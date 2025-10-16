Phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt, trứng cút bốc mùi tuồn vào trường học

Trứng cút bốc mùi suýt vào nhà bếp

Theo đoạn video được phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê ghi lại, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi , chảy nước.

Không chấp nhận thực phẩm kém chất lượng, phụ huynh phản ứng gay gắt và quyết liệt yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm phải đổi loại khác đồng thời phản ánh sự việc với nhà trường, cơ quan quản lý.

Chiều ngày 15/10, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đã có buổi làm việc với phụ huynh, nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm bếp ăn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.

Trứng cút đã bóc vỏ đựng trong nhiều túi ni lông đã bốc mùi đưa đến Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) được phụ huynh phát hiện.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho biết, khoảng 5 giờ 45 phút sáng nay, nhà trường nhận được đề xuất giám sát thực phẩm vào bếp ăn trường học của phụ huynh lớp 2A.

Tại thời điểm kiểm tra, các phụ huynh lớp 2A đã kiểm tra trực tiếp thực phẩm cung cấp tại bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê.

Clip: Phát hiện trứng cút bốc mùi tuồn vào trường học

Nhà cung cấp mang trứng cút đã bóc vỏ và thịt đến cho nhà bếp. Tổ giám sát thực phẩm trường học nhận thấy, trứng cút và số ít thịt có mùi nên đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà và loại thịt khác chế biến suất ăn cho học sinh.

Ngoài ra, bà Lê Thị Thanh Thảo, nhân viên y tế của trường cũng có ý kiến về việc, xe chuyên chở thực phẩm của đơn vị cung ứng chưa bảo quản lạnh.

Ông Phạm Đình Tuấn, phụ huynh lớp 2A nói rằng, phụ huynh đi giám sát theo lịch và thời điểm giám sát không chỉ phát hiện trứng, thịt có mùi mà nước để rửa thực phẩm ở nhà bếp cũng có mùi lạ. Các máy xay thịt trước đó chưa được sửa sạch sẽ, có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vận chuyển không đảm bảo quy định

Được biết, tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh chiều nay ông Phan Đức Long - Giám đốc công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh thừa nhận, thực phẩm gồm trứng và thịt chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê chưa để trong túi hút chân không, chưa để trong thùng bảo ôn như quy định.

Ông Long cũng cho rằng, đây là sự việc xảy ra đáng tiếc, không mong muốn của công ty. Và sự việc diễn ra ở thời điểm phụ huynh và nhà trường giám sát, nhân viên bếp của công ty chưa thực hiện quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh đã đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh tìm nhà cung cấp thực phẩm khác đảm bảo an toàn thực phẩm, thay thế các dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh. Trong quá trình hậu kiểm nếu công ty này không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận trên thì sẽ thông báo dừng cung cấp suất ăn bán trú trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, một số phụ huynh của Trường tiểu học Cự Khê cho rằng, việc đơn vị cung cấp thực phẩm chuyển hàng không đảm bảo chất lượng vào trường học là khó chấp nhận.

Nếu phụ huynh không kiểm tra, phát hiện số thực phẩm bốc mùi kể trên có thể đã được “tuồn” vào bếp ăn. Do đó, phụ huynh đề nghị cơ quan quản lý phải có phương án xử lý nghiêm với hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.