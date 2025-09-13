20 năm sau, gia đình viên mãn nhất không còn là "một con trai và một con gái" nữa mà chính là ĐIỀU NÀY!

Có một quan niệm quen thuộc mà nhiều thế hệ từng nghe: "Phải sinh đủ nếp đủ tẻ thì đời mới trọn vẹn." Thậm chí, không ít cha mẹ coi việc có đủ trai gái là "chuẩn mực vàng" để cuộc sống gia đình viên mãn. Nhưng thực tế, nhiều gia đình có cả trai lẫn gái, khi về già lại sống trong cô đơn, không được con cái quan tâm. Ngược lại, có những gia đình chỉ một con, hoặc hai con cùng giới tính, nhưng cha mẹ vẫn được chăm sóc tận tình, sống an nhàn, hạnh phúc.

Một cư dân mạng chia sẻ rất xót xa: "Bố mẹ tôi ngày xưa dồn sức muốn có con trai. Cuối cùng cũng sinh được em trai tôi. Nhưng bây giờ chăm sóc bố mẹ vẫn chỉ có mình tôi, còn em thì đến một cuộc gọi cũng lười." Cái lạnh buốt trong lòng đó, đâu thể sưởi ấm chỉ bằng bốn chữ "có con trai".

Vì để có "một trai một gái", nhiều gia đình đã đánh đổi sức khỏe, tiền bạc, thậm chí cả sự an yên. Có một người phụ nữ chia sẻ, bà vốn có cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, chăm làm việc nhà. Cuộc sống vốn khá yên ổn, nhưng chồng bà cứ thúc ép: "Phải có thêm con trai mới đủ đầy." Vậy là bà liều sinh con thứ hai khi tuổi đã cao.

Ngày đó, bà còn vui vẻ nói: "Tốt nhất là con gái đầu, con trai sau. Con gái hiểu chuyện, biết chăm em. Con trai thì là gốc rễ, là hi vọng nối dõi".

Nghe thì có lý, nhưng hai mươi năm sau, hiện thực lại khiến bà ngậm ngùi. Con gái đỗ đại học danh tiếng, đi làm ổn định, hiếu thảo. Con trai thì lười học, lớn lên chẳng chịu làm việc, suốt ngày chơi game, cáu gắt, đập phá. Bà chỉ biết cười khổ: "Hối hận cũng đã muộn. Hóa ra sinh ra chỉ là khởi đầu, nuôi dạy mới là quan trọng".

Ảnh minh hoạ

Vậy vì sao nhiều người vẫn giữ niềm tin "phải có cả trai lẫn gái"?

Một câu chuyện thường thấy ở bệnh viện: Người mẹ lớn tuổi nằm trên giường chờ phẫu thuật, bên cạnh là con gái lo giấy tờ, con rể chạy mua cơm, cháu ngoại đưa nước. Còn người con trai đâu? Có thể bận việc, có thể thoái thác, thậm chí không xuất hiện. Điều này không có nghĩa con trai không hiếu thảo, nhưng rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc thường đến từ trái tim chứ không phải từ giới tính.

Vậy vì sao nhiều người vẫn giữ quan niệm "phải có trai lẫn gái"? Có lẽ vì niềm tin rằng con trai tượng trưng cho sự nối dõi, là chỗ dựa; còn con gái tượng trưng cho sự dịu dàng, gắn kết tình cảm. Hai đứa trẻ khác giới tính sẽ đem đến cho cha mẹ "trọn bộ" trải nghiệm nuôi dạy: vừa rộn ràng, vừa ấm áp. Tuy nhiên, đời thực lại cho thấy: con cái có hiếu hay không, sống có trách nhiệm hay không, không hề phụ thuộc vào chuyện sinh con trai hay con gái.

Cốt lõi của hạnh phúc gia đình nằm ở cách giáo dục và tình cảm cha mẹ truyền lại. Một đứa trẻ được nuôi dạy trong sự công bằng, biết yêu thương và chia sẻ, sau này dù là trai hay gái cũng sẽ biết quan tâm cha mẹ. Ngược lại, nếu gia đình nuôi dạy thiếu công bằng – chỉ ưu ái một giới tính nào đó, hoặc nuông chiều thái quá – thì dù có sinh bao nhiêu con, cuộc sống về già của cha mẹ vẫn có thể cô quạnh.

Có những gia đình chỉ có một con gái, nhưng cha mẹ được chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Có những gia đình có ba bốn con, nhưng khi bố mẹ ốm đau, chẳng ai ở bên. Điều này cho thấy: hạnh phúc không nằm ở số lượng hay giới tính con cái, mà nằm ở tình yêu thương, trách nhiệm và sự gắn bó.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh: Gia đình là "trường học đầu tiên" của mỗi người. Khi cha mẹ biết trao cho con cơ hội học cách yêu thương, tôn trọng và chia sẻ, thì đứa trẻ lớn lên sẽ tự nhiên biết quan tâm người khác, đặc biệt là chính cha mẹ mình. Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trong môi trường đầy áp lực, phân biệt, hoặc chỉ nghe những lời kỳ vọng về "giới tính", thì rất khó hình thành trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt.

Suy cho cùng, việc có một hay nhiều con, là trai hay gái, chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quyết định cuối cùng cho hạnh phúc của cha mẹ khi về già chính là: con cái có tấm lòng, có trách nhiệm, và trong tim chúng còn có chỗ cho gia đình hay không.

Hạnh phúc gia đình không phải là "mảnh ghép" được định sẵn. Đó là hành trình yêu thương và đồng hành. Nếu tình yêu thương đủ đầy, thì dù chỉ có một con, hay các con cùng giới tính, cha mẹ vẫn có thể sống những năm tháng cuối đời trong bình yên, được quan tâm và trân trọng.