Về hình ảnh tài xế Phạm Duy Tuấn (đối tác ứng dụng Be) tại TP.HCM đạt doanh thu lên tới hơn 1,6 tỷ đồng và là bác tài có doanh thu cao nhất cả nước 2025, đại diện Be đã có những thông tin chia sẻ ban đầu.

Theo đó, vị này cho biết, các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh được truyền thông đúng bản chất và cách hiểu của từng chỉ số. Theo đó, con số hơn 1,6 tỷ đồng thể hiện tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Cụ thể, khoản doanh thu này được cộng gộp từ nhiều dịch vụ mà đối tác tham gia trên ứng dụng, gồm vận chuyển hành khách beBike, giao đồ ăn beFood và giao hàng beDelivery. Số liệu phản ánh mức độ hoạt động và khả năng khai thác đa dịch vụ của đối tác trong suốt năm 2025.

Theo BE, việc công bố và vinh danh các cột mốc doanh thu nhằm ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ của đối tác tài xế trong quá trình hoạt động trên nền tảng, đồng thời minh họa cho mô hình tạo sinh kế linh hoạt, đa nguồn mà Be đang triển khai cho cộng đồng đối tác.

Thông tin về bác tài đang "hot" được công bố trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tri ân Đối tác Be 2025 diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội với sự tham dự của gần 2.000 đối tác tài xế và giúp việc đang hoạt động trên nền tảng.

Tại sự kiện, Be vinh danh các đối tác tiêu biểu năm 2025 ở nhiều hạng mục, dựa trên doanh thu, số chuyến hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành chuyến và mức độ đánh giá của khách hàng. Các hạng mục được trao cho đối tác beCar, beBike và nhóm đối tác giúp việc, phản ánh hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ trên nền tảng trong năm qua.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, Be tổ chức các phiên trao đổi trực tiếp để ghi nhận ý kiến, đề xuất của đối tác liên quan đến thu nhập, điều kiện làm việc, phúc lợi và các nhu cầu an sinh gắn với đặc thù lao động linh hoạt.

Trong khuôn khổ chương trình, Be cũng thông tin về định hướng triển khai mô hình an sinh 3 tầng dành cho đối tác, gồm sinh kế ổn định, hỗ trợ tiếp cận công nghệ và năng lực tự chủ, cùng các giải pháp bảo vệ dài hạn. Theo Be, mô hình này được xây dựng dựa trên nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối tác.