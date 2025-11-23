Hồ Ngọc Hà bị bình luận "Đời Hà khổ, nuôi cả 2 Kim Lý" - Quả là quá oan cho ông bố vừa đảm vừa tinh tế này rồi!

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn clip Leon nũng nịu trong tiệc sinh nhật bên bố mẹ. Hình ảnh cậu bé ôm ba, líu ríu trò chuyện khiến nhiều người tan chảy: gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, bố mẹ rạng rỡ bình yên.

Tuy nhiên, giữa hàng trăm bình luận tích cực, một tài khoản để lại lời mỉa mai: "Đời Hà khổ, phải nuôi hai Kim Lý". Ý ám chỉ Leon giống bố nên Hà vừa nuôi con vừa "nuôi" luôn chồng.

Lời bình luận gây phản cảm này lập tức khiến nhiều người khó chịu. Một tài khoản khác lên tiếng đầy tinh tế: "Từ ngoài nhìn vào có thể ai đó thấy khổ, nhưng với một người đã đi qua nhiều biến cố như Hà, giờ có gia đình bình yên, hai con đáng yêu, được dạy dỗ tử tế, đó chắc hẳn là hạnh phúc. Không nên lấy định kiến của mình áp vào cuộc sống người khác".

Thực tế, đặt câu nói ấy cạnh những gì Kim Lý thể hiện nhiều năm qua, có thể thấy nhận xét này vừa thiếu thiện chí, vừa hoàn toàn sai lệch.

Khán giả quen nhìn Kim Lý qua hình ảnh một người chồng mẫu mực, một người cha khéo léo, trầm tĩnh bên gia đình. Nhưng phía sau, anh còn là doanh nhân với tư duy kinh doanh rõ rệt: sở hữu cổ phần trong nhiều lĩnh vực từ thời trang đến ẩm thực, tham gia đầu tư và vận hành các dự án kinh doanh.

Anh chưa bao giờ dựa dẫm vào hào quang của vợ để xây dựng sự nghiệp, ngược lại vẫn giữ cuộc sống độc lập tài chính.

Trước đó, khi được hỏi về việc một số người bình luận trên trang cá nhân khá tiêu cực, chỉ trích việc Kim Lý sống cùng bố mẹ vợ, thậm chí có người còn dùng từ như "chui gầm chạn", "ăn bám nhà vợ", ông xã Hồ Ngọc Hà từng trả lời khôn khéo:

"Ở Việt Nam, một số người cho rằng đàn ông sống cùng nhà vợ là không hay, vì hai lý do. Thứ nhất, họ có định kiến về giới, cho rằng phụ nữ có vị thế thấp hơn đàn ông, sau khi kết hôn phải ở với nhà chồng để dựa vào nhà chồng mà có cuộc sống tốt hơn. Vì định kiến thứ nhất nên họ có thêm định kiến thứ hai, rằng đàn ông ở cùng nhà vợ là đang 'lợi dụng' nhà vợ, không tự lập được. Tôi nghĩ đó là một quan điểm cần thay đổi. Tại sao phụ nữ sống cùng gia đình người bạn đời lại là điều hiển nhiên còn đàn ông thì không?

Khi gặp nhau, tôi và Hà đều có sự nghiệp riêng và tính độc lập cao, nhưng có chung mong muốn xây dựng một gia đình. Hà sống với bố mẹ để tiện chăm sóc, và tôi thấy đó là điều đẹp đẽ. Quyết định sống chung cùng bố mẹ Hà là rất tự nhiên. Qua 3 năm sống chung, tôi hiểu thêm về bố mẹ cô ấy, và điều đó khiến tôi hiểu, trân trọng và yêu thương cô ấy nhiều hơn".

Cả Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đều có sự nghiệp độc lập, cùng nhau lựa chọn lối sống phù hợp nhất cho gia đình, không theo khuôn mẫu cứng nhắc.

Hơn hết, không có công thức chung cho hạnh phúc. Kim Lý không chỉ dập tắt những lời dị nghị bằng thái độ điềm tĩnh mà còn gửi đi thông điệp sâu sắc về hôn nhân hiện đại: "Hạnh phúc đích thực đến từ việc dám sống thật với lựa chọn của mình, không phải từ sự phán xét của người khác".

Trong vai trò làm cha, Kim Lý không ít lần ghi điểm. Dù công việc bận rộn, anh vẫn kiên trì học tiếng Việt mỗi ngày 1,5 giờ, 5 buổi/tuần chỉ vì Lisa không chịu nói chuyện với ba bằng tiếng Thuỵ Điển. Anh nói tiếng Thụy Điển và tiếng Việt với con dù vốn từ không nhiều, vì muốn các con hiểu nguồn gốc văn hóa của cả hai bên.

Anh cũng cho biết, hai vợ chồng dù bận rộn vẫn luôn đưa con đi học vào buổi sáng, đón con vào buổi chiều. Lisa và Leon có nhiều hoạt động trong ngày, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà luôn nỗ lực tham gia cùng con. Nam diễn viên gốc Thụy Điển lần đầu làm cha nhưng rất tự tin, khéo léo trong việc phụ trông, chơi cùng con, đọc sách và ru các bé ngủ.

Anh từng chia sẻ quan điểm dạy con: "Khi làm ba mẹ, chúng tôi muốn dạy cho con của mình hiểu việc được mọi người yêu thích là một điều tốt nhưng các con cũng bình đẳng như bao đứa trẻ khác. Cả hai vợ chồng luôn mong muốn các con lớn lên bình thường và trở thành những người tốt chứ không ỷ lại vì là con của người nổi tiếng hay giàu có".

Nói về mâu thuẫn vợ chồng trong việc dạy con, Kim Lý bày tỏ, nếu có vấn đề gì không cùng tiếng nói, cả hai luôn cố gắng thấu hiểu và tôn trọng góc nhìn của đối phương. "Tôi luôn biết rằng cô ấy làm điều đó chỉ muốn tốt cho các con. Đó cũng là điều quan trọng mà tôi muốn lắng nghe chứ không phải cứ giữ chính kiến của mình. Thỉnh thoảng, tôi thấy vợ làm gì đó có vẻ sai, tôi sẽ hỏi cô ấy tại sao nghĩ như thế thay vì yêu cầu vợ không làm như thế nữa", anh nói.