Tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (tháng Bính Thân, kéo dài từ ngày 13/8/2026 đến ngày 10/9/2026 dương lịch, còn gọi là tháng cô hồn) chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về tài lộc giữa các con giáp do sự dịch chuyển của các cát tinh. Hãy xem bạn sẽ là con giáp sẽ dễ gặt hái nhiều thành công hay là con giáp cần phải thận trọng trong khoảng thời gian này nhé.

2 con giáp khởi vận giàu sang, tiền nong rủng rỉnh

🐭 Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp giúp tài lộc bùng nổ

Tháng Bính Thân mang lại cục diện Tam Hợp giúp con giáp tuổi Tý mở ra thời kỳ hoàng kim về mặt tài chính.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được các cát tinh chủ về tiền bạc soi chiếu nên các nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng trưởng vượt bậc. Các dự án kinh doanh từng bị đình trệ trước đây bỗng nhiên hoạt động trơn tru, mang lại nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi. Người làm công ăn lương dễ dàng khẳng định năng lực, đón nhận cơ hội tăng lương hoặc thưởng nóng hậu hĩnh.

Có thể nói, dòng tiền đổ về túi liên tục giúp bạn tháo gỡ hoàn toàn các áp lực kinh tế và thoải mái chi tiêu. Đây cũng là thời điểm vàng để tuổi Tý mạnh dạn xuống tiền đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc chứng khoán dài hạn. Con giáp này hãy tận dụng tối đa cát khí để hiện thực hóa các kế hoạch làm giàu đã ấp ủ bấy lâu nay.

🐉 Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp đón Thần Tài gõ cửa

Nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ của quý nhân Tam Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp bước vào tháng 7 âm lịch với tư thế của kẻ dẫn đầu tài lộc.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh thể hiện sự nhạy bén xuất sắc với thị trường, dễ dàng chốt được những thương vụ mang lại biên độ lợi nhuận cực cao. Sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị và độc quyền. Công việc kinh doanh dịch vụ hay bán hàng đều chứng kiến lượng khách tăng đột biến, doanh thu chạm mốc kỷ lục.

Những khoản nợ khó đòi tưởng chừng đã mất từ lâu bỗng nhiên được đối tác tự động hoàn trả đầy đủ. Tình hình tài chính dư dả giúp người tuổi Thìn có thể tự tin mở rộng quy mô làm ăn hoặc nâng cấp trang thiết bị. Con giáp này hãy duy trì sự quyết đoán để gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong suốt cả tháng nhé.

2 con giáp cần đặc biệt thận trọng tiền bạc

🐯 Con giáp tuổi Dần: Trực xung Thân - Dần gây hao tài tốn của

Cục diện Tứ hành xung giữa địa chi Dần của bản mệnh và địa chi Thân của tháng dự báo một tháng nhiều biến động tài chính cho con giáp này.

(Ảnh minh họa)

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần có thể sẽ sụt giảm đáng kể khi các khoản chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát liên tục ập đến. Người làm kinh doanh cần đặc biệt tỉnh táo trước các chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Các dự án đầu tư có nguy cơ thua lỗ cao nếu bạn vội vàng xuống tiền theo cảm tính mà thiếu sự khảo sát kỹ lưỡng. Người làm công ăn lương dễ gặp trục trặc trong công việc, dẫn đến việc bị cắt giảm thưởng hoặc chịu phạt hành chính. Do đó, tuổi Dần tuyệt đối không nên cho vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác trong tháng này. Thay vào đó, con giáp này nên tập trung bảo toàn nguồn vốn hiện có và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt hơn ở những tháng kế tiếp.

🐖 Con giáp tuổi Hợi: Thân - Hợi tương hại khiến tiểu nhân quấy phá

Nằm trong mối quan hệ Tương Hại với địa chi của tháng, người tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp sẽ phải đối mặt với không ít cạm bẫy tài chính.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh dễ bị những kẻ tiểu nhân ghen ghét hãm hại, làm rò rỉ thông tin mật hoặc phá hoại các hợp đồng quan trọng. Công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại khiến dòng tiền quay vòng bị tắc nghẽn, gây khó khăn cho việc thanh toán.

Tuổi Hợi cần rà soát thật kỹ các điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết bất kỳ văn bản giao dịch nào. Các trò chơi may rủi hoặc những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao bất thường đều ẩn chứa nguy cơ trắng tay nên hãy thật cẩn thận. Việc quản lý chi tiêu lỏng lẻo dễ đẩy bạn vào tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng ngay giữa tháng. Con giáp này hãy giữ một cái đầu lạnh, tiết chế mua sắm và tập trung tối đa vào công việc cốt lõi để giảm thiểu rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.