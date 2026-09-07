Xét nghiệm để hiến tủy cứu mẹ, người phụ nữ phát hiện sự thật "chấn động"

Theo truyền thông Trung Quốc, chị Ngụy, sống ở Bắc Kinh, đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện mình không phải con ruột của cha mẹ sau 29 năm.

Tháng 2/2026, mẹ chị Ngụy (53 tuổi) phát hiện mắc bệnh bạch cầu, phải nhập viện điều trị bằng hóa chất. Đến tháng 5, khi chuẩn bị ghép tủy xương, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm mức độ tương thích giữa chị Ngụy và mẹ.

Kết quả cho thấy các điểm gen của hai người không phù hợp. Chị Ngụy quyết định thực hiện xét nghiệm quan hệ huyết thống. Đến tháng 7, kết quả khiến chị choáng váng: chị không có quan hệ huyết thống với cha mẹ.

Người phụ nữ bàng hoàng khi nhận kết quả xét nghiệm. Ảnh: QQ

Sau khi có kết quả xét nghiệm, chị Ngụy quay lại bệnh viện, yêu cầu niêm phong và bảo quản hồ sơ bệnh án từ thời điểm mình chào đời. Đồng thời, chị phản ánh sự việc với Ủy ban Y tế quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, đề nghị cơ quan chức năng điều tra khả năng từng xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc, quản lý trẻ sơ sinh tại bệnh viện, dẫn đến việc trao nhầm hoặc tráo đổi trẻ.

Phía bệnh viện cho biết sau khi chào đời, chị từng phải điều trị tại khoa sơ sinh một thời gian. Trong thời gian này, có 39 trẻ sơ sinh khác có quá trình khám, chữa bệnh trùng với chị. Dù vậy bệnh viện không thể cung cấp thông tin về những trẻ này với lý do liên quan đến quyền riêng tư.

Gần đây, phía bệnh viện cho biết đã "nỗ lực hết sức" để điều tra nhưng vẫn chưa tìm được kết quả khiến hai bên hài lòng. Bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thúc đẩy điều tra trong khuôn khổ pháp luật. Trong khi đó, Ủy ban Y tế quận Hải Điến cũng đưa ra kết quả xác minh ban đầu.

Theo cơ quan này, vào ngày chị Ngụy chào đời không có trẻ sơ sinh nào khác được sinh bằng phương pháp sinh mổ. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện nhân viên y tế liên quan đến sự việc năm đó có hành vi vi phạm quy định, đồng thời chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh viện từng xảy ra tình trạng "trao nhầm trẻ".

Ủy ban Y tế quận Hải Điến yêu cầu bệnh viện hỗ trợ tối đa cho chị Ngụy trong quá trình tìm người thân ruột thịt. Trong khi hành trình tìm kiếm con ruột vẫn chưa có kết quả, tình trạng sức khỏe của mẹ chị Ngụy ngày càng nghiêm trọng.

"Việc cấp bách nhất hiện nay là tìm được đứa con của bố mẹ tôi. Tôi sợ mẹ tôi không thể cầm cự được bao lâu nữa. Đến cuối cùng, bà ấy thậm chí còn không thể gặp được đứa con ruột của mình", chị Ngụy chia sẻ.

Hiện chị Ngụy đã thuê luật sư và dự kiến khởi kiện bệnh viện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Ảnh minh họa.

Cách đây không lâu, một người đàn ông ở Trung Quốc cũng phát hiện sự thật không thể ngờ sau khi làm xét nghiệm ADN.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Wei và bà He (tên đã được thay đổi) quê ở quận Nam Trịnh (Tp.Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây) đăng ký kết hôn vào đầu năm 2018. Sau đó, hai người đến thành phố Ninh Ba sinh sống và làm việc. Họ có 3 con gái, bé lớn 8 tuổi và cặp song sinh hơn 1 tuổi.

Nhiều năm qua, ông Wei thường xuyên đi làm xa để lo kinh tế gia đình. Từ đầu năm 2024, ông nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện "lạ" nên nảy sinh nghi ngờ.

Tháng 4, khi vợ chồng ông sống ly thân, bà He đưa con gái lớn đi cùng. Cùng thời gian này, ông Wei lấy mẫu ADN của cặp song sinh đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy 2 bé không cùng huyết thống với ông. Năm ngày sau, ông tiếp tục xét nghiệm ADN của con gái lớn và nhận kết quả tương tự.

Dù vậy, ông vẫn đưa bé đi chơi, nhưng không nói cho con biết sự thật. "Tôi hỏi sau này con muốn sống với ai. Con nói muốn được ở cùng cả bố và mẹ", ông kể.

Tháng 5, ông Wei tiếp tục xét nghiệm ADN nhưng người vợ không chấp nhận kết quả vì cho rằng cơ sở thực hiện không bảo đảm độ tin cậy.

Tháng 6, ông Wei nộp đơn ly hôn, yêu cầu vợ hoàn trả chi phí nuôi con và bồi thường tổn thất tinh thần. Sau khi vụ việc được tòa án thụ lý, các bên tiến hành giám định ADN theo thủ tục tư pháp. Kết quả giám định lần thứ tư tiếp tục xác định ông Wei không phải cha ruột của cả 3 bé gái.

Ngày 17/8, vụ ly hôn được đưa ra xét xử tại một tòa án ở quận Nam Trịnh. Luật sư Phó Kiến - người đại diện cho ông Wei - cho biết, hai bên đã thống nhất chấm dứt hôn nhân và giao cả 3 bé gái cho người vợ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thống nhất về khoản tiền hoàn trả chi phí nuôi con và mức bồi thường tổn thất tinh thần.

(t/h theo Vietnamnet, Dân Trí)