Xem phim Sex Educaton, tôi nhận ra 1 bài học quá hay, chính tôi cũng từng dạy con bài học này lúc con khóc lóc, đòi bỏ học!

Theo dõi bộ phim Sex Education, tôi không chỉ say mê những câu chuyện thanh xuân của đám học trò, mà còn đặc biệt ấn tượng với mối quan hệ giữa các giáo viên tại trường Moordale, tiêu biểu là liên minh giữa cô Emily Sands và thầy Colin Hendricks. Một cô Sands nghiêm túc, chuyên môn cao kết hợp cùng một thầy Hendricks nhiệt huyết, có phần lập dị đã tạo nên một cặp bài trùng tuyệt vời.

Khi đối mặt với sự hà khắc và những chính sách độc hại của ban giám hiệu mới ở mùa 3, họ không chọn cách đơn độc phản kháng. Họ phối hợp nhịp nhàng, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc và bảo vệ nhau trước những quyết định kỷ luật bất công. Chính sự đồng lòng, chung vai sát cánh ấy đã giúp họ giữ vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề và tạo ra sức mạnh to lớn để thay đổi cục diện ở mùa cuối.

Hành trình của họ đã gửi gắm một bài học sinh tồn vô cùng sâu sắc nơi công sở: Đừng bao giờ biến mình thành một ốc đảo cô độc. Việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với những đồng nghiệp có cùng hệ giá trị, cùng tư duy là điều cực kỳ quan trọng. Họ không chỉ là những người cộng sự phối hợp tốt trong công việc, mà còn là "tấm khiên" vững chắc bảo vệ sức khỏe tinh thần của bạn trước những "drama" hay áp lực độc hại của môi trường làm việc. Câu nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn sống sót qua khủng hoảng phải có đồng minh” quả thực chưa bao giờ sai. Nhìn họ trên phim, tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng chập chững bước vào đời của chính mình.

Thời kỳ "khủng hoảng" cô độc và bước ngoặt mang tên "đồng nghiệp"

Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian khi mới đi làm, đó là chuỗi ngày vô cùng tồi tệ và xám xịt đối với tôi. Giữa một văn phòng xa lạ, tôi luôn cảm thấy lạc lõng, buồn chán và cô đơn đến ngột ngạt. Mỗi sáng thức dậy đi làm là một sự đấu tranh, tôi tự ti nghĩ rằng bản thân hoàn toàn lạc quẻ và không phù hợp với văn hóa của công ty này. Thế rồi, bước ngoặt xuất hiện khi tôi may mắn bắt thân được với hai người đồng nghiệp.

Kể từ khi có họ, mọi thứ xung quanh tôi dường như thay đổi 180 độ. Từ chỗ lầm lũi đi về, văn phòng bỗng trở nên vui vẻ, ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau san sẻ áp lực công việc, và quan trọng nhất, họ chính là chỗ dựa, là "đồng minh" bảo vệ tôi trước những sóng gió nơi công sở. Con người chúng ta vốn dĩ sinh ra là để sống theo xã hội bầy đàn. Khi gia nhập vào bất kỳ một môi trường nào, việc tìm cho mình một "bầy", những người đồng điệu chính là một quy luật sống còn để tồn tại và hạnh phúc.

Bài học chuyền tay cho con gái ngưỡng cửa đại học

Chính trải nghiệm xương máu đó của bản thân kết hợp với triết lý thấm thía từ bộ phim đã trở thành hành trang vô giá để tôi dạy dỗ con gái mình. Những ngày đầu mới bước chân vào giảng đường đại học, con gái tôi liên tục gọi điện về nhà than vãn trong nước mắt. Con bảo con cảm thấy lạc lõng, chán nản, không thích ngôi trường này và chẳng thể hòa nhập được với ai. Con thậm chí còn đòi bỏ học để thi sang trường khác "phù hợp" hơn.

Nghe con tâm sự, tôi không vội vàng khuyên con phải cố học hay cố gồng mình lên. Tôi nhẹ nhàng kể cho con nghe về những tháng ngày cô độc hồi trẻ của mẹ, kể cho con nghe về liên minh tuyệt vời của cô Sands và thầy Hendricks trong phim. Tôi bảo con: "Con người không thể sống hạnh phúc nếu cứ mãi là một ốc đảo, con ạ. Trường học hay cuộc đời ngoài kia cũng vậy, muốn sống sót và tận hưởng nó, con phải tìm được đồng minh của mình. Đừng vội nản lòng, hãy mở lòng ra để tìm kiếm những người có cùng tần số với con".

Nghe lời mẹ, con gái tôi đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Con chủ động đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ của trường và thật kỳ diệu, con đã tìm được những người bạn có cùng sở thích học tập, cùng chí hướng. Từ ngày có "hội bạn thân", những cuộc điện thoại của con về cho mẹ không còn là những lời than thở nấc nghẹn, mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan, là sự hào hứng kể về những dự án, những buổi chạy sự kiện cùng bạn bè.

Nhìn con vui vẻ và tràn đầy năng lượng mỗi ngày, người làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống ngoài kia vốn dĩ luôn đầy rẫy những áp lực và khủng hoảng chực chờ, nhưng tôi biết, một khi con đã học được cách xây dựng cho mình những “liên minh” tử tế, con sẽ luôn có đủ sức mạnh và bệ đỡ tinh thần để đi qua mọi giông bão một cách vững vàng nhất.