Xếp hạng lộc làm ăn 12 con giáp trong 30 ngày tới: 3 con giáp chốt đơn liên tiếp, 1 con giáp đề phòng đối tác

Nếu coi chuyện làm ăn như một dòng chảy, có thời điểm quan trọng nhất không phải là cố chạy thật nhanh mà là nhận ra lúc nào nên tăng tốc, lúc nào nên giữ tiền và lúc nào cần kiểm tra kỹ người đang đồng hành cùng mình. Trong 30 ngày tới, ba con giáp đứng đầu bảng xếp hạng có lợi thế rõ về khách hàng, cơ hội kiếm thêm và khả năng biến những mối quan hệ cũ thành doanh thu mới.

Dưới đây là bảng xếp hạng tham khảo về lộc làm ăn của 12 con giáp trong 30 ngày tới, theo hướng ưu tiên cơ hội công việc, kinh doanh, buôn bán và dòng tiền.

Hạng 1: Tuổi Thìn – Đơn cũ chưa hết, đơn mới đã về

Tuổi Thìn được xem là con giáp có nhịp làm ăn nổi bật nhất trong 30 ngày tới. Điểm thuận lợi không nhất thiết nằm ở một hợp đồng quá lớn mà ở khả năng có nhiều khoản tiền cùng lúc đổ về: khách cũ quay lại, người quen giới thiệu khách mới, công việc từng bị trì hoãn bất ngờ được khởi động lại.

Đặc biệt với người đang bán hàng, làm dịch vụ hoặc kinh doanh tự do, giai đoạn này dễ xuất hiện tình trạng "đơn nhỏ nhưng đều". Đây lại chính là kiểu dòng tiền rất đáng giá bởi nó giúp công việc ổn định hơn thay vì phụ thuộc vào một thương vụ duy nhất.

Tuổi Thìn cũng nên tranh thủ xử lý lại danh sách khách cũ, sản phẩm tồn hoặc những đầu mối từng nói chuyện nhưng chưa đi đến giao dịch. Lộc trong 30 ngày tới có xu hướng đến từ mối quan hệ đã có sẵn, chứ chưa chắc từ một cuộc mở rộng hoàn toàn mới.

Điểm làm ăn: 9,5/10.

Hạng 2: Tuổi Dậu – Càng chủ động càng dễ chốt đơn

Nếu tuổi Thìn có lợi thế từ khách cũ thì tuổi Dậu lại nổi bật nhờ khả năng tự tạo cơ hội cho mình.

Trong 30 ngày tới, những người tuổi Dậu càng chủ động tiếp cận khách hàng, giới thiệu dịch vụ, đăng bán sản phẩm hay mở rộng mạng lưới quan hệ thì khả năng thu về kết quả càng cao. Một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc một lời giới thiệu tưởng rất bình thường có thể mở ra giao dịch đáng kể.

Người làm công ăn lương cũng có vận khá sáng ở những khoản ngoài lương như hoa hồng, thưởng theo hiệu suất, việc làm thêm hoặc dự án riêng.

Điểm cần nhớ là đừng vì thấy công việc đang thuận mà nhận quá nhiều cùng lúc. Giai đoạn chốt đơn tốt nhất cũng dễ kéo theo tình trạng quá tải nếu tuổi Dậu ôm hết mọi thứ vào tay.

Điểm làm ăn: 9/10.

Hạng 3: Tuổi Tỵ – Có khả năng gặp đúng khách, đúng thời điểm

Tuổi Tỵ hoàn tất nhóm ba con giáp có lộc làm ăn nổi bật nhất.

Điểm mạnh của tuổi Tỵ trong thời gian này là sự nhạy bén. Họ dễ nhận ra đâu là khách hàng tiềm năng, đâu là việc đáng làm và đâu là lời đề nghị nên từ chối. Nhờ vậy, tuổi Tỵ không nhất thiết bận rộn hơn người khác nhưng tỷ lệ công việc tạo ra tiền lại khá cao.

Người đang có ý định tăng giá dịch vụ, thử sản phẩm mới hoặc đổi cách bán hàng cũng có thể cân nhắc triển khai ở quy mô nhỏ.

