"Xoay tròn Day 3" và ký ức đáng nhớ: Khi Hoàng Dũng và FANOS biến fan thành những mảnh ghép của sân khấu

HẠNH PHÚC CỦA TỰ DO SÁNG TẠO CÙNG THẦN TƯỢNG

Đêm 6/9, concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng đã quy tụ 10.000 khán giả bùng nổ trong suốt 4 giờ đồng hồ. Không ngoài dự đoán, toàn bộ số vé của sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tháng 9 này cũng đã nhanh chóng “cháy hàng” kể từ khi mở bán - tiếp nối sự thành công của hai đêm diễn trước đó.

Đặc biệt, thông qua sự kiện lần này, Hoàng Dũng còn mở ra một “chương mới” cho cộng đồng fan yêu nhạc của mình bằng việc cho họ cảm giác thực sự được "sống" trong từng khoảnh khắc của concert.

Đêm 6/9, concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng đã quy tụ 10.000 khán giả bùng nổ trong suốt 4 giờ đồng hồ.

Thông qua việc hợp tác với ứng dụng FANOS, Hoàng Dũng đã trao lại một phần quyền đóng góp ý kiến vào sân khấu mở màn cho cộng đồng fan của mình. Cụ thể, với tính năng Fan’s Choice, ứng dụng FANOS thu hút hơn 2.000 lượt tương tác trực tiếp, cho phép người xem tự tay lựa chọn kiểu tóc và trang phục biểu diễn mở màn. Cảm giác nhìn thấy thần tượng xuất hiện trên sân khấu đúng với lựa chọn của đại đa số khán giả đã tạo nên niềm vỡ òa phấn khích.

Áo đỏ rực lửa và kiểu tóc xoăn trong concert là do fan quyết định.

Không dừng lại ở đó, FANOS còn tái định nghĩa toàn bộ hành trình đi đu idol KHI CHO PHÉP FAN SỐ HOÁ 100% vé concert và các vật phẩm (merchandise) thành những "dấu ấn đồng hành" lưu giữ vĩnh viễn. Ngoài ra, FANOS còn thực hiện hàng loạt hoạt động “săn” quà độc quyền có chữ ký của Hoàng Dũng hay hàng ngàn phần quà công nghệ xịn xò như AirPods, máy ảnh, loa bluetooth

“Mình đã có 10 năm theo đuổi nhạc Hoàng Dũng và luôn thấy anh biết cách yêu thương, trân trọng cộng đồng fan của mình. Ngay từ thông tin đầu Hoàng Dũng đồng hành với FANOS, mình đã tham gia ứng dụng và có được những trải nghiệm vô cùng quý giá như việc sở hữu vật phẩm, quà tặng từ thần tượng…”, bạn Hải Anh (ngụ Hà Nội) chia sẻ.

Ekip của Hoàng Dũng cho biết, đây là một món quà nhằm tri ân tình cảm của fan hâm mộ dành cho anh. Bằng cách mở ra không gian cho fan tham gia vào quá trình sáng tạo, Hoàng Dũng không chỉ tạo nên một tiền lệ mới cho trải nghiệm trình diễn chuyên nghiệp, mà còn biến concert "Xoay Tròn Day 3" trở nên khác biệt, thú vị hơn - nơi mỗi khán giả đều có dấu ấn đồng hành cá nhân, mở ra hành trình đồng hành và ghi nhận fan một cách minh bạch.

Ngoài ra, FANOS còn mở ra 3.000 phần quà may mắn cho các fan.

Những món quà có chữ ký độc bản của Hoàng Dũng khiến fan thích thú.

ĐỊNH HÌNH LẠI MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHỆ SĨ VÀ CỘNG ĐỒNG CÙNG FANOS

Từ bước đệm Xoay Tròn Day 3, FANOS đang từng bước cụ thể hóa tầm nhìn về một sinh thái fandom văn minh và gắn kết hơn.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh (Đồng sáng lập kiêm CEO Ninety Eight và FANOS), khoảng trống lớn nhất của thị trường giải trí hiện tại là người hâm mộ có quá nhiều nơi để tương tác như mạng xã hội, livestream, mua vé, vote..., thế nhưng lại thiếu một "không gian chung" để lưu giữ trọn vẹn hành trình đó.

FANOS bắt đầu từ khái niệm "Proof-of-Love" (Bằng chứng tình yêu).

FANOS ra đời nhằm giải quyết triệt để bài toán này bằng khái niệm "Proof-of-Love" (Bằng chứng tình yêu). Nhờ tích hợp công nghệ quản lý dữ liệu hiện đại đứng phía sau trải nghiệm người dùng, FANOS mang đến bộ thước đo chuẩn chỉnh như:

XP & Điểm thưởng: Ghi nhận mức độ gắn bó, đóng góp của từng thành viên để đổi lấy đặc quyền ưu tiên (mua vé sớm, cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ).

Điểm tín nhiệm: Công cụ phân loại các đóng góp tích cực, đẩy lùi văn hóa tiêu cực hay hành vi "toxic" trong fandom, hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh.

Tại thị trường Việt Nam, mô hình kinh tế Fandom (Fan Economy) đang bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự thành công của mô hình FANOS x Hoàng Dũng mở ra cơ hội hợp tác cho hàng loạt Artist, Creator hay bất kỳ cộng đồng sở thích nào. Nghệ sĩ giờ đây không chỉ sở hữu tệp fan "con số ảo" trên MXH, mà thực sự nắm bắt được dữ liệu fandom cá nhân hóa, minh bạch để tri ân đúng người, đúng thời điểm.

Xa hơn câu chuyện trong nước, FANOS còn mang trong mình sứ mệnh giải bài toán nâng tầm Sở hữu trí tuệ (IP) Việt.

Nền tảng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng fandom nhờ tính năng vượt trội.

Bằng việc xây dựng hạ tầng công nghệ bảo vệ bản quyền, quản lý tác quyền số và xác thực Fan ID minh bạch, FANOS hướng tới việc giúp các nghệ sĩ Việt bảo vệ chất xám sáng tạo một cách trọn vẹn nhất. Đây chính là bệ phóng vững chắc để không chỉ công nghệ Việt, mà chính các sản phẩm văn hóa, âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam tự tin vươn xa, tiếp cận thị trường quốc tế một cách chuyên nghiệp.

Thành công của Hoàng Dũng tại Concert Xoay Tròn Day 3 cùng sự đồng hành của FANOS đã vẽ nên một tương lai mới cho ngành giải trí: Nơi nghệ sĩ sáng tạo hết mình, công nghệ âm thầm hỗ trợ phía sau, và người hâm mộ thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi bước tiến của thần tượng.