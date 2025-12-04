Tối 3/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, chính quyền nắm được video "chê tiền ủng hộ" lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện UBND phường Cửa Nam xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang tổ chức xác minh.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Hai phụ nữ thẳng thừng từ chối khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Nhân viên trả lời họ đã ủng hộ qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: " Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Không thể từ chối với lời đề nghị của 2 phụ nữ, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của 2 người phụ nữ trong video. Việc hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng làm từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.