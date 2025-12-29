Chỉ vì trộn baking soda với giấm, nhiều người làm hỏng cả mặt bếp: Hóa ra hỗn hợp này không hề “thần thánh”

Trong vài năm gần đây, baking soda gần như được xem là “thần dược làm sạch” trong bếp. Tuy nhiên, chị Mai (40 tuổi, Hà Nội) lại là một trong những người thất bại cay đắng vì dùng sai: “Tôi rắc baking soda lên bếp, nhỏ thêm ít nước rửa bát, dùng miếng chà kim loại chà mạnh. Sau một buổi sáng, mặt bếp từ xước loang lổ như bị ai cào. Thợ tới xem bảo hỏng lớp sơn bảo vệ rồi, không phục hồi được nữa”.

Nếu bạn cũng đang dùng baking soda theo thói quen, đây là lúc dừng lại. Các kỹ thuật viên vệ sinh bếp chỉ ra 3 lỗi dẫn đến việc mặt bếp xước nặng, cùng cách làm đúng để bếp sáng bóng mà vẫn an toàn.

1. Rắc baking soda trực tiếp lên mặt bếp – sai lầm lớn nhất

Baking soda là chất tẩy nhẹ nhưng dạng bột khô của nó vẫn có tính mài mòn. Khi bạn rắc trực tiếp lên bếp và chà ngay, các hạt nhỏ sẽ cào vào bề mặt như giấy nhám.

Kỹ thuật viên chia sẻ: “Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp kính đều có lớp phủ bảo vệ mỏng. Chỉ cần chà khô với baking soda vài lần, bề mặt sẽ xước mờ ngay.”

Dấu hiệu hỏng:

- Vệt mờ hình vòng xoáy

- Bề mặt gợn như sương mù

- Không lau bóng được dù dùng khăn mềm

2. Dùng miếng chà kim loại hoặc miếng chà nhám – phá bếp trong 5 phút

Nhiều chị em quen dùng miếng chà kim loại để cọ xoong nồi và… tiện tay cọ luôn bếp. Đây là “combo phá hủy” tệ nhất.

Khi kết hợp kim loại + baking soda, lực mài tăng gấp đôi. Mặt kính thợ đến cũng không cứu được: hoặc là thay mặt bếp (tốn 1–3 triệu), hoặc chấp nhận sống chung với vết xước.

3. Đổ giấm lên baking soda để tạo bọt – nhìn hay nhưng hại bếp âm thầm

Nhiều người chỉ cách đổ giấm lên baking soda để tạo bọt sủi, nhưng:

- Giấm có tính axit → có thể làm mờ lớp chống dính

- Bọt sủi đẩy hạt baking soda chạy loạn → càng quét rộng vùng xước

- Để lâu sẽ ăn mòn nhẹ lớp phủ

Giấm và baking soda vẫn dùng tốt trong nhiều trường hợp, nhưng không dùng trực tiếp trên bếp kính – bếp từ.

Vậy làm sạch bếp bằng baking soda thế nào mới đúng?

Đây là quy trình 4 bước mà thợ vệ sinh chuyên nghiệp vẫn áp dụng:

Bước 1: Pha baking soda với nước thành dạng gel

- 2 thìa baking soda

- 4 thìa nước ấm

Khuấy thành hỗn hợp sệt → Mục đích: làm tan bớt độ nhám, tránh ma sát trực tiếp.

Bước 2: Quét một lớp mỏng lên vết bẩn

Chỉ bôi đúng khu vực cần làm sạch: vết dầu, vết khét, vụn thức ăn.

Bước 3: Dùng khăn microfiber ẩm để lau tròn nhẹ

Không dùng miếng chà kim loại, không miếng rửa bát mặt cứng.

Mẹo của thợ: “Cứ 10 giây lại nhúng khăn cho ẩm lại, ma sát sẽ giảm đáng kể.”

Bước 4: Lau lại bằng khăn khô + vài giọt nước lau kính

Mặt bếp sẽ bóng ngay, không mờ, không vệt.

Khi nào không nên dùng baking soda cho bếp?

- Bếp kính đời cũ đã mỏng, dễ xước

- Bếp có lớp nano chống dính (ghi trong hướng dẫn sử dụng)

- Vết bẩn do đường cháy – nên dùng đá cạo chuyên dụng

- Bếp màu đen bóng – xước sẽ thấy rất rõ

Trong các trường hợp này, dùng nước rửa bát pha nước ấm + khăn microfiber là đủ.

Lời khuyên cuối cùng: Đừng biến việc làm sạch thành việc… hỏng bếp

“Chỉ vì tiết kiệm vài phút chà mạnh, tôi mất gần 2 triệu để thay mặt bếp” – chị Mai kể. Bài học rút ra: bếp sạch là quan trọng, nhưng bếp bền còn quan trọng hơn.

Nếu muốn tránh xước, tránh mờ bếp và không phải thay mặt kính tốn kém, hãy nhớ:

- Không rắc baking soda trực tiếp

- Không kết hợp với miếng chà cứng

- Không đổ giấm tạo bọt

- Luôn pha loãng + dùng khăn mềm

- Bếp sạch không khó – quan trọng là làm đúng cách.