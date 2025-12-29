Xoay sở chi tiêu mùa Tết giữa làn sóng tăng giá

Trong bối cảnh đó, MuaMau mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một môi trường mua sắm ổn định về giá, minh bạch và dễ tiếp cận, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như cận Tết khi thị trường thường biến động mạnh.

Trải nghiệm mua sắm thuận tiện và ổn định cho người tiêu dùng

MuaMau là nền tảng mua sắm tập trung vào các nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày, từ đồ gia dụng, dụng cụ thể thao đến thời trang thường nhật. Cách lựa chọn ngành hàng này giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy những sản phẩm phục vụ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trong cùng một ứng dụng, thay vì phải tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau.

Song song với đó, MuaMau theo đuổi mô hình "mua sắm giá trị", mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như miễn phí vận chuyển, các khung giờ flash sale và chương trình khuyến mãi theo mùa. Điều này giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như cận Tết, khi nhu cầu mua sắm và giá cả thị trường thường có xu hướng biến động.

Mua sắm thoải mái không lo về giá tại MuaMau

Về trải nghiệm, ứng dụng MuaMau được phát triển với giao diện tinh gọn, dễ sử dụng và dễ tiếp cận, phù hợp với nhóm người dùng trẻ cũng như những khách hàng mới làm quen với thương mại điện tử. Việc đơn giản hóa thao tác giúp người dùng nhanh chóng tìm sản phẩm, đặt hàng và thanh toán mà không gặp rào cản về công nghệ.

Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi đơn hàng theo thời gian thực cùng các chính sách bảo vệ người tiêu dùng được tích hợp sẵn giúp đảm bảo tính minh bạch và sự an tâm trong suốt quá trình giao dịch. MuaMau với mục tiêu mang lại sự tiện lợi xây dựng niềm tin, yếu tố quan trọng để người tiêu dùng yên tâm mua sắm lâu dài trên nền tảng số.

Khi người bán cũng cần một nền tảng ổn định để bám trụ mùa cao điểm

Từ nền tảng mua sắm dành cho người tiêu dùng, MuaMau tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với MuaMau Seller - mô hình được thiết kế nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân và nhà bán Việt Nam phát triển hoạt động bán hàng một cách bài bản và bền vững.

Nền tảng được phát triển nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà bán thông qua hai mô hình vận hành, hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động theo từng giai đoạn tăng trưởng.

Hệ sinh thái bán hàng linh hoạt cho nhà bán Việt

Mô hình 1: Hệ thống vận hành 100%

Phù hợp với nhà bán hàng mới, chưa có kinh nghiệm vận hành hoặc chưa có bộ máy hậu cần.

Muamau Seller hỗ trợ hầu hết quy trình: đăng tải và tối ưu sản phẩm, lưu kho, xử lý đơn, đóng gói - vận chuyển, chăm sóc khách hàng và đối soát.

Ưu điểm: giúp nhà bán giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian và nhanh chóng mở rộng quy mô mà không cần đầu tư lớn cho vận hành.

Mô hình 2: Bán bán-tự-vận-hành (semi - managed) – chia sẻ trách nhiệm giữa nhà bán và sàn

Phù hợp với các nhà bán đã có nguồn hàng ổn định và khả năng đóng gói tại chỗ, nhưng không muốn hoặc không đủ nguồn lực để tự vận hành toàn bộ chuỗi bán hàng.

Trong mô hình này, nhà bán chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn, chăm sóc khách hàng trong khi Muamau đảm nhận các khâu còn lại, bao gồm:

- Quản lý và xử lý đơn hàng trên hệ thống

- Kết nối và tối ưu vận chuyển

- Đối soát, thanh toán và hệ thống hỗ trợ sau bán

Ưu điểm: cách tiếp cận này giúp nhà bán giữ quyền kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm áp lực vận hành, hạn chế thao tác thủ công và tiết kiệm chi phí nhân sự.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và mua sắm dịp cận Tết ngày càng gia tăng, những nền tảng giúp cả người mua lẫn người bán tiết kiệm hơn đang trở nên ngày càng hấp dẫn. MuaMau không chỉ mang đến cho các gia đình một kênh mua sắm ổn định với mức giá hợp lý, mà còn tạo ra cơ hội bán hàng và tăng thu nhập cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ và cá nhân.