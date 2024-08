Xoài Non lộ diện sau nghi vấn hẹn hò Gil Lê, công khai nhắc về tình yêu

Mới đây, Xoài Non chính thức xuất hiện sau gần 2 ngày "im hơi lặng tiếng" từ khi trên mạng xôn xao trước thông tin và hình ảnh người đẹp ôm hôn Gil Lê tại sân đánh bóng pickleball.

Theo đó, người đẹp chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh chân dung được chụp trên bãi biển. Đi kèm với loạt hình ảnh khoe vóc dáng cùng nhan sắc xinh đẹp, Xoài Non còn đăng tải dòng trạng thái về tình yêu: "What is the deepest form of love?" (Tạm dịch: Dạng tình yêu sâu sắc nhất là gì?).

Xoài Non lộ diện sau nghi vấn tình cảm với Gil Lê

Chỉ vừa mới đăng tải được vài phút, bài đăng của Xoài Non đã nhận về lượng tương tác khủng với 16.000 lượt "thả tim" cùng 40 lượt bình luận.

Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc của Xoài Non, đa số cư dân mạng đều để lại bình luận chúc mừng cũng như "đẩy thuyền" nhiệt tình cho mối quan hệ giữa người đẹp cùng Gil Lê. Đông đảo người hy vọng, sau cuộc hôn nhân với Xemesis, Xoài Non sẽ tìm được hạnh phúc mới.

Hôm qua (7/8), mạng xã hội rộn ràng trước thông tin và hình ảnh cho thấy, Xoài Non cùng Gil Lê có nhiều hành động tình tứ tại sân đánh pickleball. Không chỉ ôm hôn ngọt ngào mà Gil Lê còn liên tục có những hành động chăm sóc đặc biệt cho Xoài Non trong suốt buổi tập.