Một số tuổi Tỵ còn có khả năng nhận được đơn hàng hoặc cơ hội từ người ở xa, khách cũ lâu ngày không liên hệ hoặc một mối quan hệ từng tưởng đã "nguội".

Điểm làm ăn: 8,8/10.

Hạng 4: Tuổi Ngọ – Công việc tăng nhanh nhưng tiền về hơi chậm

Tuổi Ngọ bước vào 30 ngày khá bận rộn. Việc mới xuất hiện nhiều, khách hàng quan tâm tăng, nhưng dòng tiền có thể chưa về ngay lập tức.

Vì thế, đây là thời điểm tuổi Ngọ cần đặc biệt quan tâm tới dòng tiền thực nhận, thay vì chỉ nhìn vào doanh số hoặc số lượng công việc.

Nếu làm kinh doanh, nên hạn chế cho nợ quá dài. Nếu nhận dự án, cần thống nhất thời hạn thanh toán rõ ràng.

Điểm làm ăn: 8,2/10.

Hạng 5: Tuổi Mão – Một mối quan hệ có thể mang lại tiền

Tuổi Mão có vận quý nhân khá tốt. Một người quen, đồng nghiệp cũ hoặc khách hàng từng làm việc cùng có thể giới thiệu cho tuổi Mão một cơ hội mới.

Đây không phải thời điểm cần chạy theo thật nhiều khách hàng. Ngược lại, tập trung chăm sóc một vài mối quan hệ chất lượng có thể đem lại kết quả tốt hơn.

Điểm cần tránh là quá ngại nói về tiền. Việc báo giá, thương lượng hoặc đề cập thù lao nên rõ ràng ngay từ đầu.

Điểm làm ăn: 8/10.

Hạng 6: Tuổi Hợi – Có lộc nhỏ nhưng đều

Tuổi Hợi không đứng trong nhóm bùng nổ, nhưng lại có kiểu vận tiền bạc khá dễ chịu: thu nhập đều, ít biến động lớn.

Người kinh doanh có thể không gặp những đơn hàng quá lớn nhưng số khách nhỏ lại ổn định. Người làm văn phòng cũng có khả năng nhận thêm việc, tăng nguồn thu phụ hoặc có một khoản tiền ngoài dự kiến.

Điều quan trọng nhất với tuổi Hợi là đừng coi thường những khoản nhỏ. Trong 30 ngày này, nhiều khoản nhỏ cộng lại mới là phần đáng kể.

Điểm làm ăn: 7,7/10.

Hạng 7: Tuổi Sửu – Chậm mà chắc vẫn ra tiền

Tuổi Sửu có lợi thế ở những công việc cần bền bỉ, chăm khách lâu dài hoặc tích lũy từng bước.

Những kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" chưa chắc phù hợp. Ngược lại, nếu tiếp tục làm đều những việc đang có hiệu quả, tài chính vẫn tiến triển tích cực.

Người tuổi Sửu nên dành thời gian rà soát chi phí. Trong 30 ngày tới, tiết kiệm được một khoản chi không cần thiết đôi khi có giá trị chẳng kém kiếm thêm một khách hàng mới.

Điểm làm ăn: 7,4/10.

Hạng 8: Tuổi Tý – Có cơ hội nhưng cạnh tranh cũng tăng

Tuổi Tý không thiếu cơ hội làm ăn, nhưng đồng thời áp lực cạnh tranh có thể cao hơn.

Một mặt hàng từng bán tốt có thể xuất hiện nhiều người cùng bán. Một công việc tưởng chắc chắn lại xuất hiện thêm ứng viên hoặc đối thủ.

Thay vì chạy đua bằng giá thấp, tuổi Tý nên tập trung vào điểm khác biệt: dịch vụ, tốc độ, chất lượng hoặc uy tín.

Nếu giữ được khách cũ, vận tiền bạc vẫn khá ổn.

Điểm làm ăn: 7/10.

Hạng 9: Tuổi Mùi – Nên giữ lợi nhuận hơn là chạy doanh số

Tuổi Mùi trong 30 ngày tới có thể rơi vào tình trạng bán được nhiều nhưng chi phí cũng tăng.

