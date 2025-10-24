Xem xong "khoảnh khắc thân mật" của một gia đình, dân mạng lắc đầu nhắc nhở: "Con gái lớn rồi, đừng làm thế này nữa!"

Ở độ tuổi dậy thì, việc con cái trở nên khép kín, ngại tiếp xúc thân mật là điều rất bình thường. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại khó chấp nhận sự thay đổi ấy. Họ cảm thấy con mình bỗng xa cách, không còn gần gũi như trước, dù bản thân vẫn chỉ muốn thể hiện tình yêu thương.

"Con là con tôi, tôi thương con thì ôm một cái có sao đâu?" là suy nghĩ phổ biến của nhiều người lớn. Nhưng vấn đề là ở chỗ trẻ con cũng có ranh giới riêng, đặc biệt là khi chúng bắt đầu trưởng thành.

Mới đây, trên MXH Trung Quốc xuất hiện đoạn video của một gia đình khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Trong clip, người cha kiên quyết ôm cô con gái để quay lại "khoảnh khắc thân mật", còn người mẹ thì vui vẻ cầm máy quay, nghĩ rằng đó là hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng trái với mong đợi, khuôn mặt cô bé trong video lại toát lên vẻ gượng gạo, né tránh và chẳng hề thoải mái chút nào.





Có thể thấy, cô con gái đã học cấp 2, cao gần bằng bố, đã ra dáng thiếu nữ. Ở tuổi này, con bắt đầu nhận thức rõ hơn về cơ thể, về khoảng cách an toàn với người khác giới, kể cả là người thân ruột thịt. Việc bị ép quay clip hay bị ôm trước ống kính khiến con cảm thấy lúng túng, không còn là hành động thể hiện tình cảm mà biến thành điều gượng gạo, né tránh.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, hàng nghìn bình luận xuất hiện. Nhiều người bày tỏ sự khó chịu: "Con gái lớn rồi, tuyệt đối đừng làm thế này nữa!".

Cô con gái đã lớn, cao gần bằng bố.

Cô bé có vẻ né tránh, không thoải mái với cách thể hiện tình cảm của bố.

Không ít phụ huynh vẫn yêu con theo cách của riêng mình, cách mà họ cho là đúng, là "tự nhiên", mà quên mất rằng mỗi đứa trẻ đều đang lớn lên, đang dần hình thành nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh.

Yêu thương không nên biến thành sự kiểm soát. Gắn bó không có nghĩa là phải tiếp xúc thể xác. Và đôi khi, "ôm con vào lòng" không phải là biểu hiện của tình cảm, mà là cách khiến con cảm thấy ngột ngạt.

Ba điều cha mẹ nên TRÁNH khi có con đến tuổi dậy thì

1. Ép con phải ôm hôn, thân mật khi con không thoải mái

Tuổi dậy thì là giai đoạn con bắt đầu nhận thức rõ về cơ thể, giới tính và ranh giới cá nhân. Những cử chỉ như ôm, hôn từng là cách thể hiện tình yêu thương, nhưng giờ đây có thể khiến con cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là bị xâm phạm nếu con không sẵn sàng. Cha mẹ có thể nghĩ đó chỉ là một cái ôm vô hại, nhưng với con, đó là sự va chạm với ranh giới mà con đang học cách bảo vệ. Hãy để con chủ động thể hiện tình cảm theo cách mà con thấy thoải mái nhất.

2. Xâm nhập vào không gian riêng tư của con

Đọc trộm nhật ký, kiểm tra điện thoại hay lục đồ cá nhân – đều là "vùng cấm" ở tuổi dậy thì. Con đang học cách giữ bí mật, cách tin tưởng và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Khi cha mẹ xâm phạm không gian riêng, con sẽ cảm thấy bị phản bội và trở nên kín đáo hơn gấp bội. Tin tưởng không đồng nghĩa với buông lỏng, mà là học cách lắng nghe, quan sát và đồng hành thay vì kiểm soát.

3. Xem nhẹ cảm xúc của con

"Có gì đâu mà khóc", "chuyện nhỏ xíu mà cũng giận" – những câu nói tưởng nhẹ nhàng lại có thể khiến con cảm thấy cảm xúc của mình không được công nhận. Tuổi dậy thì là giai đoạn cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng cũng là lúc con học cách hiểu và điều khiển cảm xúc đó. Khi cha mẹ lắng nghe thay vì phán xét, con sẽ thấy mình được tôn trọng, và tự khắc học cách mở lòng nhiều hơn.