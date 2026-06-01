Xem phim "Sex Education", tôi thấy biết ơn bố mẹ vô cùng: Nhờ có họ, tôi mới được như ngày hôm nay

Tôi từng có một khoảng thời gian chỉ chăm chăm nhìn vào những điều bố mẹ làm chưa tốt.

Tôi trách bố mẹ vì quá nghiêm khắc. Tôi khó chịu khi họ can thiệp vào những quyết định của mình. Tôi thậm chí từng nghĩ rằng nếu được sống theo ý muốn từ đầu, cuộc đời mình có lẽ đã dễ dàng hơn.

Nhưng rồi một buổi tối, khi xem phim Sex Education, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi.

Có một cảnh trong phim khiến tôi đặc biệt xúc động. Đó là khoảnh khắc các nhân vật trẻ tuổi dần nhận ra rằng cha mẹ của họ cũng chỉ là những con người bình thường, với những nỗi sợ hãi, sai lầm và áp lực riêng. Họ không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đúng, nhưng phần lớn những gì họ làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho con cái.

Tôi ngồi lặng rất lâu sau cảnh phim ấy.

Bởi lần đầu tiên, tôi thử nhìn bố mẹ bằng ánh mắt của một người trưởng thành thay vì một đứa con luôn cảm thấy mình thiệt thòi.

Nhân vật Otis và mẹ trong phim Sex Education.

Những điều ngày trước tôi không hiểu

Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy bố mẹ quá khắt khe.

Trong khi bạn bè được đi chơi thoải mái, tôi phải về nhà đúng giờ. Trong khi người khác được mua những món đồ mình thích, bố mẹ thường cân nhắc rất kỹ trước khi chi tiêu. Những lúc ấy, tôi nghĩ bố mẹ không hiểu mình và không muốn mình được vui vẻ như người khác.

Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu cuộc sống không đơn giản như vậy.

Theo Psychology Today, nhiều bậc cha mẹ đưa ra những quy tắc nghiêm khắc không phải vì muốn kiểm soát con cái mà vì mong muốn bảo vệ và chuẩn bị cho con khả năng đối mặt với cuộc sống sau này. Những điều đó thường chỉ được con cái thấu hiểu khi trưởng thành.

Tôi nhớ những năm đại học, khi chi phí sinh hoạt tăng lên, bố vẫn đều đặn gửi tiền đúng hẹn. Mãi sau này tôi mới biết có giai đoạn công việc của ông gặp nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ kể với các con.

Tôi cũng nhớ những lần mẹ thức khuya chờ tôi về nhà, những cuộc điện thoại hỏi han tưởng như phiền phức nhưng chưa từng vắng mặt.

Adam và bố trong phim Sex Education.

Ngày ấy tôi xem đó là điều hiển nhiên. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu đó là tình yêu.

Thành công của tôi có dấu ấn của bố mẹ

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất sau khi xem Sex Education là một câu hỏi rất đơn giản: Nếu không có bố mẹ, liệu tôi có trở thành con người của ngày hôm nay hay không?

Câu trả lời là không.

Có thể tôi đã tự mình học tập, tự mình làm việc và tự mình đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Nhưng phía sau tất cả những điều đó luôn có sự hy sinh âm thầm của bố mẹ.

Theo Harvard Health Publishing, sự hỗ trợ về mặt cảm xúc từ gia đình trong những năm đầu đời có ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tự tin, thích nghi và phát triển của mỗi cá nhân khi trưởng thành.

Tôi nhận ra những giá trị mình đang có hôm nay như tính kỷ luật, sự kiên trì hay trách nhiệm với công việc đều ít nhiều được hình thành từ cách bố mẹ nuôi dạy.

Có những điều họ không nói ra. Có những hy sinh họ không kể lại. Nhưng chúng vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống của tôi mỗi ngày.

Lời cảm ơn đáng lẽ phải nói từ lâu

Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã gọi điện về cho bố mẹ.

Cuộc gọi hôm ấy không có chuyện gì đặc biệt. Tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe, kể vài chuyện công việc và dành nhiều thời gian lắng nghe hơn bình thường.

Trước khi cúp máy, tôi nói một câu mà có lẽ mình nên nói từ rất lâu rồi: “Con cảm ơn bố mẹ”.

Nghe thật đơn giản, nhưng tôi thấy mắt mình cay cay.

Sex Education đã khiến tôi nhận ra một điều quan trọng: khi còn trẻ, chúng ta thường dễ nhìn thấy những thiếu sót của bố mẹ mà quên mất những gì họ đã âm thầm dành cho mình.

Và đôi khi, trưởng thành không chỉ là tự lập hay thành công trong công việc, mà còn là biết nhìn lại chặng đường đã qua để hiểu rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ rất nhiều tình yêu, sự hy sinh và những nỗ lực thầm lặng từ những người luôn đứng phía sau mình: bố mẹ.