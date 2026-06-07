Xôn xao bài đăng của người mẹ có con học ĐH top đầu nhưng liên tục bạo lực với bố mẹ

Trong nhiều gia đình, nỗi lo lớn nhất của cha mẹ thường xoay quanh việc con học hành ra sao, có đỗ đạt hay tìm được công việc tốt hay không. Thế nhưng với không ít phụ huynh, điều khiến họ trăn trở nhiều năm lại không nằm ở bảng điểm hay bằng cấp, mà là cách con đối xử với những người thân nhất trong gia đình.

Mới đây, một bài đăng trên MXH của một người mẹ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong chia sẻ của mình, người phụ nữ cho biết con trai lớn đang học năm thứ 4 tại một trường đại học top đầu. Về học tập, cậu con trai không phải sinh viên xuất sắc nhưng cũng không thuộc diện yếu kém, điều khiến chị đau lòng nhất lại là tính cách và cách cư xử của con đối với bố mẹ.

Theo lời kể, người con hầu như không chủ động liên lạc với gia đình, ngoại trừ những lúc cần tiền. Bố mẹ gọi điện thường không nghe máy, nhắn tin cũng hiếm khi trả lời. Mỗi khi được góp ý về thái độ hoặc cách ứng xử, nam sinh này hoặc im lặng, hoặc phản ứng gay gắt, thậm chí cãi tay đôi với bố mẹ.

Bài đăng của người mẹ. (Ảnh chụp màn hình)

Đỉnh điểm khiến người mẹ suy sụp là việc con trai nhiều lần có hành vi bạo lực với người thân trong gia đình. Chị kể rằng có lần con đánh cả bố lẫn mẹ, thậm chí còn kéo lê mẹ trong nhà sau khi xảy ra xung đột. Gần đây nhất, chỉ từ việc nhắc nhở con nên trả lời tin nhắn của mẹ, cuộc nói chuyện đã nhanh chóng biến thành tranh cãi. Theo chia sẻ của người mẹ, cậu con trai không chỉ có những lời lẽ hỗn hào mà còn buông lời đe dọa rằng sau này khi bố mẹ già sẽ “biết tay”.

Điều khiến người mẹ day dứt là chị không cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nuông chiều quá mức. Trong bài viết, chị cho biết gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con, quan tâm tới việc phát triển thể chất, giáo dục cách cư xử, quản lý tiền bạc, thời gian và dạy con sống hướng thiện từ nhỏ.

“Tôi chỉ mong con mình là một người tử tế. Tôi không cần con quá giỏi giang hay thành đạt nếu cuối cùng lại trở thành một người vô đạo đức và độc ác”, người mẹ viết.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng đã nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh của người mẹ, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây là câu chuyện phức tạp và rất khó đánh giá chỉ qua một bài viết.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh để lại những góc nhìn khác nhau:

- Đọc đến đoạn con đánh bố mẹ thật sự thấy sốc. Có thể bất đồng quan điểm, có thể cãi nhau, nhưng bạo lực với người sinh thành ra mình là điều rất khó chấp nhận.

- Nhiều người nghĩ con học giỏi, vào trường top là yên tâm. Nhưng hóa ra kỹ năng sống, cách cư xử và nhân cách mới là thứ khiến cha mẹ lo lắng lâu dài nhất.

- Tôi nghĩ gia đình nên tìm đến chuyên gia tâm lý càng sớm càng tốt. Những biểu hiện như thế không còn là chuyện cá tính hay nổi loạn thông thường nữa.

- Đọc bài viết thấy thương người mẹ vì điều chị mong muốn cũng rất giản dị. Không phải con kiếm thật nhiều tiền, không phải con nổi tiếng hay thành công, chỉ là trở thành người tử tế.

- Có những đứa trẻ bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong chất chứa rất nhiều cảm xúc tiêu cực mà gia đình không nhận ra. Câu chuyện này có lẽ cần được nhìn từ nhiều phía.

- Tôi làm cha mẹ rồi nên hiểu cảm giác bất lực. Có những lúc không phải thiếu tiền bạc hay điều kiện, mà là không biết phải làm gì để kéo con lại gần mình hơn.

- Điều đáng sợ nhất không phải một đứa trẻ học kém, mà là một người trưởng thành không biết tôn trọng người khác, kể cả chính gia đình mình.

- Làm cha mẹ thật sự không có giáo trình nào cả. Có người nuôi dạy rất nghiêm khắc, có người rất mềm mỏng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể khác xa những gì họ mong đợi.

