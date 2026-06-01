Xem phim Sex Education, tôi lấy hết dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với chồng: Phải cứu lấy con trai khỏi căn nhà ngột ngạt này!

Xem phim Sex Education, bên cạnh những khía cạnh cởi mở về giáo dục giới tính, điều khiến tôi trăn trở và nhận ra bài học lớn nhất chính là cách các nhân vật đối diện với những cuộc trò chuyện "khó nhằn".

Thay vì chọn cách né tránh hay chôn giấu những chủ đề nhạy cảm, gây tranh cãi, họ đã học được cách thẳng thắn đối thoại trực tiếp với nhau. Khán giả được thấy Otis dũng cảm nói chuyện với bố về nỗi thất vọng sâu sắc của cậu khi thiếu vắng sự quan tâm của ông trong suốt quá trình trưởng thành, hay thẳng thắn góp ý với mẹ về việc cậu cảm thấy bị xâm phạm ranh giới riêng tư.

Ngay cả người mẹ, Tiến sĩ Jean Milburn, cũng có những lúc kiên quyết ngồi lại với con trai để nói về việc bà đã phát mệt thế nào trước những thái độ không tốt của cậu. Nhìn cách các nhân vật tháo gỡ từng nút thắt, tôi nhận ra một chân lý trong cuộc sống: Sự im lặng độc hại thường giết chết các mối quan hệ nhanh hơn cả những cuộc cãi vã. Thà rằng chúng ta dũng cảm đối diện với một cuộc trò chuyện thẳng thắn, dù có khó khăn và đau lòng đến đâu, còn hơn là cứ chịu đựng để sự hiểu lầm tích tụ ngày này qua tháng khác thành một bức tường ngăn cách không thể phá vỡ.

Jean Milburn

Nỗi ngột ngạt từ những kỳ vọng vô hình trong mái ấm

Bài học đắt giá từ bộ phim ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân và phương pháp giáo dục con cái của chính gia đình mình. Từ trước đến nay, giữa vợ chồng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng nặng nề trong cách nuôi dạy con.

Chồng tôi là một người đàn ông có nhiều tham vọng, anh luôn đặt ra những quy chuẩn rất cao, nghiêm khắc và áp đặt những kỳ vọng lớn lao lên vai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi lần thấy con không đạt được kết quả như ý, anh lại lộ rõ sự thất vọng, buông những lời cằn nhằn hoặc chọn cách chiến tranh lạnh khiến bầu không khí trong nhà vô cùng căng thẳng.

Bản thân tôi vừa thương con, vừa cảm thấy ngột ngạt trước sự cực đoan của chồng, còn con gái tôi thì luôn sống trong trạng thái sợ hãi, áp lực đến mức không dám cười đùa thoải mái khi có bố ở nhà. Thế nhưng, vì muốn giữ gìn sự hòa khí giả tạo và sợ bùng nổ xung đột, tôi đã chọn cách im lặng, lẳng lặng đi sau lưng chồng để vỗ về, bù đắp cho con. Tôi đâu biết rằng, sự chịu đựng và né tránh của mình chỉ làm cho khoảng cách giữa các thành viên ngày càng kéo giãn ra.

Khi chiếc mặt nạ hòa bình được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự thấu hiểu

Sau khi xem xong bộ phim, nhìn những giọt nước mắt và sự thanh thản của các nhân vật khi dám nói ra sự thật, tôi biết mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Tối hôm đó, sau khi con đã đi ngủ, tôi chủ động pha một ấm trà và hẹn chồng ngồi lại để nói chuyện một cách nghiêm túc. Đó thực sự là một cuộc trò chuyện không hề dễ dàng.

Tôi đã thẳng thắn bày tỏ hết những dồn nén trong lòng bấy lâu nay, nói cho anh biết tôi đã cảm thấy khó chịu và bất lực ra sao trước cách hành xử độc đoán của anh, và con của chúng ta đang phải gánh chịu những tổn thương tâm lý, những áp lực nghẹt thở như thế nào trước những kỳ vọng quá tầm của người làm cha.

Lúc đầu, anh có chút tự ái, phòng thủ và định gạt đi vì cho rằng mình làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tương lai của con. Nhưng khi thấy tôi kiên trì, không dùng lời lẽ trách móc mà dùng sự thấu cảm để phân tích về bức tường ngăn cách đang lớn dần giữa anh và con, anh đã lẳng lặng lắng nghe. Cuộc đối thoại thẳng thắn ấy đã giúp chồng tôi nhìn lại sự cứng nhắc của mình, nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi của con mà bấy lâu nay sự kiêu hãnh của một người cha đã che mờ mắt anh.

Bước ra khỏi cuộc trò chuyện "khó nhằn" đó, cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy như trút bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng. Dù chưa thể thay đổi ngay lập tức, nhưng những ngày sau đó, chồng tôi đã bắt đầu học cách kiềm chế cảm xúc, bớt áp đặt và chủ động lắng nghe con nhiều hơn. Tôi thầm cảm ơn những thước phim tinh tế ấy đã đánh thức tôi, giúp tôi hiểu rằng tình yêu thương trong gia đình không phải là sự chịu đựng cam chịu, mà là sự dũng cảm đối thoại để thấu hiểu và cùng nhau sửa đổi, giữ cho mái nhà luôn là tổ ấm bình yên thực sự của các con.

Minh Châu