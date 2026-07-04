Xếp hạng 3 chòm sao số đỏ như son ngày 5/7

Ngày 5/7 rơi vào Chủ Nhật, quãng chuyển tiếp giữa lần trăng tròn ngày 29/6 và pha thượng huyền ngày 7/7. Mặt Trăng đi qua cung Bạch Dương, đây là lần Mặt Trăng ghé cung Lửa đầu tiên trong pha khuyết dần này, mang khí hành động vào một ngày vốn thiên về nghỉ ngơi. Song song đó, Sao Hỏa vừa giao hội Sao Thiên Vương ngày 4/7, đến ngày 5/7 lại tam hợp với Sao Diêm Vương, hai góc chiếu này tạo nên dòng năng lượng đột phá và có sức tái tạo mạnh. Trong khi Sao Thủy vẫn nghịch hành trong Cự Giải nhắc cẩn trọng giao tiếp, dòng Lửa lại nói: Hành động, nhưng có kế hoạch. Ba cung Lửa Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã là những cung có khả năng biến năng lượng này thành kết quả tốt nhất. Người xưa nói lửa gặp gió mới thành ngọn cao, ngày 5/7 là ngày của những ai biết đón gió đúng lúc.

Bạch Dương: Chính chủ Mặt Trăng, khởi sự nhỏ mở đường lớn

Bạch Dương là chính chủ của Mặt Trăng ngày này, năng lượng dồi dào và có phần bồn chồn, cảm giác muốn bắt tay vào một việc gì đó ngay lập tức. Đây là dịp lý tưởng để bắt đầu một thói quen mới, một dự án cá nhân đã ấp ủ, hoặc một cuộc trò chuyện thẳng thắn với người liên quan để giải quyết dứt điểm một vấn đề còn dở. Với Sao Hỏa hợp góc Sao Diêm Vương, Bạch Dương có sức thuyết phục và khả năng nhìn thấu vấn đề rõ hơn thường lệ. Trong công việc, một quyết định táo bạo về vị trí, dự án hoặc hợp tác có thể mang lại kết quả tốt nếu được cân nhắc kỹ.

Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Hành động nhưng có bản ghi ngắn. Trước khi bắt đầu việc gì lớn, hãy viết ra ba câu: Việc này là gì, kết quả mong muốn, và bước đi đầu tiên. Ba câu này giữ cho năng lượng Bạch Dương không tán ra khắp nơi. Với Sao Thủy nghịch hành, tránh gửi tin nhắn nóng giận trong cơn hưng phấn, hãy giữ trong bản nháp qua đêm rồi đọc lại vào sáng hôm sau. Câu nào còn nguyên sức nặng thì gửi, câu nào đã mờ đi thì xóa.

Sư Tử: Sức hút cá nhân dâng cao, một dự án cần được ra ánh sáng

Sư Tử là cung của Mặt Trời, cung Lửa trung tâm nhất. Ngày 5/7 tuy chưa vào mùa Sư Tử nhưng năng lượng của cung này đã dâng cao trước quãng sinh nhật của mình. Một dự án cá nhân, một tác phẩm, một sáng kiến lâu nay Sư Tử giữ kín có thể được nhắc đến trong cuộc trò chuyện xã hội, và bất ngờ được người khác chú ý theo hướng tích cực. Trong tình cảm, Sư Tử có sức hút mạnh hơn thường lệ, một buổi tối cuối tuần với người thương có thể trở nên đáng nhớ nhờ đúng một cử chỉ nhỏ. Người độc thân dễ thu hút sự chú ý ở nơi công cộng, một quán cà phê, một sự kiện xã hội, chỉ cần cho phép mình được nhìn thấy.

Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Đừng chờ đợi được công nhận, hãy tự đưa việc của mình ra ánh sáng một cách khiêm tốn. Có thể là một bài đăng nhỏ, một cuộc trò chuyện với người có thể ủng hộ, hoặc chỉ đơn giản là kể cho người thân về việc mình đang làm. Đừng chê bản thân vì chưa hoàn hảo, phiên bản đầu tiên bao giờ cũng thô, nhưng đó là cách duy nhất để đi đến phiên bản tốt hơn ở những tuần sau.

Nhân Mã: Tầm nhìn mở rộng, một ý tưởng đến từ nơi xa

Nhân Mã là cung của hành trình và mở rộng, gặp ngày Mặt Trăng ở cung Lửa và các góc chiếu Sao Hỏa mạnh mẽ, cảm giác muốn học một cái gì đó mới, muốn đọc, muốn khám phá sẽ dâng rõ. Một ý tưởng, một hướng đi mới có thể đến từ một cuốn sách, một podcast, một cuộc trò chuyện với người khác lĩnh vực, hoặc thậm chí một chuyến đi ngắn trong ngày. Trong công việc, một cơ hội học chứng chỉ mới hoặc mở rộng chuyên môn có thể xuất hiện, người làm trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản, du lịch, quốc tế đặc biệt hưởng lợi. Trong tình cảm, Nhân Mã có duyên gặp người có tầm nhìn tương đồng, dù chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn cũng đủ nhớ lâu.

Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Đừng đọc mà không ghi lại. Bất cứ ý tưởng nào chạm đến bạn trong ngày, hãy gạch chân, ghi chú, hoặc gửi cho chính mình một tin nhắn. Sau tuần này, dành nửa tiếng đọc lại để chọn ra một ý tưởng thật sự đáng theo đuổi. Nhân Mã dễ hào hứng nhiều thứ cùng lúc, nhưng lộc thật chỉ đến với người biết chốt lại một hướng, ít nhất trong ba tháng tới.

Ngày 5/7 không phải ngày của trầm tư, mà là ngày của hành động có định hướng. Cả ba chòm sao Lửa may mắn nhất nên xem chủ nhật này là quãng lấy đà cho tuần Tiểu Thử phía trước, không phải lúc nghỉ ngơi thụ động. Một buổi sáng viết ra ba mục tiêu tuần, một buổi chiều bắt tay vào một việc đầu tiên, một buổi tối kết thúc bằng danh sách những gì đã làm, đó là cách khóa năng lượng Lửa lại với mình. Sao Thủy vẫn nghịch hành nhắc mọi lời nói cần đọc lại trước khi gửi, mọi thỏa thuận cần văn bản. Sao Hỏa và Sao Diêm Vương hợp góc lại nhắc mỗi hành động ngày này đều có thể trở thành hạt mầm cho một chuyển biến lớn ở tháng sau. Cứ hành động, chỉ cần biết mình đang trồng gì.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.