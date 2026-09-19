Xoài Non "chặn" thẳng khi bị so với Kỳ Duyên - Thiên Ân vụ iPhone 18: Chả hiểu sao Xemesis cũng bị réo tên!

Những ngày vừa qua, loạt hình ảnh người nổi tiếng và các gương mặt quen thuộc trên MXH rục rịch check-in với những chiếc iPhone 18 mới tinh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cũng từ đây, mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều nội dung ăn theo, trong đó có những bài đăng vừa bàn chuyện đời tư, vừa gắn link để câu tương tác bất chấp sai sự thật.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đăng ảnh Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên và Xoài Non cùng những lời bình phẩm về chuyện mua iPhone 18.

Xoài Non xuất hiện phía dưới bài đăng bàn tán về mình (Ảnh chụp màn hình)

Người đăng cho rằng Thiên Ân được Kỳ Duyên mua tặng điện thoại nên “sướng nhất quả đất, yêu đúng người”. Cùng với đó, bài viết chuyển sang so sánh với Xoài Non, cho rằng cô phải tự mua iPhone 18, đồng thời đặt câu hỏi: “Gil Lê đâu rồi? Sao để bé Xoài đi mua 1 mình vậy”.

Riêng với Xoài Non, bài đăng này còn dùng ảnh cô đáp trả bình luận liên quan đến Xemesis trên TikTok. Theo đó, khi Xoài Non đăng clip unbox mỹ phẩm, một cư dân mạng nói rằng trước đây có Xemesis mua cho còn bây giờ cô phải “để dành tiền mới mua được”. Vì vậy Xoài Non đáp trả: “Sống dựa dẫm quen riết hỏng ***. Bộ làm 10 đồng là tiêu 10 đồng hay sao mà không biết để dành”.

Xoài Non cũng đã để lại bình luận ngay dưới bài đăng trên Threads. Cô viết: “Trời! Tôi đi mua iPhone 18 hồi nào sao tôi không biết luôn vậy? Mà bác ơi mình gắn link cũng đừng dẫn dắt câu chuyện được không VÌ BỊ KỲ, BỊ VÔ DUYÊN?”.

Hình ảnh Xoài Non đáp trả được đính kèm bài đăng (Ảnh chụp màn hình)

Phản ứng thẳng thắn của Xoài Non nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Nhiều người nửa đùa nửa thật bằng bình luận “Bực hết cả Xoài Non”. Bên cạnh đó họ cũng cho rằng việc lấy hình ảnh người nổi tiếng rồi tự bịa chuyện, đặc biệt là liên quan đến tình cảm và quà cáp, để dẫn dắt sang một nội dung gắn link là cách làm dễ khiến chính chủ “bị réo tên” dù không hề tham gia câu chuyện.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non bắt đầu nhận được sự quan tâm từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, sân pickleball và có những tương tác thân mật trên livestream. Sau khoảng thời gian vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai công khai mối quan hệ, dần thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau.

Cặp đôi cũng nhiều lần được bắt gặp trong những dịp quan trọng và từng có những chia sẻ, hình ảnh liên quan đến gia đình hai bên. Những động thái này khiến mối quan hệ của cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.

Trong khi đó, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng thường xuyên đồng hành trong các hoạt động, sự kiện và những buổi tụ tập cùng bạn bè. Hình ảnh cả hai xuất hiện cạnh nhau vì thế cũng thường xuyên được cư dân mạng chú ý.

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Từ giữa năm 2024, loạt hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên MXH khiến cả hai liên tục bị đặt vào những đồn đoán về chuyện tình cảm. Sau đó, cư dân mạng tiếp tục soi các chi tiết như xuất hiện tại cùng địa điểm, đi du lịch hay sử dụng những món đồ tương đồng.

Thời gian gần đây, cặp đôi đã thoải mái hơn trong việc đăng ảnh chung, dùng nhiều lời lẽ tình cảm. Gần nhất, Kỳ Duyên xuất hiện tại sự kiện mở bán iPhone 18 và cô cho biết mình mua 2 chiếc, một dành cho bản thân và một tặng Thiên Ân.