Chi phí vận chuyển, quảng cáo, nhập hàng, giao tiếp hoặc những khoản phát sinh nhỏ dễ ăn vào lợi nhuận.

Do đó, tuổi Mùi nên theo dõi con số cuối cùng mình thực sự giữ được, không nên chỉ nhìn vào doanh thu.

Đây cũng chưa phải thời điểm lý tưởng để mở rộng quá nhanh nếu nguồn vốn còn mỏng.

Điểm làm ăn: 6,7/10.

Hạng 10: Tuổi Tuất – Đừng vội bỏ hướng cũ vì một cơ hội mới

Tuổi Tuất dễ xuất hiện tâm lý muốn thay đổi: đổi công việc, đổi sản phẩm, đổi đối tác hoặc chuyển hướng kinh doanh.

Thay đổi không phải điều xấu, nhưng trong 30 ngày tới nên tránh quyết định chỉ vì thấy người khác đang kiếm tiền tốt ở một lĩnh vực nào đó.

Nguồn thu ổn định hiện tại vẫn đáng được giữ lại. Nếu muốn thử hướng mới, nên thử nhỏ trước.

Điểm làm ăn: 6,4/10.

Hạng 11: Tuổi Dần – Có việc nhưng dễ bị phân tán

Tuổi Dần có khả năng nhận nhiều lời đề nghị cùng lúc nhưng không phải việc nào cũng thực sự tạo ra tiền.

Một số cuộc hẹn, kế hoạch hợp tác hoặc ý tưởng mới nghe rất hấp dẫn nhưng tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự tính.

Trong 30 ngày tới, tuổi Dần nên áp dụng một nguyên tắc đơn giản: việc nào không rõ tiền đến từ đâu thì chưa cần ưu tiên.

Tập trung đúng việc có thể giúp tuổi Dần cải thiện vị trí đáng kể.

Điểm làm ăn: 6/10.

Hạng 12: Tuổi Thân – Đề phòng đối tác và những lời hứa bằng miệng

Tuổi Thân là con giáp cần thận trọng nhất về chuyện hợp tác trong 30 ngày tới.

Điều đáng lưu ý không phải là tuổi Thân chắc chắn gặp rắc rối, mà là khả năng phát sinh sự không rõ ràng về tiền bạc, trách nhiệm hoặc quyền lợi cao hơn bình thường.

Người làm ăn chung cần đặc biệt chú ý các trường hợp góp vốn nhưng không ghi rõ tỷ lệ, chia doanh thu bằng lời nói, cho khách nợ hoặc giao hàng khi điều kiện thanh toán chưa thống nhất.

Với hợp tác mới, tuổi Thân nên chậm một nhịp. Những câu như "cứ làm trước rồi tính sau" hoặc "chỗ quen biết cả" chính là điều cần tránh nhất.

Trong tháng này, giữ được tiền và tránh một quyết định sai đôi khi còn quan trọng hơn kiếm thêm một hợp đồng.

Điểm làm ăn: 5,5/10.

30 ngày tới, nhóm nào nên tranh thủ tăng tốc?

Nhìn tổng thể, Thìn – Dậu – Tỵ là ba con giáp có tín hiệu làm ăn sáng nhất. Nếu đang bán hàng, làm dịch vụ hoặc có kế hoạch tăng nguồn thu phụ, đây là nhóm có thể mạnh dạn chủ động hơn: tìm lại khách cũ, giới thiệu sản phẩm, mở thêm kênh bán hoặc hoàn tất những giao dịch đang dang dở.

Ở nhóm giữa bảng như Mão, Hợi, Sửu hay Tý, cơ hội vẫn có nhưng chiến lược phù hợp hơn là làm chắc, giữ khách và quản lý chi phí.

Trong khi đó, tuổi Thân nên ưu tiên kiểm tra kỹ các thỏa thuận hợp tác. Một tháng kiếm ít hơn một chút nhưng tránh được khoản nợ khó đòi, tranh chấp tiền bạc hoặc một người đồng hành không đáng tin vẫn có thể xem là một tháng tài chính thành công.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Kết quả tài chính và kinh doanh thực tế vẫn phụ thuộc vào năng lực, quyết định và hoàn cảnh của mỗi người.