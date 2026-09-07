Taanusiya Chetty được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 Miss World 2026, sau tân Hoa hậu Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica) và Á hậu 1 Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha). Cô đồng thời giành danh hiệu Miss World Asia, vượt qua đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Thành tích này giúp Chetty lập dấu mốc cao nhất của Malaysia tại Miss World kể từ khi Lina Teoh giành Á hậu 2 năm 1998.

Taanusiya Chetty, đại diện Malaysia, giành ngôi Á hậu 2 Miss World 2026 và danh hiệu Miss World Asia.

Bứt phá ở chặng cuối

Taanusiya Chetty không phải cái tên quá nổi bật ở những vòng ngoài của Miss World 2026. Tuy nhiên, đại diện Malaysia có màn bứt phá mạnh mẽ trong đêm chung kết tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Cô giành suất vào Top 12 nhờ chiến thắng Beauty With a Purpose (Người đẹp nhân ái), sau đó lần lượt được xướng tên vào Top 6 trước khi giành vị trí Á hậu 2.

Ở phần thi ứng xử, Taanusiya Chetty nhận câu hỏi: “Bạn có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai, và sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em tham gia vào sứ mệnh đó như thế nào?”

Với kinh nghiệm của một giáo viên, cô trả lời bằng câu chuyện về việc trồng cây và giáo dục trẻ em từ những điều nhỏ nhất.

Người đẹp 26 tuổi gây chú ý với vóc dáng cân đối và thần thái tự tin trong hành trình tại Miss World 2026.

“Với nghề nghiệp là một giáo viên, tôi sẽ hướng dẫn các học sinh trồng cây ngay từ khi còn rất nhỏ. Điều này giúp các em hiểu rằng cây cối cũng cần thời gian để phát triển từ những hạt mầm mà mình gieo xuống ”, Chetty nói.

Người đẹp cho rằng mỗi đứa trẻ, dù xuất thân hay hoàn cảnh thế nào, đều có thể gieo những “hạt mầm” tốt đẹp và cần thời gian để chúng phát triển.

“Và khi làm được điều đó, chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác trên khắp thế giới”, cô chia sẻ.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng gắn trực tiếp với công việc giáo viên và dự án cộng đồng của Chetty giúp cô ghi điểm trước ban giám khảo.

Thành thạo 4 ngôn ngữ, từng trải qua biến cố năm 14 tuổi

Taanusiya Chetty, năm nay 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Kuala Lumpur, cao 1,73m. Cô theo học cử nhân Giáo dục, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại Đại học Quản lý và Khoa học Malaysia từ năm 2022. Hiện cô là giáo viên tiếng Anh bậc trung học, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu và nhà sáng tạo nội dung.

Cô thông thạo 4 ngoại ngữ tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil. Ở vòng Head-to-Head Challenge, Chetty lần lượt sử dụng cả bốn ngôn ngữ khi trình bày câu chuyện cá nhân. Cô kể về biến cố mất mẹ, hành trình trở thành giáo viên và các hoạt động cộng đồng đang theo đuổi.

Taanusiya Chetty sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thường lựa chọn những thiết kế tôn đường cong nhưng vẫn thanh lịch.

Phần chia sẻ bằng bốn ngôn ngữ của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Malaysia. Trong thông điệp của mình, Chetty nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là chúng ta có thể thay đổi thế giới bao nhiêu, mà là bản thân mỗi người có thể trở thành sự thay đổi ấy đến mức nào

Đằng sau hình ảnh tự tin của Chetty là một tuổi thơ nhiều mất mát. Mẹ cô qua đời khi cô mới 14 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Biến cố khiến Chetty phải trưởng thành sớm. Sau này, nhờ sự đồng hành của mẹ kế giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chetty có sự nhìn nhận về giáo dục, sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

Sau này, cô lựa chọn trở thành giáo viên. Với cô, công việc này không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp quan tâm đến cảm xúc và hoàn cảnh của học sinh.

Người đẹp theo đuổi các dự án vì trẻ em

Hoạt động cộng đồng của Chetty được xây dựng từ trước khi cô đến với Miss World. Năm 2022, cô sáng lập tổ chức Be The Change Malaysia, hướng tới hỗ trợ trẻ em bản địa và những cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Theo thông tin được công bố, tổ chức đã tiếp cận hơn 8.000 trẻ em, triển khai các hoạt động giáo dục và hỗ trợ tinh thần. Trong đó có Project Cahaya - các lớp học tại bệnh viện dành cho trẻ em Orang Asli, hoạt động hội họa dành cho trẻ tự kỷ và chương trình thăm hỏi bệnh nhi ung thư máu phối hợp với cơ quan y tế, giáo dục Malaysia.

Khả năng nói 4 ngôn ngữ cùng dự án vì trẻ em đã giúp mỹ nhân Malaysia tạo dấu ấn tại cuộc thi.

Tại vòng ứng xử Top 12, khi được hỏi về lời khuyên dành cho những người muốn bắt đầu một dự án Beauty With a Purpose, Chetty ví hành trình của các dự án cộng đồng như quá trình một con sâu hóa thành bướm. Cô nhấn mạnh điều quan trọng nhất là duy trì sự quan tâm đến trẻ em, bất kể các em đến từ đâu hay có hoàn cảnh giáo dục như thế nào.

Ngoài công việc giáo viên và hoạt động xã hội, Taanusiya Chetty còn yêu thích cầu lông, chạy bộ, võ thuật, thể thao dưới nước và âm nhạc. Cô đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các công việc liên quan đến giáo dục, hoạt động tình nguyện, diễn xuất và ca hát.