- Tôi không dám phán xét ai đúng ai sai vì chỉ nghe từ một phía. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như bài viết thì gia đình cần sự hỗ trợ chuyên môn chứ không chỉ là những lời khuyên trên mạng.

- Nhiều người nói học đại học là đã lớn rồi, nhưng thực tế có những người trưởng thành về tuổi tác mà chưa trưởng thành về cảm xúc và trách nhiệm.

Câu chuyện hiện vẫn tiếp tục thu hút nhiều tranh luận trái chiều trên các diễn đàn. Tuy nhiên, bên ngoài những tranh luận đúng sai, bài viết cũng khiến nhiều người nghĩ nhiều hơn về một câu hỏi vốn luôn khiến các bậc phụ huynh trăn trở, đó là điều gì mới thực sự là thước đo thành công của việc nuôi dạy một đứa trẻ.

Bởi sau cùng, điều khiến cha mẹ yên lòng nhất không phải tấm bằng đại học, mức lương hay vị trí công việc của con trong tương lai. Điều họ mong mỏi hơn cả là khi bước vào cuộc sống của người trưởng thành, con vẫn giữ được sự tử tế, biết tôn trọng người khác, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình và không làm tổn thương những người đã dành cả tuổi trẻ để nuôi mình khôn lớn.

(Ảnh minh hoạ)

Nếu rơi vào trường hợp tương tự, cha mẹ nên làm gì?

Khi một người trẻ có những biểu hiện như thường xuyên xúc phạm, đe dọa hoặc có hành vi bạo lực với người thân, vấn đề lúc này không còn đơn thuần là chuyện hỗn hay khó bảo nữa. Các chuyên gia tâm lý học gia đình nhận định rằng, gia đình cần nhìn nhận đây là một tín hiệu bất thường về mặt bất ổn cảm xúc hoặc lệch lạc nhận thức cần được xử lý nghiêm túc, thay vì tiếp tục chịu đựng hoặc hy vọng mọi thứ sẽ tự thay đổi theo thời gian.

Đừng tiếp tục bao che hay nhẫn nhịn vô điều kiện

Nhiều bậc cha mẹ có xu hướng nghĩ rằng con còn trẻ, rồi sau này lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn. Thế nhưng khi những hành vi thiếu tôn trọng lặp đi lặp lại trong thời gian dài mà không có giới hạn rõ ràng, người trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng mọi hành động của mình đều sẽ được bỏ qua.

Yêu thương con không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi của con. Những lời lăng mạ, đe dọa hay đặc biệt là hành vi bạo lực cần được xác định là ranh giới không thể vượt qua. Cha mẹ có quyền yêu thương con vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là phải chấp nhận vô điều kiện mọi cách cư xử sai lệch của con.

Tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài

Một người trẻ trở nên cực đoan, thù địch hoặc luôn phản ứng tiêu cực thường không phải chỉ sau một ngày mà hình thành. Đằng sau những hành vi đó có thể là nhiều nguyên nhân khác nhau như áp lực học đường kéo dài, hội chứng tâm lý, những tổn thương cảm xúc tích tụ nhiều năm hoặc ảnh hưởng tiêu cực từ các mối quan hệ xã hội xung quanh. Điều này không phải để biện minh cho hành vi sai trái, tuy nhiên nếu chỉ tập trung vào việc trách mắng mà bỏ qua nguyên nhân gốc rễ thì rất khó giải quyết triệt để vấn đề.

Trong những trường hợp xuất hiện bạo lực gia đình, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên tìm đến nhà tâm lý học hoặc các đơn vị hỗ trợ chuyên môn để đánh giá tình trạng thực tế thay vì cố gắng tự xử lý bằng kinh nghiệm cá nhân.

Dạy con phải học giỏi thôi là chưa đủ

Nhiều phụ huynh hiện nay dành phần lớn thời gian và tài chính để đầu tư cho việc học tập, kỹ năng, ngoại ngữ hay định hướng nghề nghiệp của con. Tuy nhiên, một người có học vấn cao chưa chắc đã biết cách kiểm soát cảm xúc hay biết tôn trọng người khác. Bên cạnh thành tích học tập, những bài học về ranh giới ứng xử, lòng biết ơn, trách nhiệm cá nhân và khả năng làm chủ hành vi cũng cần được xem là một phần cốt lõi, không thể tách rời của quá trình giáo dục gia đình.