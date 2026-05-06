Những ngày gầy đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm người dùng tay, chân, hung khí đánh tới tấp vào người. Sự việc diễn ra tại khu vực công cộng tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ.

Nam thanh niên bị nhóm người đánh đập tại công viên trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xem clip, nhiều bình luận thể hiện thái độ bất bình, bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai xác minh vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc trên xảy ra vào 21 giờ 40 phút ngày 26-4 tại khu vực công viên Chi Lăng thuộc phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Ba đối tượng liên quan gồm: Hà Đông Hưng (SN 2005), Phạm Gia Mạnh (SN 2006) và Mai Thanh T. (SN 2009), đều trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Đông Hưng, Phạm Văn Mạnh và Mai Thanh T. và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Hà Đông Hưng, Phạm Văn Mạnh, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thanh T. để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.