Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, ngày 18/10/2023, ông Trác Bách Du là chủ tiệm vàng Trác Du có thỏa thuận miệng thuê Nguyễn Văn Dơn (SN 1957, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) hút bùn đất phế liệu cặn vàng trong hầm tại cơ sở của gia đình ông.

Tiệm vàng Trách Du- nơi xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết, 2 người bị trọng thương.

Đến ngày hôm sau, ông Dơn gọi điện thoại huy động 7 người khác đến để thực hiện công việc này gồm: ông Cao Văn Sáu (SN 1965, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An), anh Nguyễn Văn Mười (SN 1990, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), anh Lê Phùng (SN 1982, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), anh Trương Thành Tâm (SN 1974, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), anh Trương Thành Thiện, (SN 1997, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1999, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và anh Đoàn Thanh Tâm (sinh năm 1979, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)

Khoảng 14h ngày 19/10/2023, sau khi bơm nước trong hầm ra ngoài, anh Lê Phùng trực tiếp xuống hầm, dùng thùng nhựa xúc bùn đất trong hầm chuyền lên phía trên cho anh Trương Thành Tâm chuyền tiếp cho những người còn lại để vào trong bao nylon. Sau khi làm được 15 phút, anh Lê Phùng bị ngạt khí nên hô hoán, nghe vậy anh Đoàn Thanh Tâm xuống hầm để kéo anh Lê Phùng lên nhưng bị ngạt, các anh Trương Thành Tâm, Trương Thành Thiện và Nguyễn Quốc Cường xuống hầm để cứu giúp nhưng tiếp tục bị ngạt.

Thấy vậy, ông Cao Văn Sáu và anh Nguyễn Văn Mười tri hô nên anh Trác Bách Du nghe và gọi điện thoại thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ -Công an tỉnh Tiền Giang đến giải cứu 5 người nói trên.

Hậu quả của vụ tai nạn này làm anh Đoàn Thanh Tâm tử vong tại hiện trường, anh Trương Thành Thiện bị thương đến ngày 24/10/2023 tử vong, các anh Lê Phùng và Nguyễn Quốc Cường bị tổn thương cơ thể rất nặng.

Kết luận giám định tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang cho rằng ông Đoàn Thanh Tâm tử vong do suy hô hấp do ngạt nước dưới 48 giờ. Ông Trương Thành Thiện tử vong do suy hô hấp; phù phổi cấp; suy tim cấp; viêm phổi bội nhiễm/Ngạt khí.” Riêng ông Nguyễn Quốc Cường bị thương tật khi giám định là 99%, ông Lê Phùng mức độ thương tật 13%.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động trong vụ án này là do Nguyễn Văn Dơn hành nghề móc hầm phế liệu cặn vàng nhưng không đăng ký kinh doanh, đã thuê người lao động làm việc trong không gian hạn chế nhưng không đánh giá rủi ro và kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho con người trước khi cấp phép, chấp thuận cho con người vào không gian hạn chế; không đảm bảo việc thông gió tự nhiên phù hợp hoặc cấp đủ không khí sạch vào không gian hạn chế trước và trong suốt quá trình có người làm việc bên trong, hoặc phải có biện pháp đảm bảo cung cấp dưỡng khí trực tiếp cho từng người lao động trong không gian hạn chế.

Không tổ chức huấn luyện kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động để có biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại; biết phương án triển khai công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; và không trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Hành vi trên đã vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế, nên bị truy tố ra trước Tòa về tội “ Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 295 Bộ Luật hình sự.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trác Bách Du (chủ tiệm vàng) đã tự nguyện hỗ trợ chi phí mai táng và hỗ trợ nuôi con của anh Đoàn Thanh Tâm với tổng số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ chi phí mai táng và hỗ trợ cho gia đình anh Trương Thành Thiện với tổng số tiền 200 triệu đồng; tự nguyện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và hỗ trợ thêm cho gia đình anh Nguyễn Quốc Cường số tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ chi phí nuôi con nhỏ của anh Cường với số tiền 20 triệu đồng; tự nguyện hỗ trợ chi phí điều trị và bồi dưỡng cho anh Lê Phùng với số tiền 40 triệu đồng...