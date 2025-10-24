Chồng Tiến sĩ bị vợ kiện ra tòa, yêu cầu dừng ngay việc dạy con, nghe cách dạy của anh mà ai nấy toát mồ hôi!

Cách đây một thời gian, một ông bố có học vị tiến sĩ đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Ông nổi tiếng không phải vì học vấn cao, mà là vì cách nuôi dạy con cực đoan. Nghe đến hai chữ “tiến sĩ”, ai cũng nghĩ ông sẽ là người cha mẫu mực trong giáo dục, có thể kèm cặp con từ tiểu học đến đại học, nhưng thực tế hành vi của ông lại khiến nhiều người phẫn nộ.

Ông bố này có hai con – con gái 5 tuổi và con trai 7 tuổi. Một gia đình đủ nếp đủ tẻ như thế khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ai nấy đều cảm thấy hai đứa trẻ không hề hạnh phúc.

Trong nhà có “ông bố tiến sĩ hổ”, hai đứa trẻ mỗi ngày đều bị ép học toán cao cấp, văn ngôn cổ và nhiều kiến thức vượt xa lứa tuổi. Một đứa học mẫu giáo, một đứa học tiểu học, nhưng phải học trước chương trình trung học và đại học.

Không chỉ thường xuyên học đến khuya, hai đứa trẻ còn phải chịu đựng tiếng mắng chửi và đòn roi của cha. Người mẹ không chịu nổi cảnh đó nên đã gọi cảnh sát nhờ can thiệp. Nhưng “chuyện nhà khó xử”, ông bố tiến sĩ cho rằng dạy con là việc riêng, không ai có quyền can thiệp, nên không chấp nhận khuyên nhủ hay hòa giải.

Cách hành xử ngột ngạt ấy không chỉ khiến hai đứa trẻ bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, mà còn làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Lối giáo dục đi kèm mắng chửi có thể thay đổi được không?

Bất đắc dĩ, người vợ đã cầu cứu tòa án, xin lệnh bảo vệ cho con. Nhờ vậy, việc ép học tạm thời dừng lại, nhưng sau khi hết thời hạn bảo vệ, ai dám đảm bảo ông bố tiến sĩ sẽ không tái phạm?

Giống như nhiều phụ huynh khác, ông cũng chỉ muốn con không “thua từ vạch xuất phát”, nhưng rõ ràng cách làm của ông quá cực đoan. Cả vợ lẫn con đều sống trong áp lực, lo sợ mỗi ngày, còn bản thân ông chắc hẳn cũng không ngừng lo âu.

Thật đáng buồn khi việc giáo dục con cái trong gia đình lại phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án. Liệu do áp lực từ thành tích học tập, hay do chấp niệm quá sâu của người cha tiến sĩ?

Cha mẹ học cao, ảnh hưởng tốt hay xấu đến con, tùy thuộc vào “chừng mực”

Có lẽ ông bố tiến sĩ chỉ muốn con mình tương lai đạt được học vị cao như ông, nhưng lại quên mất đạo lý “dục tốc bất đạt”.

Không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài, và không phải thiên tài nào cũng có kết cục tốt. Hơn nữa, đứa trẻ lớn lên trong tiếng mắng chửi và đòn roi, dù có thành tích tốt hơn, tâm lý và tình cảm với cha mẹ cũng bị tổn thương nặng nề, cuối cùng chỉ trở thành “cỗ máy học tập” vô cảm.

Người ta nói, trẻ 5 tuổi nên được chơi đùa, nghịch bùn đất; trẻ 7 tuổi còn đang học cộng trừ nhân chia. Đừng nói trẻ con, ngay cả sinh viên đại học cũng thấy môn toán cao cấp là khó.

Một đứa trẻ vài tuổi chẳng thể hiểu nổi, và thực ra cũng không cần phải hiểu sớm đến thế. Vậy tại sao “ông bố tiến sĩ hổ” không thể buông bỏ, cho con và chính mình một cơ hội được thở?

Người ta vẫn đùa: “Giá như làm cha mẹ cũng phải qua kỳ thi tuyển thì tốt biết mấy”, như vậy họ sẽ không lúng túng, còn con cái sẽ không phải chịu khổ cùng.

Nhiều bậc phụ huynh từng nỗ lực để có được học vấn cao, đó là thành công trong sự nghiệp của họ. Nhưng với con cái, trình độ học vấn của cha mẹ cao không quan trọng bằng việc cha mẹ biết cách giáo dục con đúng đắn.