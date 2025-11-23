Xem phim Sex Education, tôi thấy mình may mắn hơn 80% phụ huynh vì đã không rơi vào sai lầm giống họ

Tôi thường quan sát cách các bậc phụ huynh khác nuôi dạy con. Hầu hết đều có sự kiểm soát gắt gao, áp lực thành tích đến nghẹt thở, và sự cấm đoán tuyệt đối đối với những vấn đề nhạy cảm. Tôi luôn tự hỏi, tại sao mọi người lại có thể đẩy con cái vào những khuôn khổ căng thẳng đến thế? Dù tôi không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng tôi đã may mắn nhận ra và tránh được một sai lầm lớn mà tôi tin rằng đã hủy hoại mối quan hệ của hơn 80% gia đình hiện đại.

Sai lầm đó chính là sự ưu tiên tuyệt đối cho thành tích trên sức khỏe tinh thần và sự trung thực. Nhiều cha mẹ, vì muốn con thành công, đã vô tình dạy con nói dối, che giấu cảm xúc, và coi giá trị bản thân phụ thuộc vào điểm số. Tôi đã suýt rơi vào chiếc bẫy đó.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có một bước ngoặt quan trọng giúp tôi thay đổi.

Khi xem Sex Education , tôi thấy rõ hình ảnh của những sai lầm hệ thống đó. Tôi thấy những đứa trẻ như Adam Groff nổi loạn vì sự áp đặt của người cha chỉ quan tâm đến kỷ luật và thành tích, hoặc Maeve Wiley phải vật lộn với sự cô đơn vì không tìm thấy sự kết nối cảm xúc nào.

Tôi nhận ra, phần lớn phụ huynh thất bại không phải vì họ thiếu tình yêu, mà vì họ nhầm lẫn giữa yêu thương và kiểm soát. Họ nghĩ kiểm soát đồng nghĩa với bảo vệ, nhưng thực chất, đó là tước đi quyền tự chủ và lòng tự tin của con.

Tôi học được nhiều điều từ bộ phim

Tôi cảm thấy may mắn vì đã có sự thay đổi kịp thời. Chúng tôi đã quyết định hạ áp lực thành tích xuống mức tối thiểu. Chúng tôi tuyên bố với con gái tôi, rằng: "Con không cần phải là học sinh giỏi nhất. Con chỉ cần là người tử tế và hạnh phúc nhất".

Điều khiến tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều phụ huynh khác chính là sự trung thực và cởi mở trong giao tiếp mà tôi đã xây dựng được.

Trong khi phần lớn cha mẹ khác lảng tránh mọi chủ đề khó nói, tôi đã học từ Jean Milburn cách đối diện thẳng thắn, không phán xét. Tôi đã tạo ra một môi trường nơi con tôi biết rằng, dù con có mắc lỗi lớn đến đâu, con vẫn có thể quay về và nói sự thật mà không sợ bị la mắng hay trừng phạt.

Sự trung thực này đã giúp tôi tránh được những bi kịch tiềm ẩn. Tôi đã không phải lục lọi phòng con, không phải theo dõi điện thoại của con, vì tôi biết niềm tin là chiếc camera an toàn nhất. Tôi và chồng hiểu rằng, sự an toàn của con không nằm ở sự kiểm soát vật lý, mà nằm ở sự kết nối cảm xúc vững chắc mà chúng tôi đã xây dựng.

Tôi không dám chắc chắn về tương lai, nhưng tôi tự hào về hiện tại: con gái tôi sống thoải mái, trung thực và có khả năng tự chủ. Con dám thử, dám mắc lỗi, và quan trọng nhất, con dám nói "không" với những áp lực xã hội.

Sự thành công lớn nhất của người làm cha mẹ không phải là một danh hiệu, mà là một mối quan hệ lành mạnh, đầy sự tin tưởng và tôn trọng với con cái. Tôi may mắn vì đã nhìn thấu được sự độc hại của việc lấy thành tích làm trung tâm, và đã chọn con đường khó khăn hơn: con đường của sự thấu hiểu và chấp nhận vô điều kiện. Đó là đặc ân mà tôi biết, không phải bậc phụ huynh nào cũng có được.