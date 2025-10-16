Xôn xao bếp ăn của trường tiểu học ở Hà Nội nhập thịt, trứng có mùi: Thừa nhận có sai sót

Trong ngày 15/10, trên nhiều diễn đàn có lan truyền bài "tố" bếp ăn của một trường tiểu học ở Hà Nội không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, theo thông tin từ những bài chia sẻ này, các phụ huynh bức xúc phản ánh khi phát hiện bếp ăn của trường dùng thịt ôi thiu, trứng hỏng nấu cho các bé ăn.

Trước đó, do nghi ngờ thực phẩm tại trường "có vấn đề", nên sáng 15/10 đại diện ban phụ huynh đã đến kiểm tra đột xuất, giám sát cung cấp thực phẩm vào nhà trường. Tại thời điểm kiểm tra bếp ăn, các phụ huynh cho biết, thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt có giảm mùi hơn. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho học sinh. Sau cuộc kiểm tra đột xuất, các bên làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và thay thế bằng thực phẩm khác.

Sự việc được xác định xảy ra tại Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội).

Bài chia sẻ gây xôn xao. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 15/10, Trường Tiểu học Cự Khê đã làm việc với Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh và phụ huynh học sinh, cùng công ty Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Thông tin trên Dân Trí, tại buổi làm việc, ông Phan Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất khẩu Nhật Anh thừa nhận, thời điểm phụ huynh và nhà trường giám sát, nhân viên bếp của công ty chưa thực hiện đúng quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, tổ trưởng tổ giám sát, đề nghị công ty Nhật Anh dừng hợp đồng với hợp tác xã Canh Nậu, là đơn vị cung cấp để xảy ra sai sót vừa qua.

Ngoài việc thay thế bằng nhà cung cấp thực phẩm uy tín khác, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội yêu cầu nhà bếp phải thay toàn bộ dụng cụ sơ chế sao cho đảm bảo vệ sinh; đội ngũ cán bộ phụ trách bán trú phải được tập huấn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…