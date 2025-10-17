Xem phim Sex Education, tự dưng tôi nhớ đến câu chuyện chị hàng xóm vô tư kể vài ngày trước: Phản cảm vô cùng!

Sex Education là bộ phim mà càng xem tôi càng thấy không chỉ nói về tình dục, mà còn dạy con người ta cách sống và tôn trọng nhau. Phim có rất nhiều tình tiết khiến tôi giật mình nghĩ lại rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là bạn bè, người yêu hay cha mẹ và con cái, điều quan trọng nhất là phải biết ranh giới của mình và người khác.

Bài học ấy khiến tôi nhớ đến chuyện của nhà hàng xóm.

Hai mẹ con ở cạnh nhà tôi, dạo gần đây cãi nhau suốt. Hôm qua, đang ăn cơm, tôi nghe tiếng con bé hét lên trong phòng:"Sao mẹ cứ vào phòng con mà không gõ cửa!". Giọng nó tức đến run, còn người mẹ thì gắt lại: "Phòng con thì sao? Chẳng phải trong nhà này à?".

Sau mới biết, con bé đang tuổi dậy thì, cơ thể thay đổi, bắt đầu biết ngại. Nhưng người mẹ lại vô tư đi vào phòng bất cứ lúc nào, kể cả khi con đang thay đồ hay tắm. Có lần chị còn đọc trộm nhật ký của con rồi kể lại từng câu con viết với hàng xóm, giọng đầy hứng thú như đang chia sẻ một câu chuyện vui.

"Con bé này giờ viết nhật ký toàn nghĩ linh tinh" chị kể lể mới vài ngày ngày trước. Nhưng tôi chỉ thấy phản cảm. Có lẽ chị không hiểu rằng, việc đọc trộm nhật ký hay xông vào phòng con không gõ cửa, với một đứa trẻ đang lớn, không khác gì xâm phạm vào thế giới riêng tư của nó.

Phim Sex Education

Thật ra, tôi không trách chị. Nhiều cha mẹ Việt mình cũng vậy, cứ nghĩ yêu thương là được quyền kiểm soát, được quyền biết hết mọi thứ của con. Nhưng xem phim rồi, tôi mới nhận ra: khi cha mẹ không tôn trọng ranh giới, thì dù có thương con đến mấy, con cũng sẽ thấy ngột ngạt và xa cách.

Từ câu chuyện hàng xóm, tôi tự nhắc mình phải khác đi. Con gái tôi mới lớp 5 thôi, nhưng tôi đã tập gõ cửa trước khi bước vào phòng con. Tôi để con được giữ vài bí mật nhỏ, được tự chọn quần áo, được có "thế giới riêng". Không phải vì tôi buông lỏng, mà vì tôi muốn con cảm thấy an toàn, được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình.

Có lẽ Sex Education dạy tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ, không chỉ là giáo dục giới tính, mà là giáo dục làm cha mẹ. Ranh giới không phải để chia cách, mà là để giúp cha mẹ và con cái có thể đến gần nhau hơn, bằng sự tôn trọng thật lòng.