôn thê có tên Yun Jeong. Trong ảnh, Jisoo diện tuxedo, còn vị hôn thê của anh mặc váy cưới tinh khôi, khiến fan khó lòng rời mắt. 2 người họ không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa, cùng nhau tạo dáng với tư thế cực lãng mạn trước ống kính. Cặp vợ chồng sắp cưới dành cho đối phương ánh mắt đong đầy tình cảm, khiến người hâm mộ vui lây và nôn nóng được chiêm ngưỡng đám cưới cổ tích của họ.

Park Seo Joon khoe thiệp mời đám cưới của Jisoo, qua đó xác nhận sẽ tham dự hôn lễ này để chúc phúc cho bạn thân. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt gửi tới cặp đôi Jisoo - Yun Jeong những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, khán giả hiện đang rất tò mò về danh sách dàn khách mời tới chung vui trong hôn lễ của nam ca sĩ sinh năm 1990. Tính tới thời điểm hiện tại, Park Seo Joon đã xác nhận dự đám cưới này.

Jisoo trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc sau khi lọt vào Top 5 chương trình Superstar K2 hồi năm 2010. Hiện tại, anh đã chuyển sang làm thợ cắt tóc và hiện đang làm chủ 1 cửa hàng cắt tóc dành cho nam giới ở phường Hapjeong, Seoul.