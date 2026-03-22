Xóa app đặt đồ ăn, 2 tuần không ăn ngoài: Cuối tháng tôi còn tận hơn 10 triệu trong tài khoản

Tôi từng là kiểu người sống bằng app đặt đồ ăn. Sáng đặt cà phê, trưa đặt cơm văn phòng, tối lại tự thưởng một bữa ra trò vì cả ngày làm việc mệt. Mọi thứ quá tiện: Vài thao tác trên điện thoại, vài chục phút chờ đợi là có người mang đồ ăn tới tận cửa.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là chi tiêu nhỏ lẻ, không đáng kể. Nhưng rồi đến một ngày ngồi tổng kết lại, tôi giật mình khi thấy tiền ăn ngoài chiếm một phần quá lớn trong thu nhập. Không phải vì tôi ăn sang, mà vì tôi ăn… quá thường xuyên.

Quyết định xóa app đặt đồ ăn đến khá bất ngờ. Không phải vì tôi hết tiền, mà vì tôi nhận ra mình đang mất kiểm soát. Có những hôm tôi đặt đồ chỉ vì lười nấu, có hôm vì buồn miệng, thậm chí có hôm chỉ vì… thấy người khác review ngon. Tôi tự hỏi: nếu mình dừng lại 2 tuần thì sẽ thế nào? Và thế là tôi xóa app, coi như một thử nghiệm nhỏ. Không ngờ cuối tháng đó tôi vẫn còn hơn 10 triệu trong tài khoản - điều chưa từng xảy ra trước đây.

1. Nhận ra mình từng chi tiêu “vô thức” nhiều đến mức nào

Hai tuần không đặt đồ ăn, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn thói quen cũ của mình. Trước đây, mỗi lần đặt đồ chỉ tốn 80-100 nghìn, cảm giác chẳng đáng là bao. Nhưng khi không còn đặt nữa, tôi mới thấy số tiền đó cộng dồn lại lớn đến mức nào. Một ngày 2-3 đơn, một tuần đã là vài triệu.

Trước kia tôi không để ý vì mỗi lần thanh toán đều nhỏ lẻ, không đau ví. Nhưng khi dừng lại, tôi mới thấy rõ: không phải mình không có tiền, mà là tiền đang “rơi rụng” theo cách rất âm thầm.

2. Bắt đầu nấu ăn và hiểu giá trị của từng bữa cơm

Ban đầu, việc tự nấu ăn khiến tôi hơi ngại. Tôi nghĩ sẽ mất thời gian, lỉnh kỉnh và không ngon bằng ngoài hàng. Nhưng thực tế lại khác. Tôi bắt đầu với những món đơn giản: trứng, rau luộc, thịt kho. Không cầu kỳ, nhưng đủ ngon, đủ ấm bụng.

Quan trọng hơn, khi tự tay chuẩn bị một bữa ăn, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của nó. Một bữa cơm tự nấu có thể chỉ tốn 25-30 nghìn, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng và khiến tôi thấy “đáng tiền” hơn rất nhiều.

3. Giảm hẳn việc ăn uống theo cảm xúc

Trước đây, mỗi khi stress hay buồn chán, tôi thường mở app và đặt một món gì đó mình thích. Ăn không phải vì đói, mà vì muốn “đỡ chán” hoặc chẳng biết làm gì. Nhưng khi không còn app trong máy, tôi buộc phải dừng lại và suy nghĩ: mình có thật sự cần ăn không? Kết quả là số lần ăn vặt giảm hẳn. Tôi không còn ăn theo cảm xúc nhiều như trước, và điều đó giúp tôi kiểm soát tốt hơn cả chi tiêu lẫn sức khỏe.

4. Có ý thức hơn về việc lên kế hoạch chi tiêu

Khi không còn đặt đồ ăn, tôi bắt đầu đi chợ hoặc siêu thị 2-3 lần mỗi tuần. Lúc này, tôi phải suy nghĩ xem mình sẽ ăn gì trong vài ngày tới, cần mua gì cho hợp lý. Điều này vô tình giúp tôi hình thành thói quen lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn. Tôi không còn mua theo hứng, mà mua theo nhu cầu.

Nhờ vậy, tiền không bị “trôi” đi một cách vô thức như trước nữa.

5. Sức khỏe cũng cải thiện một cách rõ rệt

Một điều tôi không ngờ tới là chỉ sau 2 tuần, cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ít ăn dầu mỡ, ít ăn đồ ăn nhanh, tôi không còn cảm giác uể oải sau mỗi bữa ăn. Giấc ngủ cũng tốt hơn. Trước đây, ăn ngoài nhiều khiến tôi dễ bị đầy bụng hoặc khó chịu, nhưng khi ăn uống đơn giản lại, mọi thứ ổn định hơn hẳn.

Đây là một “lợi ích phụ” nhưng lại rất đáng giá.

6. Tài khoản không còn thoi thóp vào cuối tháng

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi kiểm tra tài khoản vào cuối tháng. Sau 2 tuần không đặt đồ ăn, số dư vẫn còn hơn 10 triệu - một con số mà trước đây hiếm khi tôi giữ được. Không phải vì tôi kiếm được nhiều hơn, mà đơn giản là tôi tiêu ít đi những khoản không cần thiết. Cảm giác nhìn tài khoản vẫn “ổn áp” vào cuối tháng thực sự rất dễ chịu, khác hẳn với những lần trước đây luôn phải tự hỏi tiền đã đi đâu.

Hai tuần không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để tôi nhận ra một điều: không phải cứ chi tiêu lớn mới đáng lo, mà chính những khoản nhỏ lặp lại mỗi ngày mới là thứ âm thầm “ăn mòn” tài chính. Xóa app đặt đồ ăn không phải là giải pháp duy nhất, nhưng với tôi, đó là một bước khởi đầu đơn giản để lấy lại quyền kiểm soát với tiền bạc.

Giờ đây, tôi vẫn có thể ăn ngoài hoặc đặt đồ khi cần, nhưng không còn là thói quen mặc định nữa. Tôi hiểu rõ hơn mình đang tiêu tiền vào đâu. Và đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ như vậy thôi, kết quả lại lớn hơn mình tưởng rất nhiều.